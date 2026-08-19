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Cacahuates o las nueces de la india, cuál es la opción más saludable

Conocer las propiedades de cada uno permite elegir la opción que mejor se adapta a las necesidades nutricionales

Plato dividido con cacahuates sin cáscara a la izquierda y nueces de la India a la derecha, sobre una mesa de madera clara, con una ramita verde.
Un plato dividido en dos mitades sobre una mesa de madera clara muestra cacahuates sin cáscara a la izquierda y nueces de la India a la derecha, con una ramita verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Consumir cacahuates y nueces de la India es una práctica común en la dieta de millones de personas en México. Estos frutos secos destacan por su aporte de grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Incorporarlos en las comidas cotidianas puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, apoyar el funcionamiento del sistema nervioso y proporcionar energía de manera sostenida.

Conocer las propiedades de cada uno permite elegir la opción que mejor se adapta a las necesidades nutricionales y al estilo de vida de cada persona.

Cacahuates con cáscara y nueces de la India peladas mezclados sobre una superficie beige clara con algunos restos de hierbas verdes.
Una mezcla de cacahuates con cáscara y nueces de la India peladas se extiende sobre una superficie de tono claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son más saludables los cacahuates o las nueces de la india

Ambos, cacahuates (maní) y nueces de la India (anacardos), son opciones populares de frutos secos y aportan beneficios para la salud, pero tienen diferencias en su perfil nutricional:

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Cacahuates

  • Son ricos en proteínas vegetales.
  • Contienen grasas saludables (principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas).
  • Aportan fibra, vitamina E, magnesio y antioxidantes.
  • Pueden ser más altos en calorías y sodio si se consumen salados o tostados con sal.
  • Suelen ser más accesibles y económicos.

Nueces de la India (Anacardos)

  • Tienen menos proteínas que los cacahuates.
  • Más bajos en fibra, pero con buena cantidad de grasas saludables, especialmente monoinsaturadas.
  • Ricos en magnesio, hierro, zinc y cobre.
  • Suelen tener un sabor más suave y cremoso.
  • También pueden ser altos en calorías y sodio si se consumen salados o fritos.
Infografía compara cacahuates y nueces de la India, con texto y gráficos sobre proteínas, grasas, vitaminas, sodio, precio y sabor. Incluye logo Infobae.
La infografía detalla las diferencias nutricionales y de consumo entre los cacahuates y las nueces de la India, según datos de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para consumir cacahuates y nueces de la india para obtener sus beneficios

  1. Prefiere versiones naturales Elige cacahuates y nueces de la India sin sal, azúcar ni aceites añadidos. Así aprovechas sus nutrientes sin consumir sodio o calorías extra.
  2. Porciones controladas Consume una porción pequeña al día, equivalente a un puñado (aproximadamente 30 gramos). Esto ayuda a obtener beneficios sin exceder el aporte calórico.
  3. Inclúyelos en preparaciones variadas Agrégalos a ensaladas, yogur, avena o como colación entre comidas. Su sabor y textura combinan bien con alimentos dulces y salados.
  4. Evita las versiones fritas o confitadas Opta por frutos secos tostados al natural o crudos. Las versiones fritas o confitadas aumentan el contenido de grasas saturadas y azúcares.
  5. Almacénalos correctamente Guárdalos en un recipiente hermético y en un lugar fresco y seco. Esto evita que se pongan rancios y ayuda a conservar sus propiedades.
  6. Considera posibles alergias Si tienes antecedentes de alergias alimentarias, consulta con un especialista antes de incluir cacahuates o nueces de la India en tu dieta.
  7. No sustituyen alimentos básicos Úsalos como complemento, no como sustituto de frutas, verduras u otros grupos alimenticios esenciales.

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