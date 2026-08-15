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¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

La madre de Poncho de Nigris reaccionó a la polémica idea de enfrentarla con Crista y dejó clara su postura sobre subir al cuadrilátero

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La propuesta de Gala Montes para llevar a su mamá, Crista Montes, al ring contra Lety de Nigris provocó una respuesta que rápidamente cambió el tono de la polémica. La madre de Poncho de Nigris fue cuestionada sobre el posible enfrentamiento y dejó claro que no está dispuesta a subir al cuadrilátero.

Con una dosis de humor, Lety explicó a los medios de comunicación que existe una diferencia considerable de edad entre ambas. “Ella no se imagina que su mamá tiene cincuenta y cinco y yo tengo setenta y cuatro”, comentó entre risas, al referirse a la propuesta que surgió alrededor de Ring Royale.

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La respuesta más contundente llegó cuando le preguntaron si aceptaría el combate. “Hombre, claro que no”, respondió Lety, quien además lanzó una frase que elevó el tono de la conversación: “Da la pelea tú, déjate de poner a pelear tu... bueno, tu mamá si quieres, pero con otra de otra edad”.

Lety de Nigris pone freno al posible combate

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La idea de enfrentar a Lety de Nigris con Crista Montes surgió después de que Gala Montes propusiera públicamente que ambas protagonizaran una pelea en Ring Royale. La actriz pidió que Poncho de Nigris organizara el encuentro y aseguró que respaldaría a su madre desde primera fila.

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Incluso planteó participar en el espectáculo antes del combate. Gala señaló que estaría dispuesta a cantar el Himno Nacional antes de la pelea y hacerlo sin cobrar, una propuesta que añadió un elemento inesperado al posible enfrentamiento.

Sin embargo, Lety dejó claro que el proyecto no le interesa. “No, con nadie, nomás que me den el millón”, bromeó inicialmente, pero después fue mucho más firme: “No voy a andar haciendo ridículos aunque sea un millón de dólares. No lo haría”.

La edad se convierte en el argumento principal

(Instagram: @musamistral)
(Instagram: @musamistral)

Durante la conversación, Lety hizo referencia a la diferencia de edad que existe entre ella y Crista Montes. “Como yo me veo tan, tan joven”, dijo entre risas, antes de explicar que tiene 74 años y que la madre de Gala tiene 55.

La charla incluso derivó en una confusión sobre las edades de los integrantes de la familia De Nigris. “Ella se imagina que Poncho tiene cincuenta, Lety cincuenta y uno y cree que son de la edad”, comentó Lety entre risas, al explicar cómo pudo surgir la idea del enfrentamiento.

Aunque una de las personas presentes destacó que Crista “está más altota”, Lety no cambió de postura. “Claro que no, me desbaratan”, respondió cuando le preguntaron si se enfrentaría con alguien más. Después remató: “Con nadie, con nadie de nadie”.

Lety llama “Pinocho” a Poncho de Nigris

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, da a conocer los próximos pasos del evento y solicita a sus seguidores nombres de celebridades para futuras ediciones. (RS: @ponchodenigris)

La conversación tomó otro giro cuando le preguntaron a Lety por una publicación de Poncho de Nigris, quien habría asegurado en los comentarios que la pelea ya estaba cerrada y que su madre había aceptado participar.

La respuesta de Lety fue inmediata y provocó risas entre quienes la acompañaban: “Qué mentiroso, ese es un Pinocho”. Ante la insistencia sobre lo publicado por Poncho, volvió a señalarlo con humor.

“Mira, este niño es superPinocho, ¿verdad? Inventa todo”, dijo Lety entre risas, dejando claro que, desde su versión, el supuesto acuerdo no existe.

Así, la posible pelea entre Lety de Nigris y Crista Montes quedó descartada por la propia Lety. Mientras Gala Montes había imaginado un combate para Ring Royale, la madre de Poncho respondió con humor, pero también con una negativa tajante: “No lo haría”.

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