El desempleo sigue al alza en Chile: llegó al 9,4%, el más alto en cinco años

Trabajadores en una salmonera en Puerto Chacabuco, Chile. REUTERS/Víctor Ruiz Caballero

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó esta jornada su ultimo reporte de desempleo del trimestre marzo-mayo de 2026, el que arrojó que la tasa de desocupación en Chile se elevó al 9,4%, la más alta en el último lustro, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 9,8%.

La cifra a nivel nacional implica un aumento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,3%), en contraposición a las personas ocupadas (0,8%).

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En tanto, los cesantes crecieron al 6,9%, de la mano de quienes ya se encontraban desocupados (5,9%) y de aquellas personas que salieron a la calle a buscar trabajo por vez primera (16,4%).

Por género, la tasa de desocupación en las mujeres subió 0,4 pp al 10,5%, mientras que en los hombres se incrementó en 0,5 pp., rozando el 8,6%.

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Asimismo, la tasa de ocupación informal se situó en un 27,0%.

“Las personas ocupadas informales aumentaron 4,6%, incididas tanto por las mujeres (5,7%) como por los hombres (3,7%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (7,2%) y trabajadoras por cuenta propia (4,2%)”, detallaron desde el INE.

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Finalmente, el informe reveló que la tasa de desempleo también sigue al alza en la Región Metropolitana, aumentando 0,3 pp. en doce meses y llegando al 9,8% en el trimestre marzo-mayo de este año.

El biministro Daniel Mas aseguró que las cifras representan un verdadero ”drama social”, sobre todo para las mujeres y jóvenes del país.

“Años de malas políticas públicas”

Una vez conocidas las cifras, desde el Gobierno sostuvieron que éstas responden a “años de malas políticas públicas”, tal como lo señaló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

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“Las cifras confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo”, aseguró la autoridad.

El biministro recordó que actualmente existen más de 980 mil personas sin empleo y cerca de dos millones trabajando de manera informal, asunto que representa un verdadero ”drama social” sobre todo para las mujeres y jóvenes del país.

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Debido a esto, el Gobierno está actuando “con sentido de urgencia” y por eso se ha puesto como meta la creación de 50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses.

“Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo”, remató Mas.

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