Cacahuates o las nueces de la india, cuál es la opción más saludable

Un plato dividido en dos mitades sobre una mesa de madera clara muestra cacahuates sin cáscara a la izquierda y nueces de la India a la derecha, con una ramita verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Consumir cacahuates y nueces de la India es una práctica común en la dieta de millones de personas en México. Estos frutos secos destacan por su aporte de grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Incorporarlos en las comidas cotidianas puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, apoyar el funcionamiento del sistema nervioso y proporcionar energía de manera sostenida.

Conocer las propiedades de cada uno permite elegir la opción que mejor se adapta a las necesidades nutricionales y al estilo de vida de cada persona.

Una mezcla de cacahuates con cáscara y nueces de la India peladas se extiende sobre una superficie de tono claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son más saludables los cacahuates o las nueces de la india

Ambos, cacahuates (maní) y nueces de la India (anacardos), son opciones populares de frutos secos y aportan beneficios para la salud, pero tienen diferencias en su perfil nutricional:

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Cacahuates

Son ricos en proteínas vegetales.

Contienen grasas saludables (principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas).

Aportan fibra, vitamina E, magnesio y antioxidantes.

Pueden ser más altos en calorías y sodio si se consumen salados o tostados con sal.

Suelen ser más accesibles y económicos.

Nueces de la India (Anacardos)

Tienen menos proteínas que los cacahuates.

Más bajos en fibra, pero con buena cantidad de grasas saludables, especialmente monoinsaturadas.

Ricos en magnesio, hierro, zinc y cobre.

Suelen tener un sabor más suave y cremoso.

También pueden ser altos en calorías y sodio si se consumen salados o fritos.

La infografía detalla las diferencias nutricionales y de consumo entre los cacahuates y las nueces de la India, según datos de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para consumir cacahuates y nueces de la india para obtener sus beneficios

Prefiere versiones naturales Elige cacahuates y nueces de la India sin sal, azúcar ni aceites añadidos. Así aprovechas sus nutrientes sin consumir sodio o calorías extra. Porciones controladas Consume una porción pequeña al día, equivalente a un puñado (aproximadamente 30 gramos). Esto ayuda a obtener beneficios sin exceder el aporte calórico. Inclúyelos en preparaciones variadas Agrégalos a ensaladas, yogur, avena o como colación entre comidas. Su sabor y textura combinan bien con alimentos dulces y salados. Evita las versiones fritas o confitadas Opta por frutos secos tostados al natural o crudos. Las versiones fritas o confitadas aumentan el contenido de grasas saturadas y azúcares. Almacénalos correctamente Guárdalos en un recipiente hermético y en un lugar fresco y seco. Esto evita que se pongan rancios y ayuda a conservar sus propiedades. Considera posibles alergias Si tienes antecedentes de alergias alimentarias, consulta con un especialista antes de incluir cacahuates o nueces de la India en tu dieta. No sustituyen alimentos básicos Úsalos como complemento, no como sustituto de frutas, verduras u otros grupos alimenticios esenciales.