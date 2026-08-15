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Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

La balacera se registró en carretera La Piedad-Zamora; autoridades aseguraron armas largas, un lanzagranadas y equipo táctico

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Se registró una balacera entre el Ejército Mexicano y civiles en La Piedad, Michoacán (Credito:cuartoscuro)
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Tres civiles fallecieron y un adolescente resultó lesionado luego de un enfrentamiento armado entre presuntos civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa, registrado sobre la carretera La Piedad-Zamora, en el municipio de La Piedad, Michoacán.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el intercambio de disparos ocurrió en esta importante vialidad, lo que provocó una movilización de las corporaciones de seguridad para controlar y asegurar la zona.

Tres civiles murieron tras el enfrentamiento

Luego de la refriega, las autoridades localizaron en el sitio los cuerpos sin vida de tres hombres, quienes presuntamente participaron en el enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la identidad de las personas fallecidas.

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Durante los hechos, un adolescente de aproximadamente 16 años de edad resultó herido. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Regional de La Piedad, donde quedó bajo atención médica.

Las autoridades no han precisado hasta el momento la condición médica del menor ni han informado si se encontraba involucrado directamente en el enfrentamiento o las circunstancias específicas en las que resultó lesionado.

Aseguran armas largas y un lanzagranadas

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Enfrentamiento en La Piedad, Michoacán deja tres personas muertas y un adolescente herido (especial)

Tras el enfrentamiento, las corporaciones de seguridad realizaron una inspección en el lugar y localizaron diversos indicios relacionados con el hecho.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, un lanzagranadas, varios chalecos tácticos, cargadores y cartuchos, además de un automóvil Renault color gris oscuro.

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El aseguramiento de este armamento quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar si las armas estuvieron involucradas en otros hechos delictivos registrados en la región.

La presencia de equipo táctico y armamento de alto poder será parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial para establecer plenamente las circunstancias del enfrentamiento.

Fiscalía de Michoacán investiga los hechos

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la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes en el lugar del enfrentamiento (especial)

Después de la confrontación, la zona permaneció bajo resguardo de las autoridades para preservar los indicios y evitar que fueran alterados o retirados antes de la llegada del personal especializado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, incluyendo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

Los restos fueron trasladados para la realización de los estudios periciales correspondientes, mientras se espera que posteriormente las autoridades puedan establecer la identidad de las víctimas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han informado qué originó el enfrentamiento ni han proporcionado mayores detalles sobre la identidad o posible grupo al que pertenecerían los civiles fallecidos.

La investigación continuará para determinar cómo comenzaron los disparos, establecer la participación de cada una de las personas involucradas y conocer las circunstancias en las que el adolescente resultó herido.

El hecho ocurre en una zona carretera de relevancia para la comunicación entre La Piedad y Zamora, por lo que las autoridades mantuvieron presencia en el sitio mientras se desarrollaban las labores periciales.

Se espera que conforme avancen las investigaciones, la Fiscalía General del Estado proporcione información adicional sobre el enfrentamiento y los resultados de las diligencias realizadas.

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