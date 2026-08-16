América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Empleo y salarios en Colombia se verán amenazados por el fenómeno de El Niño: qué pueden hacer los trabajadores y las empresas

Karla Gómez, abogada, analizó los mecanismos regulatorios, los riesgos en sectores rurales y las estrategias estatales necesarias para atenuar el impacto del cambio climático en quienes enfrentan mayor vulnerabilidad laboral

Varias regiones de Colombia enfrentan un aumento en incendios debido al calor extremo y la falta de lluvias, según informó el Ideam - crédito Colprensa
El fenómeno de El Niño de 2026 será el más fuerte de las últimas tres décadas, confirmó el Ideam - crédito Colprensa
Guardar

La sequía generada por el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría afectar el empleo, reducir los ingresos y empeorar las condiciones laborales en Colombia y en el resto de América Latina hasta 2027, con un golpe mayor sobre trabajadores informales y rurales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El fenómeno, que se extenderá hasta 2027 en las costas del Pacífico Tropical, puede repercutir sobre el empleo en América Latina por su impacto en sectores como agricultura, pesca, energía y logística. También puede agravar la inseguridad alimentaria, elevar los precios de alimentos y energía y aumentar el riesgo de trabajo infantil. En Colombia, la ley laboral prevé mecanismos para preservar el empleo ante caídas temporales de la operación, mientras las empresas deben incorporar la prevención de estos riesgos en su sistema de seguridad y salud en el trabajo.

PUBLICIDAD

La OIT explicó que la alteración de los patrones de precipitación asociada a El Niño repercute sobre distintas actividades económicas y supone un desafío para el empleo y el trabajo decente en la región. Su nota de políticas, denominada “El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales”, plantea esa cadena de efectos desde el clima hasta las instituciones laborales.

Organización Internacional del Trabajo - OIT
La OIT se encarga de promover la justicia social, los derechos laborales y de establecer normas internacionales sobre el trabajo y las relaciones laborales en todo el mundo - OIT

Al respecto, el director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, advirtió sobre el peso de la respuesta pública frente a este escenario. “La magnitud de sus impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse con instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y diálogo social que protejan a las personas más vulnerables”, anotó.

PUBLICIDAD

Qué deben hacer los empleadores ante los riesgos laborales de El Niño

Ante riesgos como calor extremo, sequías o incendios, la abogada Karla Gómez, de la Unidad Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, sostuvo que la respuesta debe partir de la prevención. Dijo que “los empleadores deben identificar y evaluar, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los riesgos asociados a las condiciones climáticas”.

Aclaró el alcance de esa obligación con una definición más amplia. “Los empleadores deben identificar y evaluar, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los riesgos asociados a las condiciones climáticas que puedan presentarse con ocasión del fenómeno de El Niño, e implementar las medidas de prevención y control que resulten necesarias de acuerdo con los peligros propios de cada actividad laboral y las condiciones en las que esta se desarrolla”.

Gómez también puntualizó que Colombia puede reforzar su marco regulatorio para sectores con mayor exposición a estos eventos. “Se podría fortalecer el marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo”, afirmó.

La Reforma laboral protege los derechos de diez millones de trabajadores en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
La Reforma laboral protege los derechos de diez millones de trabajadores en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Luego añadió que ese posible ajuste incluiría la obligación de identificar e incorporar los riesgos asociados al cambio climático y a fenómenos como El Niño dentro del SG-SST. También señaló que esas medidas podrían ser adoptadas de manera voluntaria por los empleadores como parte de sus acciones de prevención y gestión de riesgos laborales.

Qué medidas permite la ley para sostener el empleo

Frente a disminuciones temporales en la operación por causas climáticas, Gómez afirmó que la legislación laboral ya contempla alternativas para intentar conservar los puestos de trabajo. “La norma laboral contempla diferentes alternativas que pueden ser evaluadas por los empleadores para preservar el empleo ante disminuciones temporales en la operación derivadas de situaciones climáticas”, agregó.

Dentro de esas opciones, mencionó acuerdos con los trabajadores para la suspensión temporal del contrato de trabajo o para modificar determinadas condiciones laborales. Según explicó, esas salidas exigen consentimiento del trabajador y respeto de los derechos mínimos.

