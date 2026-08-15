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Ejército Nacional desarticuló un laboratorio de coca del ELN en Cauca; hallaron 1.836 kilos de droga

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló que el narcotráfico es enemigo de Colombia y hay que combatirlo “sin tregua”

Los uniformados encontraron 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El 15 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el Ejército Nacional informaron vía redes sociales que se ubicó y destruyó en el municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, un laboratorio atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el procesamiento de cocaína. Durante el operativo, los uniformados hallaron 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos usados en esa actividad.

“Nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes, un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X al reportar el operativo.

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En el mismo mensaje, De la Espriella precisó que en el lugar “fueron encontrados 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal”. Según dijo, el procedimiento hace parte de acciones contra las finanzas de los grupos armados.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló que el narcotráfico es enemigo de Colombia y hay que combatirlo “sin tregua” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló que el narcotráfico es enemigo de Colombia y hay que combatirlo “sin tregua” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y agregó: “Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia”, señalando que “el narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua”.

En otra publicación, el Ejército confirmó que la destrucción de otro laboratorio en el departamento de Nariño,

“Golpe a las economías ilícitas en #Nariño. En Olaya Herrera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules de Tercera División del Ejército Nacional , ubicaron y destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, perteneciente al GAO-r Estructura 30”, indicó.

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Ejército Nacional desarticuló un laboratorio de coca del ELN en Cauca; hallaron 1.836 kilos de droga - crédito Ejército Nacional/Reuters
Ejército Nacional desarticuló un laboratorio de coca del ELN en Cauca; hallaron 1.836 kilos de droga - crédito Ejército Nacional/Reuters

A renglón seguido explicó que destruyeron 500 kg de cocaina, además de incautar más de $10.000.000 y otros elementos utilizados para la producción de sustancias psicoactivas.

“La operación, permitió afectar esta estructura en más de 11,2 millones de pesos, además de destruir 500 kg de hoja de coca procesada, gasolina, cal, una picadora y otros elementos empleados para la producción de esta sustancia”.

Otros golpes a la criminalidad del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo - crédito Ejército Nacional
El presidente de la República señaló que durante el operativo fueron capturados alias Mónica, responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia abatió a alias Momo, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre del municipio El Bagre, Antioquia, según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el 14 de agosto de 2026.

En el mismo mensaje, indicó que la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas. En la operación, dijo, también fueron capturados alias Mónica, señalada como responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo, otro presunto líder de la organización criminal en la estructura Jorge Iván Arboleda.

“Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres (...). Esta operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

La ofensiva permitió el “desmantelamiento de la central de comunicaciones” del grupo armado organizado, con la incautación de 14 radios, cuatro equipos de telefonía celular, un computador portátil y un equipo detector de señales, según la Séptima División del Ejército Nacional.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria afirmó que la captura de alias Chuzo se produjo por su vinculación a “acciones terroristas” contra la fuerza pública, confrontaciones con el ELN y por “dinamizar las rentas criminales”. Y mencionó a “alias Chiquito Malo, Rodrigo Flechas, El Cura y Richard”, al Frente 36 y a integrantes del ELN. “Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua”, agregó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional
Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional

El presidente también confirmó que una operación de la fuerza pública dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. El anuncio lo hizo acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

Según las declaraciones del mandatario, Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y era considerado el principal explosivista de esas estructuras, además de actuar como instructor en el manejo y la fabricación de explosivos. También dijo que el Gobierno nacional ofrecía una recompensa de hasta $500.000.000 por información que permitiera ubicarlo. La operación se realizó en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

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