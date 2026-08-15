Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ferran Torres ficha por el PSG. (Reuters/Vincent Carchietta)

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Es oficial. Ferran Torres es nuevo jugador del PSG. Luis Enrique suma así a un campeón del mundo a una plantilla que aspira, de nuevo, a ganarlo todo. El delantero pone así fin a su etapa culé después de 207 partidos, 65 goles y 23 asistencias en cuatro temporadas.

El PSG era uno de los favoritos a hacerse con el valenciano después de que el futbolista haya visto que en este mercado el Barça se había reforzado mucho en ataque. Las negociaciones han avanzado con normalidad después de una primera oferta de 40 millones rechazada en primera instancia, hasta subir a los 50 + 5 en variables en los que se ha cerrado la operación.

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Así, el 12 de agosto, Ferran Torres tenía prevista su vuelta a los entrenamientos con los demás internacionales, pero, al estar muy avanzada su incorporación al conjunto parisino, recibió un permiso especial del FC Barcelona para faltar a la espera de los últimos flecos del fichaje.

Ferran Torres celebra el gol que dio la segunda estrella a España.

Sin protagonismo

Una de las claves de la operación ha estado precisamente en el mercado del FC Barcelona. Las incorporaciones de Gordon y Adeyemi provocaban un overbooking en la delantera azulgrana que se veía agravado por la indiscutible titularidad de Lamine Yamal en el extremo derecho.

Es decir, que para el 9 y el extremo contrario quedaban dos puestos para siete jugadores, entre ellos Ferran. Raphinha, Fermín, Gordon y Adeyemi buscarán hacerse un hueco en la banda izquierda, Roony quedaría como el suplente natural de Lamine y Dani Olmo podría participar de falso 9 si Hansi Flick así lo necesitara. Es decir, la disponibilidad de minutos bajaba considerablemente. Eso, sumado a que el FC Barcelona no ha cerrado la búsqueda de un delantero puro.

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Una relación de confianza

Luis Enrique y Ferran Torres son viejos conocidos. Precisamente, el debut del valenciano en la selección española vino de la mano del asturiano en 2020. “Tiene un gran poderío físico y muy buena llegada”, dijo entonces sobre el delantero. Además, mantuvo una relación con su hija, Sira Martínez, durante más de un año y medio.

El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique. (EFE/Darko Bandic)

Un ataque parisino también desbordado

Ferran no llega solo a París. El PSG ya había oficializado la incorporación de Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco por 50 millones de euros, y trabaja también en el fichaje del joven belga Mika Godts, del Ajax. Sumados a Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Bradley Barcola, el ataque parisino roza el overbooking, con hasta siete futbolistas para tres puestos. Aunque es cierto que el Arsenal ha puesto a Barcola entre sus pretendientes después de la renovación de Vinícius Jr. con el Real Madrid. ​​

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Overbooking en el ataque del PSG. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Julián, ¿más cerca?

La marcha de Ferran Torres no es un movimiento aislado del mercado. También puede ser la ficha del tablero que le faltaba a Deco para completar el mayor anhelo del FC Barcelona en este verano: Julián Álvarez.

El delantero del Atlético de Madrid ya trabaja a las órdenes del Cholo Simeone tras haber dejado claro que su deseo es vestir de azulgrana. El club colchonero ha sido tajante y ha dicho que no le permitirá moverse a menos de que el Barça ponga 150 millones de euros sobre la mesa. No obstante, los 100 millones de la primera oferta, sumados a los 50 que deja Ferran, podrían dar ese empuje financiero que el conjunto culé necesita.

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