Buscan a pareja mexicana reportada como desaparecida tras sismo en Colombia: activan protocolo de búsqueda

Sismo en Colombia. REUTERS/Raquel Cunha

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La Embajada de México en Colombia y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dieron a conocer, a través de un comunicado, que se recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas tras el sismo en Colombia con magnitud de 7.4.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación.

De acuerdo con la información brindada, desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana, transmitiendo la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada.

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Asimismo, han activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios. También se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar este caso de forma específica, por lo que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ.

“Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”, escribió el organismo.

Comunicado de SRE. (SRE)

México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria

México reforzó su apoyo a Colombia tras terremoto del pasado 10 de agosto enviando un tercer vuelo con ayuda humanitaria, sumando un total de 58 toneladas de insumos en tres días. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este último envío incluyó 19.5 toneladas de alimentos, 4 toneladas de insumos médicos y la participación de 19 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Los insumos se transportaron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía y están dirigidos a las zonas más afectadas por la emergencia.

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Entre el 12 y el 14 de agosto, el puente aéreo mexicano ha movilizado agua embotellada, medicamentos, despensas y equipo para atención primaria. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, a petición del gobierno colombiano, se dio prioridad al envío de agua y medicamentos, manteniéndose la coordinación a través de las cancillerías de ambos países. Además, el agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, compuesto por 255 especialistas y 20 binomios caninos, permanece en alerta a la espera de requisitos administrativos para su despliegue.

Rescatistas de la Defensa no fueron autorizados para rescates tras sismo: Sheinbaum

La mandataria mexicana informó que autoridades de Colombia no autorizaron el ingreso de la brigada de rescatistas de la Defensa Nacional debido a la solicitud de una certificación adicional. Aunque los equipos nacionales cuentan con experiencia internacional y reconocimientos, el país sudamericano requirió un trámite extra que no fue posible cumplir en el corto plazo. Por este motivo, la ayuda humanitaria enviada por el país consistió en despensas, agua y medicamentos, pero sin la participación de personal de rescate militar.

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Asimismo, Sheinbaum señaló que la brigada ha operado en 98 países y que la disposición de México para colaborar en emergencias internacionales se mantiene, siempre bajo las reglas y solicitudes formales de los países receptores. Reiteró que la colaboración internacional depende de la autorización expresa de cada nación y que, en este caso, se actuó conforme a los procedimientos diplomáticos habituales a través de la SRE.

Descartó cualquier conflicto político entre ambos gobiernos y respaldó la labor profesional y solidaria de los rescatistas mexicanos, destacando que la ayuda mexicana se adapta a las necesidades y requisitos de las naciones afectadas, como ocurrió en Venezuela con los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

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