Un patrullero incendiado, heridos, detenidos, un muerto en carretera y pérdidas económicas: el saldo del paro en Ucayali

El video muestra imágenes nocturnas de una calle con un vehículo incendiándose y emitiendo humo. Varias personas transitan o se observan cerca del incidente. La grabación incluye un vehículo policial visiblemente dañado y volcado. El contexto indica que los hechos ocurrieron durante un paro indefinido, con un ataque a una camioneta de la Policía Nacional del Perú que resultó incendiada. Este es un registro de cobertura de un evento.

Guardar

El paro regional en Ucayali dejó una jornada de tensión tras un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en la carretera Federico Basadre. El hecho ocurrió la noche del jueves 14 de agosto, cuando efectivos acudieron a Campo Verde para liberar la vía bloqueada y terminó con un patrullero incendiado, policías heridos y personas detenidas.

El incidente se produjo luego de las medidas anunciadas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para atender el impacto del alza de los combustibles, tras lo cual distintos gremios comenzaron a apartarse de la paralización. Sin embargo, el Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) mantuvo su posición de continuar con las protestas y rechazó inicialmente el levantamiento de la medida.

PUBLICIDAD

Enfrentamiento en Campo Verde termina con patrullero incendiado

De acuerdo con la Policía Nacional, alrededor de 200 personas atacaron una camioneta de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Ucayali, de placa PK-26460, que posteriormente fue incendiada y quedó seriamente afectada.

El video registrado por testigos muestra a presuntos manifestantes con el rostro cubierto volteando la unidad en el kilómetro 30-34 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo Verde. Los agentes tuvieron que recurrir a gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito.

Manifestantes del FREDEU rodean un patrullero policial incendiado en Ucayali durante una protesta nocturna contra el aumento del precio del combustible.

El hecho dejó finalmente 14 policías heridos, quienes recibieron atención médica. También se reportaron civiles afectados durante los disturbios.

Tras el enfrentamiento, la Policía realizó un operativo que permitió detener a varias personas. Inicialmente se informó sobre 11 detenidos, aunque posteriormente la cifra reportada llegó a 13 intervenidos, entre ellos un menor de edad, quienes fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

PUBLICIDAD

La responsabilidad de cada uno deberá ser determinada durante las investigaciones. La sola presencia de una persona en el lugar de los hechos no constituye, por sí misma, prueba de participación en los actos de violencia.

¿Por qué se produjo el enfrentamiento?

El incidente ocurrió en medio de la fractura que empezó a evidenciarse dentro de la protesta. Los principales gremios de transportistas habían decidido retirarse de la medida y abrir una salida a la paralización, mientras el FREDEU insistía en mantener el bloqueo de las vías.

El secretario general del FREDEU, Eler Romaina, había rechazado el levantamiento y sostuvo que cualquier organización que decidiera retirarse lo haría por cuenta propia. “El único que debe levantar esta huelga es el secretario del Frente de Defensa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Manifestantes en Perú bloquean una vía pública con neumáticos en llamas como parte de una protesta política. (paro en Ucayali por aumento en el precio del combustible)

El dirigente también exigía la presencia del Consejo de Ministros en Ucayali para atender las demandas de la región.

En este contexto, Romaina anunció que acudirían a Campo Verde para verificar las condiciones de la protesta. Poco después se produjo el enfrentamiento con los agentes que habían llegado para liberar la carretera.

Cinco días de bloqueo dejaron pérdidas y afectaron a pacientes

Los enfrentamientos se suman a las consecuencias que la paralización había generado durante los días anteriores. En Campo Verde, comerciantes de productos perecibles quedaron varados por los bloqueos y parte de su mercadería terminó descomponiéndose ante la imposibilidad de trasladarla hasta los mercados.

Una persona observa el interior de una ambulancia de Aguaytía donde un paciente falleció en la carretera durante un bloqueo por el alza del combustible en Ucayali.

La interrupción de las carreteras también afectó el traslado de pacientes. Durante el cuarto día de protesta se reportó la muerte de un hombre que padecía un accidente cerebrovascular (ACV) mientras era trasladado en una ambulancia que encontró dificultades para avanzar por los bloqueos.

PUBLICIDAD

La medida también generó rechazo de un sector de la población. En Yarinacocha, vecinos retiraron llantas, maderas y otros objetos colocados en las vías para impedir el tránsito, al señalar que las restricciones estaban perjudicando sus actividades.

Dirigente denunció presuntos infiltrados

En medio de las protestas, Romaina denunció, sin pruebas, la presunta presencia de “ternas” infiltrados que, según su versión, habrían llegado desde Lima para provocar disturbios y enfrentamientos con la Policía.

El dirigente aseguró que algunos ya habían sido identificados.

Durante la cobertura de las protestas también se registró un incidente con la periodista Diana del medio local Vigía de la Amazonía, quien fue agredida verbalmente y obligada a interrumpir su labor cuando personas del FREDEU intervinieron a un ciudadano señalado como presunto agitador. La versión de que se trataba de un “terna” tampoco fue corroborada.

PUBLICIDAD