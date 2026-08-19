Cacahuates o las nueces de la india, cuál es la opción más saludable

Consumir cacahuates y nueces de la India es una práctica común en la dieta de millones de personas en México. Estos frutos secos destacan por su aporte de grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales esenciales.
Incorporarlos en las comidas cotidianas puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, apoyar el funcionamiento del sistema nervioso y proporcionar energía de manera sostenida.
Conocer las propiedades de cada uno permite elegir la opción que mejor se adapta a las necesidades nutricionales y al estilo de vida de cada persona.
Cuáles son más saludables los cacahuates o las nueces de la india
Ambos, cacahuates (maní) y nueces de la India (anacardos), son opciones populares de frutos secos y aportan beneficios para la salud, pero tienen diferencias en su perfil nutricional:
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Cacahuates
- Son ricos en proteínas vegetales.
- Contienen grasas saludables (principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas).
- Aportan fibra, vitamina E, magnesio y antioxidantes.
- Pueden ser más altos en calorías y sodio si se consumen salados o tostados con sal.
- Suelen ser más accesibles y económicos.
Nueces de la India (Anacardos)
- Tienen menos proteínas que los cacahuates.
- Más bajos en fibra, pero con buena cantidad de grasas saludables, especialmente monoinsaturadas.
- Ricos en magnesio, hierro, zinc y cobre.
- Suelen tener un sabor más suave y cremoso.
- También pueden ser altos en calorías y sodio si se consumen salados o fritos.
Consejos para consumir cacahuates y nueces de la india para obtener sus beneficios
- Prefiere versiones naturales Elige cacahuates y nueces de la India sin sal, azúcar ni aceites añadidos. Así aprovechas sus nutrientes sin consumir sodio o calorías extra.
- Porciones controladas Consume una porción pequeña al día, equivalente a un puñado (aproximadamente 30 gramos). Esto ayuda a obtener beneficios sin exceder el aporte calórico.
- Inclúyelos en preparaciones variadas Agrégalos a ensaladas, yogur, avena o como colación entre comidas. Su sabor y textura combinan bien con alimentos dulces y salados.
- Evita las versiones fritas o confitadas Opta por frutos secos tostados al natural o crudos. Las versiones fritas o confitadas aumentan el contenido de grasas saturadas y azúcares.
- Almacénalos correctamente Guárdalos en un recipiente hermético y en un lugar fresco y seco. Esto evita que se pongan rancios y ayuda a conservar sus propiedades.
- Considera posibles alergias Si tienes antecedentes de alergias alimentarias, consulta con un especialista antes de incluir cacahuates o nueces de la India en tu dieta.
- No sustituyen alimentos básicos Úsalos como complemento, no como sustituto de frutas, verduras u otros grupos alimenticios esenciales.
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