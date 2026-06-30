El Mercosur inició negociaciones con Japón para crear una zona de libre comercio entre Sudamérica y Asia

Japón es uno de los diez principales socios comerciales del Mercosur (VisualesIA)

El Mercosur dio inicio formal a las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un paso que abre un proceso destinado a crear una zona de libre comercio entre el bloque sudamericano y una de las principales potencias económicas de Asia.

El anuncio se realizó durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en Asunción, donde la delegación japonesa y los países miembros del organismo regional confirmaron el lanzamiento de las conversaciones para diseñar un entendimiento de alcance comercial y estratégico.

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Durante la LXVIII cumbre en Asunción, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a representantes de Bolivia, en la etapa final de adhesión al bloque, respaldaron avanzar en un acuerdo orientado a ampliar el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, además de incentivar la cooperación y las inversiones recíprocas entre ambas regiones.

La iniciativa busca integrar cadenas de valor y fortalecer los lazos económicos, comerciales y humanos ya existentes entre los países sudamericanos y Japón, que cuenta con una de las mayores comunidades de descendientes fuera de su territorio.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el carácter histórico de la apertura de negociaciones y consideró que el movimiento posiciona al Mercosur ante un nuevo escenario de oportunidades en Asia.

“Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque. Les pido que podamos avanzar con ellos”, agregó.

El presidente paraguayo Santiago Peña destacó la relación de confianza entre el bloque y Japón (Reuters)

Las bases de este acercamiento se establecieron en diciembre de 2025, cuando ambas regiones firmaron el Marco de Asociación Estratégica Mercosur–Japón. En ese contexto, se realizaron dos rondas de reuniones técnicas: una en Asunción, en enero, y otra en Yaundé, en marzo. Allí, los equipos negociadores exploraron temas de interés y coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral ante un escenario internacional marcado por la inestabilidad y la necesidad de asegurar la seguridad económica y alimentaria.

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La meta común es crear un área de libre comercio que abarcaría a unas 400 millones de personas y un producto interno bruto combinado de 7 billones de dólares. Japón figura entre los diez principales socios comerciales del Mercosur, con un intercambio que alcanzó los USD 13.700 millones en 2025. Los gobiernos involucrados coincidieron en que el acuerdo debe adoptar un enfoque integral, abarcar todos los temas vinculados al comercio y la inversión, y contemplar las sensibilidades de cada parte para alcanzar un resultado equilibrado y mutuamente beneficioso.

Durante la cumbre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró el objetivo del Mercosur de consolidar su presencia en Asia y anticipó la intención de abrir negociaciones comerciales con China en el corto plazo. Además, el bloque mantiene conversaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, el Reino Unido, Indonesia y Malasia, y busca ampliar su acuerdo de preferencias arancelarias con India.

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Lula da Silva confirmó la apertura de negociaciones comerciales con Japón desde Paraguay (Reuters)

El comunicado conjunto difundido tras el encuentro indicó que Japón y el Mercosur comparten valores democráticos y principios vinculados al multilateralismo, lo que refuerza la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una mayor integración económica. En las rondas previas, los equipos negociadores intercambiaron información sobre áreas de interés y acordaron mantener un diálogo fluido para abordar las particularidades de cada economía, con el objetivo de diversificar las cadenas de suministro y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos.

(Con información de EFE)