La abogada también fijó el límite legal para los casos en que la actividad se vea interrumpida por hechos extraordinarios. “Los eventos climáticos extremos pueden justificar la suspensión temporal del contrato de trabajo en caso de que se configure una situación de caso fortuito o fuerza mayor que temporalmente impida la ejecución de las actividades laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo”, apuntó.

Dinero - Colombia
El impacto puede sentirse en componentes variables de la remuneración, pero no modifica por sí solo el salario mínimo legal - crédito Colprensa

Añadió que en esos casos la medida solo puede extenderse mientras subsista la circunstancia que impide ejecutar el contrato. La referencia legal se limita, por tanto, al tiempo de duración de la causa que originó la suspensión.

Informales, rurales y salarios bajo presión climática

Sobre los grupos más expuestos, Karla Gómez situó la respuesta en el papel del Estado. Remarcó que “el Estado debe fortalecer las medidas de protección laboral y de seguridad social dirigidas a los trabajadores informales y rurales”.

Agregó que esa protección debe apoyarse en mecanismos que faciliten el acceso al sistema de seguridad social y permitan atender condiciones particulares de vulnerabilidad derivadas del fenómeno climático. El enfoque apunta a una cobertura más amplia para los trabajadores que quedarían más expuestos a los efectos laborales de El Niño.

Y en materia salarial, la experta adujo que un episodio climático no altera por sí mismo el piso legal de remuneración en Colombia. “El salario mínimo legal se fija cada año por disposición legal y no cambia como consecuencia de situaciones climáticas”, enfatizó. Aun así, las condiciones concretas de cada caso sí pueden repercutir sobre la jornada, el tiempo efectivamente trabajado y el pago de conceptos asociados a ese tiempo, como horas extras o recargos.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoTrabajadoresSalario MínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba

Equipos de la Cruz Roja Costarricense trabajan desde la madrugada del domingo en el Caribe y la Zona Norte. Traslados preventivos, rutas difíciles y valoraciones médicas marcan una jornada que aún deja dudas en varias comunidades

Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

El balance de estos años combina crecimiento, obras públicas y un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras el Gobierno celebra una baja histórica de la subalimentación en el país

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

El transporte intentó cruzar el badén que comunica El Estor con Río Dulce y quedó arrastrado varios metros; hubo crisis nerviosa y golpes leves

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La directora ejecutiva de la AMJ, exiliada en Costa Rica, alertó en una conferencia virtual citada por EFE sobre una represión vigente desde 2018 que incluye arrestos, torturas, desapariciones y fallecimientos en prisión

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año

El operativo en La Guácima de Alajuela, con apoyo de la DEA, terminó con dos detenidos y el hallazgo de 66 kilos en un auto y 925 paquetes

Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé, tras siete emisiones de ceniza en 24 horas

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé, tras siete emisiones de ceniza en 24 horas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: aseguran más de media tonelada de marihuana en paquetería de Guanajuato

Tras cateo, autoridades rescataron a 20 perros y gatos víctimas de maltrato en Jalisco

Más de la mitad de los trabajadores en México deberá actualizar sus habilidades hacia 2030

Causa Securitas por cohecho: Casación definirá si los gerentes de Aeropuertos Argentina son funcionarios públicos o no

DEPORTES

Masters 1000 de Cincinnati: ganó Juan Manuel Cerúndolo y enfrentará al N° 4 del mundo

Masters 1000 de Cincinnati: ganó Juan Manuel Cerúndolo y enfrentará al N° 4 del mundo

La violenta pelea en un partido de fútbol escolar que dio la vuelta al mundo: “Que no vuelva a pisar el campo”

“Sorpresa”: fue campeón y goleador de la Premier, jugó un Mundial y a los 39 años está a un paso de un grande de Sudamérica

Participación de Almada, definición de Montiel y pedido de disculpas: así fue el primer gol de River Plate en el Torneo Clausura

El famoso artista argentino que ganó por nocaut su primera pelea de boxeo a puño limpio: la polémica que desató

ENTRETENIMIENTO

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

Bonnie Tyler recibió su último adiós en Gales ante miles de personas que entonaron “Total Eclipse of the Heart”