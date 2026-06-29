Presidente de CAMPO advierte que la leche en polvo podría representar desafíos para los ganaderos salvadoreños

Luis Treminio, presidente de CAMPO, advirtió que la apertura a la comercialización de productos derivados de la leche en polvo deja en desventaja a los ganaderos salvadoreños. (Reuters)

Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), alertó que la apertura a la comercialización de productos derivados de la leche en polvo coloca a los ganaderos salvadoreños en una situación de clara desventaja.

“La leche en polvo es mucho más barata que la leche fluida”, remarcó Treminio, y advirtió que los productores nacionales no podrán competir en igualdad de condiciones frente a la industria, que ahora tendrá acceso a insumos importados a menor costo.

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Las declaraciones de Treminio se dieron en el programa Diálogo, donde también expuso que el consumo nacional de queso, crema y otros productos lácteos supera los catorce millones de quintales, mientras que la producción local alcanza los ocho millones. El déficit, de aproximadamente seis millones de quintales, se cubre principalmente con importaciones, en su mayoría provenientes de Nicaragua.

La reforma, según Treminio, podría modificar la procedencia de estas importaciones, ya que los insumos podrían llegar de mercados como Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Costa Rica o Australia. Este cambio no implica necesariamente una reducción de la brecha productiva, sino una adaptación en la cadena de suministro.

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El déficit de seis millones de quintales de productos lácteos se cubre con importaciones, en su mayoría provenientes de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores empresariales y autoridades han destacado que la normativa tiene potencial para incrementar la competitividad y ampliar las oportunidades de exportación. Una alternativa considerada por Treminio es destinar la leche en polvo principalmente a la elaboración de productos para exportación, mientras que el mercado interno continúe abasteciéndose con leche fluida nacional. Esta opción podría facilitar el desarrollo conjunto de la industria y la producción local.

El acceso a insumos importados, como la leche en polvo, representa oportunidades para la industria, pero también plantea retos para los pequeños productores y ganaderos artesanales. La competencia directa con productos elaborados a partir de insumos más asequibles puede dificultar la participación de quienes operan a menor escala. Por ello, se destaca la importancia de buscar fórmulas que permitan la integración y el equilibrio entre los diferentes actores del sector.

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Seguridad alimentaria, producción local y propuestas de equilibrio

Para Luis Treminio, la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria es un punto central en la discusión. Garantizar el abastecimiento nacional de productos lácteos se considera fundamental, pero fortalecer la producción local permitiría reducir la dependencia de los mercados internacionales y avanzar hacia la autosuficiencia.

En el sector agrícola salvadoreño, asegura, existen antecedentes de acuerdos, como los convenios de comercialización de maíz blanco, donde industriales y productores establecieron precios que beneficiaron a ambas partes. Un modelo similar podría estudiarse para el sector lácteo, con el objetivo de distribuir las utilidades de forma equitativa y asegurar la participación de todos los eslabones de la cadena.

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La reforma podría cambiar el origen de las importaciones de leche en polvo hacia mercados como Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Costa Rica o Australia. (USDA)

Sostiene que la implementación de la reforma requiere de un reglamento específico que defina estándares de calidad y mecanismos de fiscalización. La transparencia en la información disponible para los consumidores resulta esencial para que puedan tomar decisiones informadas sobre los productos que adquieren.

En la experiencia nacional, el uso de leche en polvo en productos elaborados ya tiene antecedentes. Mientras se fortalece la capacidad productiva interna, una vía posible es emplear la leche en polvo principalmente en artículos orientados a la exportación, manteniendo el abastecimiento local con leche fluida nacional.

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Participación de los sectores y recomendaciones para el futuro

Según Luis Treminio, el desarrollo equilibrado de la industria y el crecimiento de los productores nacionales depende de la colaboración entre los distintos actores del sector. El acceso a mecanismos de apoyo y protección para los pequeños ganaderos permite que puedan adaptarse a los cambios en el entorno comercial y productivo.

La claridad normativa, la integración de la cadena y el diálogo permanente entre industria, productores y autoridades son aspectos clave para fortalecer tanto la seguridad como la soberanía alimentaria en El Salvador. El objetivo es garantizar el acceso a productos de calidad, fomentar la autosuficiencia y lograr avances sostenibles en el sector lácteo nacional.

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