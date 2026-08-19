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Minedu: Colegios de Lima Sur retomarán clases presenciales este lunes 24 de agosto tras recuperación de espacios por lluvias

Junto al Ejército del Perú, el Ministerio de Educación ejecuta labores de limpieza y recuperación en escuelas afectadas por inundaciones, permitiendo el retorno a clases presenciales desde la otra semana en los planteles con condiciones seguras

Un aula escolar inundada con mobiliario apilado, mesas y sillas. Un trabajador con equipo de protección limpia el agua del piso
Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.
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El Ministerio de Educación (Minedu) y el Ejército del Perú pusieron en marcha una operación conjunta para rehabilitar once colegios de Lima Sur afectados por lluvias, aniegos y desagües colapsados.

Según información oficial, la intervención prioriza el restablecimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los planteles de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, donde las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente.

La Primera Brigada de Fuerzas Especiales destinó 130 efectivos para ejecutar labores de limpieza, remoción de escombros y retiro de material educativo dañado.

Después de estos trabajos, se procederá a la fumigación y desinfección de los ambientes escolares, con la colaboración de organizaciones vecinales. El proceso arrancó en el colegio Juan Pablo II de Villa El Salvador, que atiende a más de 500 estudiantes y figura entre los más afectados por la emergencia.

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El material educativo inutilizado será retirado y reemplazado, mientras que las computadoras dañadas —al menos 12 equipos en el colegio Juan Pablo II— serán evaluadas para su reposición.

Las brigadas se distribuyen en grupos de 10 a 15 efectivos, según el tamaño y las necesidades de cada institución. El objetivo es restituir la seguridad en los espacios y facilitar el pronto regreso a las aulas.

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, informó que se mantiene la coordinación para reponer los materiales afectados y garantizar la habilitación de las aulas en el menor tiempo posible.

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Además, la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) supervisa la continuidad de las acciones en los colegios de la zona sur de la ciudad.

El general de brigada Ricardo Rosado Celado precisó que las labores están próximas a concluir y recomendó a la comunidad educativa mantener la calma y confiar en la labor de las instituciones del Estado para rehabilitar los planteles.

Un grupo de trabajadores con chalecos naranjas, cascos verdes y botas de goma usa escobas para limpiar un patio escolar con agua. Hay un edificio y árboles al fondo
Personal de limpieza remueve el agua de aniegos y aguas residuales del patio de la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima Sur, tras las recientes lluvias.

Retorno a clases dependerá del nivel de afectación de cada colegio

El retorno a clases presenciales en los colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores está programado para el lunes 24 de agosto, aunque la reapertura dependerá del nivel de afectación individual de cada institución.

La DRELM y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) monitorean el estado de las instalaciones y el avance de las reparaciones, por lo que no todos los planteles reabrirán al mismo tiempo.

Aquellas escuelas que logren garantizar condiciones de seguridad y salubridad recibirán a los estudiantes en la fecha prevista.

En los casos donde persistan problemas como aniegos, contaminación, daños estructurales o fallas en los sistemas de desagüe, las autoridades dispondrán la continuidad temporal de la educación remota hasta que las labores de recuperación concluyan.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) evalúa intervenciones adicionales para los colegios con mayores daños. Las familias deben mantenerse atentas a las comunicaciones de cada institución educativa, ya que el regreso presencial dependerá de las inspecciones y de los informes técnicos realizados en cada plantel.

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