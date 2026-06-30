América Latina

El Mercosur inició negociaciones con Japón para crear una zona de libre comercio entre Sudamérica y Asia

En la cumbre celebrada en Asunción, los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con delegados de Bolivia, apoyaron impulsar un acuerdo para facilitar el acceso a los mercados de productos agrícolas e industriales

Guardar
Google icon
Japón es uno de los diez principales socios comerciales del Mercosur (VisualesIA)
Japón es uno de los diez principales socios comerciales del Mercosur (VisualesIA)

El Mercosur dio inicio formal a las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un paso que abre un proceso destinado a crear una zona de libre comercio entre el bloque sudamericano y una de las principales potencias económicas de Asia.

El anuncio se realizó durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en Asunción, donde la delegación japonesa y los países miembros del organismo regional confirmaron el lanzamiento de las conversaciones para diseñar un entendimiento de alcance comercial y estratégico.

PUBLICIDAD

Durante la LXVIII cumbre en Asunción, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a representantes de Bolivia, en la etapa final de adhesión al bloque, respaldaron avanzar en un acuerdo orientado a ampliar el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, además de incentivar la cooperación y las inversiones recíprocas entre ambas regiones.

La iniciativa busca integrar cadenas de valor y fortalecer los lazos económicos, comerciales y humanos ya existentes entre los países sudamericanos y Japón, que cuenta con una de las mayores comunidades de descendientes fuera de su territorio.

PUBLICIDAD

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el carácter histórico de la apertura de negociaciones y consideró que el movimiento posiciona al Mercosur ante un nuevo escenario de oportunidades en Asia.

“Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque. Les pido que podamos avanzar con ellos”, agregó.

El presidente paraguayo Santiago Peña destacó la relación de confianza entre el bloque y Japón (Reuters)
El presidente paraguayo Santiago Peña destacó la relación de confianza entre el bloque y Japón (Reuters)

Las bases de este acercamiento se establecieron en diciembre de 2025, cuando ambas regiones firmaron el Marco de Asociación Estratégica Mercosur–Japón. En ese contexto, se realizaron dos rondas de reuniones técnicas: una en Asunción, en enero, y otra en Yaundé, en marzo. Allí, los equipos negociadores exploraron temas de interés y coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral ante un escenario internacional marcado por la inestabilidad y la necesidad de asegurar la seguridad económica y alimentaria.

La meta común es crear un área de libre comercio que abarcaría a unas 400 millones de personas y un producto interno bruto combinado de 7 billones de dólares. Japón figura entre los diez principales socios comerciales del Mercosur, con un intercambio que alcanzó los USD 13.700 millones en 2025. Los gobiernos involucrados coincidieron en que el acuerdo debe adoptar un enfoque integral, abarcar todos los temas vinculados al comercio y la inversión, y contemplar las sensibilidades de cada parte para alcanzar un resultado equilibrado y mutuamente beneficioso.

Durante la cumbre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró el objetivo del Mercosur de consolidar su presencia en Asia y anticipó la intención de abrir negociaciones comerciales con China en el corto plazo. Además, el bloque mantiene conversaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, el Reino Unido, Indonesia y Malasia, y busca ampliar su acuerdo de preferencias arancelarias con India.

Lula da Silva confirmó la apertura de negociaciones comerciales con Japón desde Paraguay (Reuters)
Lula da Silva confirmó la apertura de negociaciones comerciales con Japón desde Paraguay (Reuters)

El comunicado conjunto difundido tras el encuentro indicó que Japón y el Mercosur comparten valores democráticos y principios vinculados al multilateralismo, lo que refuerza la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una mayor integración económica. En las rondas previas, los equipos negociadores intercambiaron información sobre áreas de interés y acordaron mantener un diálogo fluido para abordar las particularidades de cada economía, con el objetivo de diversificar las cadenas de suministro y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

MercosurJapónAsiaSudamérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico

El Observatorio de la Violencia de la UNAH advierte que las redes del narcotráfico estarían ampliando el reclutamiento femenino bajo coacción, engaño o vulnerabilidad socioeconómica

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

En la conmemoración del 155 aniversario de la Revolución de 1871, el mandatario vinculó la modernización castrense con la protección del país, alianzas con socios externos, obras públicas y una mayor presencia regional

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

La ampliación de recursos busca reforzar la infraestructura sanitaria en la Estación Biológica del Parque Nacional Corcovado, ante el aumento de visitantes y la necesidad de manejar de forma adecuada desechos líquidos y sólidos

Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac

La alta Corte requirió a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo el envío de copias íntegras de tres recursos acumulados, bajo apercibimiento de responsabilidades, a un día de la juramentación prevista para el 1 de julio

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac

La Cepal alerta por el estancamiento de nuevos proyectos de capital extranjero en Nicaragua

El estudio de la Cepal, citado por Artículo 66, señala que la mayor parte de los fondos provino de ganancias retenidas por compañías ya presentes, una pauta que también domina Centroamérica con 51%.

La Cepal alerta por el estancamiento de nuevos proyectos de capital extranjero en Nicaragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“¿Para eso me llamás?”: una testigo contó la respuesta que recibió de Cosachov durante un brote psiquiátrico de Maradona

“¿Para eso me llamás?”: una testigo contó la respuesta que recibió de Cosachov durante un brote psiquiátrico de Maradona

En medio de la interna, el gobierno de Kicillof dice tener el respaldo del kirchnerismo para sacar leyes clave

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Hallan fosa clandestina en Sinaloa: las dos víctimas eran originarias de Querétaro y estaban desaparecidos desde 2025

“Matalo, es un chileno de mierda”: la detuvieron ocho años después por ayudar a su padre a asesinar a su vecino a fierrazos

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac

ENTRETENIMIENTO

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

Zendaya revela la razón por la que ha mantenido su romance con Tom Holland en privado: “Hemos crecido frente a la gente”

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes