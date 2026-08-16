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Quiénes son los 13 candidatos que se disputarán la presidencia de Brasil el próximo 4 de octubre

Un presidente en funciones, el hijo de un ex mandatario preso, gobernadores, un rapero y un veterinario conforman la boleta para la primera vuelta de las elecciones en la mayor democracia de América Latina

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro de pie, vestidos con traje, frente a una pantalla con el mapa de Brasil y una urna electrónica en un evento de prensa.
Las encuestas para las elecciones en Brasil muestran una disputa central entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un presidente de 80 años con siete postulaciones en su haber, el hijo de un ex presidente condenado por conspiración y once aspirantes más arrancaron este domingo la campaña para las elecciones presidenciales de Brasil, fijadas para el 4 de octubre. La Justicia habilitó 13 candidatos para la primera vuelta en el país más grande y poblado de América Latina, con más de 200 millones de habitantes. Las encuestas indican que la pelea real la protagonizarán dos: el presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva — Partido de los Trabajadores

Lula da Silva busca la reelección en Brasil con su séptima postulación presidencial y el respaldo del Partido de los Trabajadores y siete partidos aliados. (REUTERS/Adriano Machado)
Lula da Silva busca la reelección en Brasil con su séptima postulación presidencial y el respaldo del Partido de los Trabajadores y siete partidos aliados. (REUTERS/Adriano Machado)

Lula da Silva gobierna Brasil desde enero de 2023, tras ganar su tercer mandato en segunda vuelta. Antes de dedicarse a la política, trabajó como tornero mecánico y lideró el sindicato de metalúrgicos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Su trayectoria electoral no tiene precedentes en el país: esta es su séptima postulación presidencial, y ya triunfó en tres de ellas —2002, 2006 y 2022—. En 2018 no pudo participar porque cumplía prisión preventiva, luego de dos condenas por corrupción que la Justicia anuló posteriormente. Para esta elección, el Partido de los Trabajadores (PT), fuerza de centroizquierda que el propio Lula fundó en 1980, sumó el respaldo de siete partidos aliados. Lo acompaña en la fórmula el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São Paulo.

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Patrimonio declarado: 4,8 millones de reales (920.000 dólares).

Flávio Bolsonaro — Partido Liberal

Flávio Bolsonaro encabeza la oposición de derecha en las elecciones de Brasil tras ser designado por Jair Bolsonaro, inhabilitado y condenado por planear un golpe de Estado. (REUTERS/Pilar Olivares)
Flávio Bolsonaro encabeza la oposición de derecha en las elecciones de Brasil tras ser designado por Jair Bolsonaro, inhabilitado y condenado por planear un golpe de Estado. (REUTERS/Pilar Olivares)

Flávio Bolsonaro es senador de 45 años e hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Jair no puede presentarse a esta elección: fue inhabilitado y condenado por planear un golpe de Estado tras perder los comicios de 2022, y actualmente cumple prisión domiciliaria. Fue él quien designó a su hijo como candidato de la oposición de derecha. Abogado de profesión, Flávio acumula cuatro períodos como diputado regional en Río de Janeiro antes de ganar una banca en el Senado en 2019. En 2020 fue denunciado por supuestamente emplear funcionarios ficticios y apropiarse de parte de sus salarios, aunque el caso fue archivado. Más recientemente, quedó vinculado a un banquero detenido por fraude millonario. Lo acompaña en la fórmula el ex fiscal Alfredo Gaspar.

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Patrimonio declarado: 8,2 millones de reales (1,6 millones de dólares).

Ronaldo Caiado — Partido Social Democrático

Ronaldo Caiado vuelve a enfrentar a Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, con apoyo del sector agropecuario y una intención de voto inferior al 5%. (REUTERS/Jean Carniel)
Ronaldo Caiado vuelve a enfrentar a Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, con apoyo del sector agropecuario y una intención de voto inferior al 5%. (REUTERS/Jean Carniel)

Ronaldo Caiado tiene 76 años y es uno de los adversarios históricos de Lula: ya se enfrentó a él en los comicios de 1989. Gobernó durante ocho años el estado de Goiás y tiene vínculos estrechos con el sector agropecuario, uno de los motores económicos de Brasil. Los sondeos no le otorgan más del 5% de intención de voto. Lo secunda Gilberto Kassab, figura influyente del centroderecha.

Patrimonio declarado: 52,6 millones de reales (10 millones de dólares).

Renan Santos — Misión

Renan Santos se presenta en las elecciones de Brasil como candidato ajeno al sistema político tradicional y propone un modelo de seguridad inspirado en Nayib Bukele. (REUTERS/Amanda Perobelli)
Renan Santos se presenta en las elecciones de Brasil como candidato ajeno al sistema político tradicional y propone un modelo de seguridad inspirado en Nayib Bukele. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Renan Santos tiene 42 años y se presenta como el candidato ajeno al sistema político tradicional. Empresario y músico, ganó notoriedad al liderar una ola de protestas anticorrupción desde 2014 y construyó una base de millones de seguidores en redes sociales, especialmente entre jóvenes. Propone replicar en seguridad el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele y adoptar en economía las recetas del mandatario argentino Javier Milei. Los sondeos le asignan menos del 5% de los apoyos. Lo acompaña el militar retirado Aroldo Medina.

Patrimonio declarado: 795.000 reales (152.000 dólares).

