La oposición pide la renuncia del ministro de Vivienda por sus supuestas vacaciones en medio de la emergencia por el terremoto

Jaime Andrés Beltrán hace poco se posesionó en el cargo y sus presuntas vacaciones tras el terremoto han causado rechazo entre la comunidad - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Guardar

A través de redes sociales se encendió la controversia sobre el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán el domingo 16 de agosto por unas imágenes que, según congresistas y dirigentes políticos, lo ubicarían en Santa Marta durante el puente festivo, en medio de la emergencia por el terremoto y cuando su cartera está al frente de la respuesta habitacional para miles de damnificados.

El dato que agravó la presión fue el balance oficial difundido el domingo a corte de las 6:30 p. m., pues la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indicó que hay:

26.392 viviendas destruidas.

127.608 viviendas averiadas.

197 edificios colapsados.

304 centros de salud afectados.

3.207 centros educativos afectados.

4.059 centros comunitarios afectados.

410 vías afectadas.

95 acueductos afectados.

48 puentes vehiculares afectados.

13 puentes peatonales afectados.

5 aeropuertos afectados.

Las críticas se concentraron en la ausencia pública del funcionario y en la falta de una explicación sobre la verdad de las imágenes.

Hasta ahora no existe confirmación independiente sobre cuándo fueron grabados esos registros, cuál era la agenda del ministro ni si en efecto se encontraba de vacaciones. Beltrán tampoco ha explicado públicamente si estuvo en la ciudad ni bajo qué circunstancias se produjo el material que circuló durante la tarde del domingo.

PUBLICIDAD

La tensión llegó a abordar la continuidad del ministro en el cargo, porque varios pronunciamientos plantearon que, si se comprueba que viajó por ocio en plena emergencia, su permanencia al frente de la reconstrucción quedaría en entredicho.

Congresistas pidieron la salida del ministro en plena emergencia habitacional

Una de las reacciones más duras fue la de la representante a la Cámara Paola Andrea Quiñones D’Haro, que difundió una carta en la que reclamó la salida del funcionario: “El ministro de Vivienda debe renunciar”.

En la misma declaración, la congresista vinculó el episodio con la magnitud de la crisis y con el corto tiempo que Beltrán lleva en el puesto: “El ministro lleva apenas unos días en el cargo. Si en su primera semana no comprendió la dimensión de la responsabilidad que asumió, no está a la altura de las circunstancias”.

PUBLICIDAD

Quiñones D’Haro cerró su pronunciamiento con un pedido directo al jefe de Estado: “Por eso solicito que presente su renuncia. Si no lo hace, el señor Abelardo De La Espriella debe retirarlo del cargo (sic)”.

Las reclamaciones oficiales piden atención del nuevo presidente - crédito @Paola_Dharo / X

La senadora Jennifer Pedraza también puso el foco sobre el contraste entre las cifras de la tragedia y la presunta presencia del ministro en la costa. Además de publicar los datos sobre las viviendas afectadas, pidió al presidente que lo destituyera si se confirmaba que su prioridad, en medio de la emergencia, era irse de vacaciones.

La denuncia pidió un pronunciamiento del presidente Abelardo De la Espriella - crédito Jennifer Pedraza / X

Por otro lado, el senador Alex Flórez cuestionó que, mientras miles de colombianos enfrentan la pérdida de sus viviendas, el ministro presuntamente hubiera viajado a la playa.

PUBLICIDAD

A su vez, Daniel Quintero endureció esa línea de ataque con las siguientes palabras: “El ministro de Vivienda del nuevo Gobierno de vacaciones, en la playa y en hotel de 5 estrellas mientras 102 mil colombianos duermen esta noche en la calle. Solo 5 días después del terremoto”.

Cabe mencionar que Beltrán es el funcionario encargado de una de las áreas más importantes para la respuesta estatal en medio de la tragedia, pues se encarga de la recuperación de viviendas destruidas o dañadas por el sismo.

El exalcalde de Medellín fue uno de los primeros en cuestionar - crédito @QuinteroCalle / X

El escándalo estalló apenas días después de que el Ministerio de Vivienda presentara la estrategia Juntos reconstruimos la patria, incluida en el Plan Milagro de Reconstrucción. El programa prevé una primera fase de atención y diagnóstico de las casas afectadas y una etapa posterior de reparación o reconstrucción, según el nivel de daño.

PUBLICIDAD

El propio Beltrán había anunciado que profesionales serían desplegados en territorio para establecer qué viviendas pueden recuperarse y cuáles deberán ser reconstruidas por completo.

En ese momento, el presidente Abelardo de la Espriella también informó que pidió al ministro que elaborara un plan para vincular a empresas privadas del sector constructor a la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto. Así, la falta de una aclaración pública por parte del ministro incrementó los cuestionamientos durante la tarde del domingo.