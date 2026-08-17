Terremoto golpea al comercio de Pereira: 70% de los negocios reportan afectaciones

El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X

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Volver a levantar las persianas de los negocios afectados por el terremoto se convirtió en unas de las principales preocupaciones para comerciantes y microempresarios de Pereira. La emergencia dejó un panorama complejo en el sector productivo de la ciudad, por lo que el Gobierno prepara un plan para acompañar la recuperación de los establecimientos y proteger los empleos que dependen de ellos.

El diagnóstico inicial presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo muestra la dimensión del impacto. Cerca del 70% de los comercios presenta algún tipo de afectación y alrededor del 34% de los establecimientos permanece completamente cerrado, según la información recopilada durante las primeras visitas realizadas en la capital de Risaralda.

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El comercio de Pereira enfrenta importantes afectaciones tras el terremoto, según el diagnóstico preliminar realizado por el Gobierno y los gremios -Luisa González/REUTERS

Ante este escenario, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que en los próximos días dará a conocer un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica dirigido a los comerciantes y microempresarios perjudicados por el sismo. La estrategia incluirá medidas, alivios e instrumentos orientados a facilitar la recuperación de los negocios. El propósito será atender los daños de los establecimientos, ayudar a preservar los puestos de trabajo y evitar que las consecuencias económicas de la emergencia terminen afectando a las familias que dependen de esas actividades comerciales.

La primera aproximación al impacto se realizó directamente en las calles de Pereira. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, recorrió el centro de la ciudad acompañado por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; María Elena Ospina, presidenta de Acopi, y Nicolás Botero-Páramo, presidente de Confecámaras. Durante el recorrido, la comitiva visitó establecimientos que resultaron afectados, conversó con comerciantes y trabajadores y avanzó en un censo preliminar. La información recopilada permitirá identificar las necesidades más urgentes y establecer prioridades para las siguientes acciones de recuperación.

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“Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, estamos aquí, al lado de nuestros comerciantes y microempresarios. Estamos escuchando y construyendo desde el territorio las soluciones que necesitan para volver a abrir sus puertas, recuperar sus negocios y seguir generando empleo”, señaló Gómez Amín.

El Gobierno prepara un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica para ayudar a los negocios afectados a retomar sus actividades -crédito Juan David Duque/REUTERS

Para el ministro, conocer las condiciones de los establecimientos directamente en territorio resulta fundamental para definir las medidas que serán incluidas en el plan anunciado por el Gobierno. El diagnóstico preliminar tendrá especial atención sobre los pequeños empresarios que requieren reparar sus locales y retomar sus actividades productivas. Desde los gremios también se planteó la necesidad de atender las consecuencias económicas de la emergencia. Jaime Alberto Cabal señaló que la situación de los comerciantes y sus trabajadores debe recibir atención junto con las necesidades humanitarias generadas por el terremoto.

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“Después de lamentar y solidarizarnos con las familias por la tragedia humana que se ha vivido, tenemos que preocuparnos también por el sustento de los comerciantes, sus trabajadores y sus familias”, señaló el presidente de Fenalco. Cabal explicó que los gremios trabajan junto con el Gobierno en la elaboración de medidas de alivio y apoyo inmediato. El objetivo es entregar herramientas que permitan a los empresarios afrontar los daños y recuperar progresivamente sus actividades.

“Hoy necesitamos herramientas que les permitan enfrentar esta situación y recuperar sus actividades productivas”, afirmó. La coordinación entre el Ejecutivo y las organizaciones empresariales busca definir respuestas a partir de las condiciones encontradas durante las visitas. Fenalco, Acopi y Confecámaras participaron en el recorrido por las zonas comerciales afectadas y en la identificación de las necesidades de los empresarios.

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Fenalco, Acopi y Confecámaras acompañaron el recorrido por la ciudad, con el objetivo de articular medidas de apoyo para los comerciantes - crédito John Paz/Colprensa

El plan que presentará el presidente Abelardo de la Espriella tendrá entre sus prioridades la protección del empleo y la recuperación del tejido empresarial de Pereira. La intención del Gobierno es que las medidas contemplen las dificultades concretas que enfrentan los comerciantes después del terremoto. “Queremos que las decisiones respondan a las necesidades reales de nuestros empresarios. En los próximos días, el presidente Abelardo de la Espriella anunciará un Plan de Reconstrucción para avanzar con determinación en la recuperación de los negocios afectados y la reactivación económica de Pereira”, sostuvo Gómez Amín.

Mientras se conocen las medidas definitivas, el Gobierno y los gremios continúan recopilando información sobre los establecimientos afectados. El censo preliminar será uno de los insumos para definir las acciones de reconstrucción y los mecanismos de apoyo para quienes todavía no pueden reabrir sus negocios.

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