Romeu Zema — Nuevo

Si ningún candidato supera el 50% en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, los dos más votados competirán en un balotaje el 25 de octubre. (REUTERS/Luis Nova)
Si ningún candidato supera el 50% en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, los dos más votados competirán en un balotaje el 25 de octubre. (REUTERS/Luis Nova)

Romeu Zema fue elegido gobernador de Minas Gerais —el segundo estado más poblado de Brasil— en 2018 y reelegido en 2022. Junto a su familia, es propietario del Grupo Zema, un conglomerado con actividades en venta de electrodomésticos y distribución de combustibles. Las encuestas le proyectan alrededor del 2% de los votos. Su compañero de fórmula es el senador Eduardo Girão.

Patrimonio declarado: 178,7 millones de reales (34,2 millones de dólares).

Augusto Cury — Adelante

Augusto Cury, escritor y candidato presidencial, declaró un patrimonio de 242,3 millones de reales.
Augusto Cury, escritor y candidato presidencial, declaró un patrimonio de 242,3 millones de reales.

Augusto Cury es escritor y especialista en salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes. Sus libros de autoayuda fueron traducidos en más de 90 países. Los sondeos le otorgan alrededor del 2% de intención de voto. Lo acompaña el ex diputado Júlio Delgado.

Patrimonio declarado: 242,3 millones de reales (46,4 millones de dólares), la segunda cifra más alta entre todos los candidatos.

Samara Martins — Unidad Popular

Samara Martins, candidata presidencial de Unidad Popular, durante la campaña electoral en Brasil
Samara Martins, candidata presidencial de Unidad Popular, durante la campaña electoral en Brasil

Samara Martins es dentista y propone, entre sus principales medidas, nacionalizar “todas las riquezas estratégicas” del país. Las encuestas le asignan el 1% de los votos, el registro más bajo entre las candidaturas con presencia en los sondeos. La acompaña la trabajadora portuaria Raquel Brício.

Patrimonio declarado: 33.000 reales (6.300 dólares).

Edmilson Costa — Partido Comunista Brasileño

El candidato del Partido Comunista Brasileño no registra una intención de voto detectable en los sondeos
El candidato del Partido Comunista Brasileño no registra una intención de voto detectable en los sondeos

El candidato del Partido Comunista Brasileño no registra una intención de voto detectable en los sondeos

Edmilson Costa es economista y profesor. Milita en el comunismo desde los tiempos de la dictadura militar brasileña y representa al Partido Comunista Brasileño. No registra porcentaje detectable en los sondeos más recientes. Lo acompaña Cleusa Santos.

Patrimonio declarado: 454.000 reales (87.000 dólares).

Clariana Barão — Democracia Cristiana

La abogada Clariana Barão compite por la Presidencia de Brasil junto a Fabiana Torquato
La abogada Clariana Barão compite por la Presidencia de Brasil junto a Fabiana Torquato

Clariana Barão es abogada y empresaria. Compite por primera vez en unas elecciones presidenciales bajo la bandera de Democracia Cristiana. No aparece en los sondeos. La acompaña Fabiana Torquato.

Patrimonio declarado: 1,8 millones de reales (340.000 dólares).

Hertz Dias — Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

Hertz Dias propone poner fin al capitalismo y suspender el pago de la deuda pública brasileña
Hertz Dias propone poner fin al capitalismo y suspender el pago de la deuda pública brasileña

Hertz Dias es historiador, rapero y activista del movimiento afrodescendiente. Defiende el fin del capitalismo y la suspensión del pago de la deuda pública brasileña. No registra intención de voto en los últimos sondeos. La acompaña Vanessa Portugal.

Patrimonio declarado: ninguno.

Rui Costa Pimenta — Partido de la Causa Operaria

El periodista Rui Costa Pimenta vuelve a competir por la Presidencia de Brasil
El periodista Rui Costa Pimenta vuelve a competir por la Presidencia de Brasil

Rui Costa Pimenta es periodista autodefinido como antisistema. Esta es su cuarta candidatura presidencial: ya lo intentó en 2006, 2010 y 2014 sin éxito. No aparece en los sondeos. Lo acompaña Antônio Carlos.

Patrimonio declarado: ninguno.

Wilson Grassi — Demócrata

El veterinario Wilson Grassi busca llegar a la Presidencia de Brasil con una propuesta centrada en la protección animal
El veterinario Wilson Grassi busca llegar a la Presidencia de Brasil con una propuesta centrada en la protección animal

Wilson Grassi es veterinario y centra toda su campaña en la defensa de los animales. No registra intención de voto en las encuestas. Lo acompaña Suêd Haidar. Patrimonio declarado: 50 millones de reales (9,6 millones de dólares).

Pablo Marçal — Partido Renovador Laborista Brasileño

El influencer Pablo Marçal fue inscrito a último momento como candidato a la Presidencia de Brasil
El influencer Pablo Marçal fue inscrito a último momento como candidato a la Presidencia de Brasil

Pablo Marçal tiene 39 años y es influenciador digital e inversor. Su partido lo inscribió a último momento como candidato, pero enfrenta una inhabilitación vigente que podría llevar a la Justicia Electoral a anular su postulación antes del 4 de octubre. Es el candidato con el patrimonio declarado más alto de toda la lista: 7.420 millones de reales (1.420 millones de dólares). Lo acompaña Leonardo Avalanche.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, los dos más votados disputarán una segunda ronda el 25 de octubre.

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