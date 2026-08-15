EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

La jornada de ayer dejó una de las noticias más dolorosas de la semana: Viviana Aguilar murió en el Centro Médico Nacional La Raza, luego de una semana hospitalizada por las quemaduras que sufrió al proteger con su cuerpo a su hija durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca. Su muerte convierte el caso en homicidio y abre una nueva etapa judicial para definir responsabilidades penales e indemnizaciones.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado ejecutó cuatro órdenes de aprehensión contra el director y tres elementos de la Policía Municipal de José Sixto Verduzco por su presunta participación en hechos de desaparición de personas. El operativo fue conjunto con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció la captura de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital. La Policía de Investigación lo localizó en Ixtapaluca, Estado de México, con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En materia de narcotráfico, un juez vinculó a proceso a Diego “N”, de 38 años, tras ser detenido en la autopista México-Cuernavaca con más de 217 kilogramos de cocaína ocultos en el doble fondo de una camioneta. En Guerrero, dos presuntos integrantes de Los Ardillos fueron arrestados por el asesinato de un repartidor de garrafones de 26 años en Chilpancingo.

En Tamaulipas, un juez dictó prisión preventiva contra Sirenio “N”, padrastro acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en Matamoros, cuyo embarazo fue interrumpido legalmente en el IMSS. Mientras que en Baja California, cayó el “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, 4 armas cortas y 560 dosis de metanfetamina.

A continuación, las noticias de este sábado.