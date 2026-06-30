América Latina

Inminente desafuero de un senador oficialista tiene en vilo el Plan de Reconstrucción del gobierno de Kast

El voto de Miguel Ángel Calisto fue clave para que el Senado aprobara la idea de legislar el proyecto en la Cámara Alta, pero la Fiscalía lo investiga por un presunto fraude al fisco de más de USD 100 mil

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Chile: inminente desafuero de un senador oficialista tiene en vilo el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
Calisto ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal que le impidiera competir en las urnas.

El miércoles pasado, el Senado aprobó en general con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa, iniciativa que es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

La propuesta pasó ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, cuyo plazo vence el próximo 6 de julio, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

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Empero, el estrecho margen de la votación tiene preocupado al Ejecutivo, sobre todo luego de que el Ministerio Público presentara una nueva solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas), por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos $105 millones de pesos (USD 113 mil), acusación por la cual enfrenta hasta 12 años de cárcel.

Ello, puesto que el voto a favor del senador por la Región de Aysén fue clave para alcanzar el quórum exacto de 26 legisladores que requería el Ejecutivo para continuar con el trámite del proyecto.

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Calisto ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal firme ni con una pena aflictiva dictada que le impidiera legalmente competir en las urnas, razón por la cual, por ahora, mantiene su cargo -dieta incluida-, mientras el desafuero no sea confirmado.

Chile: avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
El oficialismo necesita los 26 votos para despachar el proyecto en particular, norma por norma, en el Senado.

Posición complicada

Así las cosas, y de acuerdo al analista político y director de Administración Pública de la UNAB, Roberto Munita, de concretarse el desafuero de Miguel Ángel Calisto la balanza en el Senado podría inclinarse hacia la oposición.

“En este segundo trámite (el proyecto de ley) requiere mayoría absoluta de los senadores. Esto quiere decir que si son 50, requiere de 26 votos. Ahora, si baja a 49, como es la mitad más uno, siguen necesitando los 26 votos, y por lo tanto puede ser complicado para el oficialismo”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, recordó que el senador Calisto tiene varios flancos abiertos por lo que su potestad como parlamentario podría escurrirse.

“Hay varias formas por las que el senador Calisto podría perder su cargo: por el desafuero como senador; por el Tribunal Constitucional (TC) al decir que no cumple con los requisitos para ser parlamentario; y por estar condenado por estos delitos por lo que se piden 12 años de cárcel. Todos estos caminos corren de forma paralela”, afirmó al medio citado.

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