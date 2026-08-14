¿Cómo proteger tu vivienda de un despojo? Conoce las nuevas modalidades

Despojo de vivienda en CDMX

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El despojo de vivienda ha tomado relevancia en los últimos años, al convertirse en un fenómeno que afecta no solo la posesión de un inmueble, sino también la estabilidad y el bienestar de las familias implicadas.

Este delito puede presentarse tanto por la fuerza como a través de métodos aparentemente legales, utilizando documentos, sentencias o notificaciones que, en algunos casos, carecen de sustento real.

La Mtra. Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Aguilar” de la Universidad Iberoamericana, advirtió que detrás de estos procesos suelen mezclarse acciones permitidas e ilegítimas que ponen en riesgo el patrimonio y la vida cotidiana de las personas.

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Durante el último tiempo se han observado patrones comunes en los casos de despojo, en los que participan distintos actores e instituciones. Aunque el crimen está enfocado en proteger la propiedad, la problemática se agrava cuando la vivienda se convierte en el centro de la vida personal y familiar de quienes la habitan.

Según la especialista, la vulnerabilidad de los ocupantes aumenta cuando se recurre a expedientes judiciales poco sólidos, notificaciones irregulares o sentencias emitidas sin la debida certeza procesal.

El arrebato puede iniciar con la apertura de un expediente judicial, avanzar hasta una sentencia y derivar en el desalojo, o bien, recurrir a la simple alegación de una resolución para justificar la irrupción. En ocasiones, quienes buscan apropiarse del inmueble se presentan con cargadores para desalojar a los ocupantes, alegando respaldo judicial, aunque este no exista o sea insuficiente.

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Señales de alerta y prevención ante el riesgo de despojo

Identificar los primeros indicios de peligro resulta fundamental para evitar la pérdida de una propiedad. Los focos rojos principales son las visitas inesperadas de personas que afirman ser nuevos propietarios, el anuncio de que el inmueble está en litigio o la presentación de supuestos títulos o sentencias.

Además, algunas irrupciones ocurren de manera sorpresiva, especialmente cuando la vivienda está deshabitada o sus ocupantes son adultos mayores, quienes pueden ser desalojados mediante violencia o intimidación.

También existen modalidades vinculadas a carpetas de investigación o procedimientos administrativos relacionados con seguridad, construcción o normas ambientales. Aunque el origen de estos trámites no sea un delito, pueden provocar la desocupación de un hogar. Ante este panorama, se recomienda revisar regularmente la situación jurídica del bien en el Registro Público de la Propiedad, conservar la documentación que acredite la titularidad y buscar apoyo legal en caso de cualquier anomalía.

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Una infografía de Infobae detalla las señales de alerta, medidas preventivas y desafíos institucionales frente al despojo de viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción inmediata ante una irrupción debe contemplar la documentación de los hechos, acudiendo a la Fiscalía correspondiente y solicitando asesoría jurídica. La organización vecinal y la visibilización de los casos contribuyen a demostrar que no se trata de situaciones aisladas, sino de un problema social que requiere atención pública.

Redes organizadas detrás de los desalojos

De acuerdo con la coordinadora de la Clínica Jurídica, algunos despojos parecen responder a esquemas sofisticados de organización. Participan abogados, notarios, personas encargadas de ocupar físicamente los inmuebles y otros actores con acceso a información institucional. El proceso puede iniciar desde la identificación de viviendas deshabitadas hasta la vigilancia de los ocupantes más vulnerables, recurriendo tanto a la fuerza como al conocimiento de los procedimientos legales para consolidar la ocupación.

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El académico señaló que atender los casos de forma individual no basta para erradicar el problema, es imprescindible fortalecer y agilizar la respuesta de las instituciones responsables de la prevención y atención de estos delitos, así como mejorar la coordinación entre el Poder Judicial, el Colegio de Notarios, el Archivo de Notarías y el Registro Público de la Propiedad. La identificación de vacíos institucionales y la creación de mecanismos para detectar patrones de despojo se presentan como medidas necesarias para frenar este fenómeno.

La denuncia y la documentación ciudadana resultan esenciales para visibilizar y combatir el delito. Cuantos más casos sean reportados y acompañados desde la sociedad y las autoridades, mayores serán las posibilidades de elaborar soluciones integrales que protejan el derecho a la vivienda y el patrimonio familiar.

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