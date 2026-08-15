Seguros tras terremoto: SURA aclara que damnificados tienen dos años para reclamar

Varias personas retiran los escombros mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar donde se encontraba un edificio destruido en Cantabria, tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, 13 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

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El presidente de Seguros SURA, Juan David Escobar, entregó recomendaciones para los damnificados por el terremoto que tienen pólizas de vivienda, vehículo, salud o locales comerciales.

En entrevista con Caracol Radio, el directivo aclaró que no es cierto que los asegurados tengan solo 72 horas para presentar reclamaciones y pidió a las personas concentrarse primero en su seguridad y en la situación de sus familias.

Escobar sostuvo que la industria aseguradora enfrenta una nueva prueba tras la pandemia, esta vez por las afectaciones que dejó el sismo en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y otras zonas del país. También expresó solidaridad con las personas afectadas y explicó que los canales de atención están abiertos para recibir reclamaciones presenciales, telefónicas, virtuales, por WhatsApp o a través de asesores.

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“Eso es falso, totalmente falso”, dijo sobre la versión que circuló en redes sociales acerca de un supuesto plazo de tres días para reclamar. Según explicó, por ley los usuarios tienen dos años para adelantar ese trámite, aunque insistió en que el sector busca atender los casos lo más rápido posible para evaluar daños y desembolsar recursos.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo del Grupo SURA en su sede central de Medellín, Colombia, 27 de febrero, 2018. REUTERS/Fredy Builes

Reclamos de vivienda no tienen plazo de 72 horas

El presidente de Seguros SURA explicó que cada reclamación depende de las condiciones de la póliza contratada. En el caso de viviendas, recordó que existen seguros asociados a créditos hipotecarios y seguros voluntarios. Los primeros dependen de las condiciones licitadas por cada banco, con mínimos establecidos por la Superintendencia Financiera, mientras que los segundos varían según lo pactado por cada persona.

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Escobar recomendó a los damnificados revisar con claridad qué seguro tienen y comunicarse con su asesor o con los canales oficiales de la compañía. En algunos casos, la cobertura puede incluir remoción de escombros, renta temporal cuando la vivienda pierde funcionalidad y recursos para alquilar un hogar mientras se adelanta la evaluación de los daños.

Después de esa primera respuesta, explicó, viene el proceso de ajuste, en el que se revisa la magnitud de la afectación y se liquida el daño correspondiente. “Cada caso es muy particular”, señaló, al advertir que no se puede generalizar sobre el porcentaje de reembolso, porque depende de las coberturas específicas de cada póliza.

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El directivo insistió en que la recomendación principal es no actuar con angustia por rumores. Primero, las familias deben verificar su estado, protegerse y luego iniciar el reclamo. La rapidez ayuda a acelerar pagos, pero no reemplaza los derechos ni los plazos legales que tienen los asegurados.

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali

Carros, locales y pequeños negocios afectados

Para los vehículos, Escobar explicó que las pólizas todo riesgo cubren efectos de la naturaleza. En esos casos, el trámite se hace como una reclamación ordinaria, similar a la que se presenta cuando ocurre un choque. Sin embargo, aclaró que los seguros de responsabilidad civil no cubren los daños propios del automóvil, sino los perjuicios ocasionados a terceros.

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En el caso de locales comerciales, el directivo diferenció entre quienes tienen seguro y quienes no. Los asegurados deben presentar su reclamación por los canales habituales, mientras la compañía activa la logística para ayudarles a restablecer su operación. Esa respuesta no se limita al desembolso económico, sino también a identificar qué necesita el negocio para volver a funcionar.

Para quienes no tienen seguro, Escobar señaló que entran en juego las donaciones, las ayudas institucionales y las políticas públicas que el Estado deberá impulsar para recuperar el aparato productivo. Recordó que, tras el terremoto de Armenia, se generaron medidas para estimular el emprendimiento, atraer capital, generar empleo y reactivar la economía de las zonas afectadas.

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Los equipos de rescate y los voluntarios trabajan mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar donde se encuentra un edificio derruido en Cantabria, tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, 13 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

El presidente de Seguros SURA advirtió que todavía falta identificar afectaciones en poblaciones intermedias entre Cali y Risaralda, por lo que será necesaria una coordinación amplia. También informó que la compañía tiene casi 3.000 personas trabajando en la zona de influencia del terremoto, con urgencias, atención médica domiciliaria y equipos activos las 24 horas.

Escobar concluyó que todas las ayudas son necesarias y que la recuperación debe avanzar semana a semana, combinando reclamaciones de seguros, solidaridad privada, apoyo estatal y medidas para que familias, comercios y empresas puedan levantarse después de la emergencia.