Emiten alerta verde para nueve provincias tras el paso de onda tropical en República Dominicana

Imagen satelital muestra la onda tropical que afecta el Caribe central, generando lluvias y tormentas eléctricas sobre República Dominicana y otras islas de la región (Cortesía: INDOMET).

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró alerta verde en nueve provincias y el Distrito Nacional debido a la amenaza de intensas lluvias provocadas por una onda tropical que avanza sobre el territorio nacional.

Según reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el fenómeno incrementará la humedad y la inestabilidad en la masa de aire, lo que aumentará la probabilidad de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país este día 15 de agosto.

La medida, responde al pronóstico de un incremento marcado de las precipitaciones a partir de esta noche y la madrugada del domingo, con posibles episodios de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en puntos aislados. El COE identificó como zonas bajo alerta verde a El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional, sumando un total de nueve demarcaciones en vigilancia.

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El riesgo de inundaciones urbanas motivó la emisión de la alerta verde, ya que el pronóstico para el domingo prevé un ambiente nublado desde las primeras horas, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el litoral sur, la región sureste, la región suroeste y la cordillera Central. Las lluvias persistirán durante la tarde y se extenderán hacia el noreste, norte, noroeste y la zona fronteriza, con una disminución progresiva a partir de la noche, cuando la onda tropical se aleje del territorio.

Mapa oficial de la República Dominicana donde se destacan las provincias en alerta verde por lluvias asociadas al paso de una onda tropical (Cortesía: COE).

Según el boletín del INDOMET, el lunes se espera una reducción significativa de las precipitaciones debido a la llegada de una masa de aire con bajo contenido de humedad. Solo se anticipan chubascos aislados y posibles lluvias en localidades del interior, especialmente en la región noreste y la cordillera Central durante la tarde.

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Las autoridades mantienen vigilancia sobre dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a ondas tropicales. La primera se localiza al sureste de Puerto Rico, con baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, mientras que la segunda se sitúa en el Atlántico central, entre las islas de Cabo Verde y las Antillas Menores, con un potencial ciclónico de 10% en el mismo periodo.

Acciones de prevención ante las torrenciales lluvias

Enfatizar que una onda tropical es una perturbación atmosférica que se desplaza de este a oeste a través de las regiones tropicales, provocando incrementos en la nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas a su paso. Estas ondas suelen originarse en el continente africano y cruzan el Atlántico hacia el Caribe, favoreciendo condiciones de inestabilidad atmosférica.

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Por lo que, la declaración de alerta verde activa una serie de protocolos para reducir el impacto de las lluvias asociadas a este fenómeno. Las autoridades de Protección Civil y los organismos municipales intensificaron labores de monitoreo en áreas vulnerables a inundaciones, deslaves y desbordamientos.

ARCHIVO: El COE insta a no cruzar ríos crecidos ni permanecer en zonas vulnerables ante el riesgo de inundaciones. REUTERS/Eddy Vittini

El COE pidió a las familias residentes en zonas proclives a inundaciones urbanas y rurales preparar mochilas de emergencia con documentos personales, medicamentos y agua potable, y conocer las rutas de evacuación establecidas por las autoridades locales. Además, instan a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua, ni permanecer en áreas de riesgo durante los episodios de lluvias intensas.

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El organismo recordó que el oleaje en ambas costas se mantiene anormal, por lo que recomendó a pescadores y operadores de embarcaciones de pequeño calado estar atentos a los boletines marinos y abstenerse de salir al mar hasta nuevo aviso.