Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Autoridades de Medellín tendrán que hacer reporte de cómo están protegiendo a mujer que sigue amenazada por hombre que por poco la mata - crédito Sergio Acero/Colprensa/Shutterstock

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Las denuncias por violación simple en Cuautitlán Izcalli cayeron 33% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La alcaldía del municipio mexiquense dio a conocer los datos en agosto de 2026 y atribuyó la reducción a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. El abuso sexual bajó 10% y el acoso sexual, 5%, en el mismo lapso.

De enero a junio de 2025 se contabilizaron 96 denuncias por abuso sexual, 60 por acoso sexual y 57 por violación simple en el municipio. En el mismo periodo de 2026, esas cifras descendieron a 86, 57 y 38, respectivamente.

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Cuautitlán Izcalli y sus dos alertas de violencia de género activas desde 2015 y 2019

La reducción en las denuncias ocurre en un municipio que lleva más de una década bajo dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). La primera fue emitida el 31 de julio de 2015 por violencia de género, y la segunda, en septiembre de 2019, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

Cuautitlán Izcalli forma parte del grupo de municipios del Estado de México con mayor incidencia registrada de violencia contra las mujeres, según datos de la Fiscalía mexiquense y reportes de seguridad consultados por Infobae. Las colonias Infonavit Norte y Lomas de San Francisco Tepojaco figuran entre las zonas prioritarias del municipio donde la violencia familiar, las lesiones y las agresiones de pareja son los delitos más recurrentes.

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La Justicia activó una búsqueda para dar con el paradero del acusado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México también apareció en el mapa nacional de feminicidios durante el primer mes de 2026: el SESNSP registró cuatro casos en enero en la entidad, lo que lo situó entre los cuatro estados con mayor concentración de ese delito en el país, junto con Sinaloa, Ciudad de México y Tamaulipas.

El Mando Unificado Oriente y la estrategia de los tres órdenes de gobierno

El gobierno municipal atribuyó los resultados a una estrategia que incluye coordinación operativa entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, despliegue conjunto en zonas prioritarias y el fortalecimiento de mecanismos de prevención. Entre los instrumentos mencionados se encuentra el Mando Unificado Oriente, impulsado por los gobiernos federal y del Estado de México.

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La alcaldía señaló que “estos resultados representan avances en la consolidación de entornos más seguros para las mujeres”. También afirmó que “la atención a quienes viven situaciones de violencia requiere cercanía, escucha, acompañamiento y una respuesta oportuna que les permita sentirse protegidas y respaldadas”.

El gobierno local agregó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno fortalece las acciones de prevención, atención y seguimiento de casos de violencia contra las mujeres. El objetivo declarado es brindar apoyo a las víctimas y contribuir a que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Un hombre en silueta se inclina con el puño cerrado sobre una mujer acurrucada, la cual se cubre la cabeza con las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia delictiva general en Cuautitlán Izcalli en el primer semestre de 2026

Más allá de los delitos sexuales, la incidencia delictiva general en el municipio registró una caída de 18.4% en los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con el SESNSP. La autoridad municipal consideró que esta tendencia a la baja se mantiene desde el inicio de la administración actual.

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La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró una disminución de 6.9 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026. El indicador pasó de 81.8% en marzo a 74.9% en junio.

El contexto municipal, no obstante, incluye episodios recientes que mantienen la atención sobre la seguridad de las mujeres en la zona. En junio de 2026, familiares de Naomi Rodríguez, una joven de 19 años desaparecida en Tlalnepantla de Baz, bloquearon la avenida José López Portillo a la altura de la Y Griega, en Cuautitlán Izcalli, para exigir avances en la investigación, según documentó Infobae México.

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Durante esa protesta, la tía de la joven, Norma Angélica Hernández Gómez, denunció que las cámaras de videovigilancia del centro de Tlalnepantla no proporcionaron imágenes útiles. “No puede ser posible que ninguna cámara funcione. Estamos hablando de cámaras del gobierno y también de establecimientos importantes de la zona”, declaró a Infobae México.

Una mujer cabizbaja permanece de pie mientras la sombra alargada de una figura masculina la abraza por la espalda con un gesto opresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ilustra la brecha que persiste entre los datos estadísticos de reducción de denuncias y la experiencia cotidiana de las familias afectadas por la violencia y la desaparición de mujeres en la región. Las autoridades de la Fiscalía estatal se comprometieron con la familia a realizar diligencias con apoyo de la Policía Cibernética, aunque los familiares aseguraron no haber recibido actualizaciones oficiales.

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La posición de Cuautitlán Izcalli en el mapa de violencia de género del Estado de México

Los datos de la Fiscalía mexiquense ubican a Cuautitlán Izcalli entre los municipios con mayor incidencia de violencia de género en el Estado de México, junto con Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Las autoridades han identificado al menos 110 colonias prioritarias en municipios con Alerta de Violencia de Género, donde los incidentes se repiten con frecuencia en horarios específicos.

En varios de esos municipios, la violencia se concentra principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada, cuando la mayoría de los ataques ocurre en los domicilios de las víctimas. La violencia familiar representa la categoría con más casos registrados, aunque las agresiones físicas y las amenazas también forman parte del patrón documentado.

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La alcaldía de Cuautitlán Izcalli no precisó en su comunicado qué mecanismos específicos de atención ciudadana se activaron durante el primer semestre de 2026, ni cuántas mujeres recibieron acompañamiento institucional en ese periodo. La reducción en las denuncias, en todo caso, no implica necesariamente una disminución equivalente en la comisión de los delitos, ya que la cifra negra —los casos no denunciados— es una variable que las cifras oficiales no capturan.