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Van detenidos ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal en Jalisco l Videos

El último fue Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, quien secuestró, torturó y mató a un familiar de un policía estadounidense

El video presenta la cobertura de un operativo policial. Agentes de la Policía de Jalisco, en colaboración con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, detienen a Jesús García. Las imágenes muestran vehículos policiales, una camioneta roja y un vehículo blindado C2 móvil Cybertruck. El sujeto es ingresado a un vehículo durante la operación en la colonia El Portezuelo. García era buscado por homicidio, mutilación, robo y conspiración en Estados Unidos. Se trata de un seguimiento de una noticia policial.

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Ocho objetivos prioritarios de U.S. Marshals fueron detenidos en Jalisco como resultado de la colaboración con el área de inteligencia de la Policía estatal. Las capturas se realizaron en distintos municipios y formaron parte de operativos coordinados para ubicar a personas buscadas en Estados Unidos.

Las autoridades informaron que los detenidos mencionados en el reporte eran requeridos en Estados Unidos por delitos que incluyeron comercialización y venta de drogas, homicidio, abuso sexual, además de portación y uso ilegal de armas de fuego. Los casos estaban vinculados con investigaciones en los estados de California, Kentucky y Alabama.

Para concretar las detenciones se utilizaron herramientas tecnológicas como drones y el C2 Móvil, además de despliegues operativos por tierra y aire. En el seguimiento participaron áreas de inteligencia, con acciones enfocadas en la localización y aseguramiento de los objetivos.

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Los detenidos fueron ubicados en diferentes puntos del estado. Cassime “N” fue asegurado en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco; Enrique “N” se escondía en Zacoalco de Torres; Cristian “N” fue localizado en Puerto Vallarta; Emanuel “N” fue detenido en un centro comercial sobre López Mateos, también en Tlajomulco; Miguel Mateos “N” fue capturado en el mismo municipio, y Julio “N” fue localizado en Yahualica.

Agentes de la Policía de Jalisco, en colaboración con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, detienen a Jesús García. Las imágenes muestran vehículos policiales, una camioneta roja y un vehículo blindado C2 móvil Cybertruck.
Agentes de la Policía de Jalisco, en colaboración con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, detienen a Jesús García. Las imágenes muestran vehículos policiales, una camioneta roja y un vehículo blindado C2 móvil Cybertruck.

Entre los casos señalados, las autoridades destacaron los de Miguel Mateos “N” y Emanuel “N”, porque ambos ya habían sido capturados y sentenciados, pero escaparon de prisiones federales. Miguel Mateos “N”, de 49 años, se fugó hace casi 30 años de una prisión federal de California, donde cumplía una condena por violación. Mientras que Brandon Torres Mesa en Ocotlán.

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En el caso de Emanuel “N”, de 30 años, las autoridades detallaron que escapó en julio de 2023 de una prisión federal en Kentucky. Ahí cumplía una sentencia de 15 años por tráfico de drogas y armas de fuego.

Brandon Torres Mesa, de 21 años, La Secretaría de Seguridad detalló que Brandon Torres Mesa, de 21 años, era considerado un objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y contaba con una orden de captura emitida en el estado de Washington, donde enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio, robo y agresión armada.

Las autoridades de Jalisco tuvieron conocimiento de que el joven se encontraba oculto en territorio jalisciense gracias al intercambio permanente de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Las autoridades de Jalisco señalaron que la coordinación con U.S. Marshals continuó con el objetivo de localizar y detener a personas buscadas por la justicia de Estados Unidos que intentaron evadirla al refugiarse en México.

(Impresión de pantalla video)
(Impresión de pantalla video)
  • Ocho objetivos prioritarios de U.S. Marshals fueron detenidos en Jalisco con apoyo de inteligencia local.
  • Las capturas se apoyaron en drones, el C2 Móvil y despliegues por tierra y aire en varios municipios.
  • Dos detenidos habían escapado de prisiones federales: uno se fugó hace casi 30 años en California y otro en julio de 2023 en Kentucky.

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”

Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, fue detenido en el estado de Jalisco al ser buscado por el Servicio de Marshals de Estados Unidos por homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración contra el familiar de un policía de ese país.

Su captura se llevó a cabo mediante el intercambio de información con la agencia estadounidense, lo que llevó a la Policía de Jalisco a rastrear y localizar al sujeto que se ocultaba en el municipio de Ameca.

De acuerdo con las autoridades, el “Coke” es originario de California, Estados Unidos. Desde septiembre de 2023 era buscado por un asesinato contra una persona a la que presuntamente apuñaló en varias ocasiones y deshacerse de su cuerpo.

Las imágenes muestran un helicóptero de color oscuro posado en un campo con hierba alta bajo un cielo nublado. Varios individuos vestidos con equipo táctico oscuro se desplazan alrededor de la aeronave. Video: SSP Jalisco

Fue a través de la unidad de drones de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck que obtuvieron datos de que Jorge Luis Martínez se ocultaba en el municipio, por lo que realizaron un despliegue.

La intervención táctica incluyó también al Escuadrón Aerotáctico Titán y al Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron al “Coke” en el cruce de Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo.

Al tenerlo asegurado, los elementos de seguridad contactaron a la agencia U.S. Marshals y al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar con los trámites de traslado a Estados Unidos.

Detenido en Jalisco buscado por EEUU
Foto: SSP Jalisco

Cabe señalar que la agencia ofrecía una recompensa de hasta 3 mil 500 dólares por información de permitiera la captura de Jorge Luis Martínez de 30 años de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que con esta captura suman 8 objetivos aprehendidos mediante la intercomunicación entre la Policía del Estado y agencias estadounidenses a través del Consulado General, desde julio de 2025 hasta la fecha.

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