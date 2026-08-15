Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto

De la Espriella agradeció al Gobierno de Estados Unidos la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate enviados a Colombia para atender la emergencia provocada por el sismo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

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El presidente Abelardo de la Espriella informó el sábado 15 de agosto que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que abordó la situación generada por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto y las dificultades económicas que enfrenta Colombia tras la emergencia.

Durante el diálogo, de acuerdo con el mensaje publicado por el jefe de Estado en X, solicitó la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.

La petición fue planteada por De la Espriella como parte de la emergencia nacional ocasionada por el sismo de magnitud 7,4, registrado en San José del Palmar, Chocó. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del 15 de agosto, la emergencia deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas.

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En su publicación, el presidente señaló que la conversación con Trump tuvo como uno de sus puntos centrales la situación que atraviesa Colombia después del terremoto y la necesidad de atender las consecuencias económicas derivadas de la emergencia. También destacó el apoyo recibido por parte de Estados Unidos a través de asistencia económica y equipos de rescate.

La solicitud de suspender los aranceles

La solicitud de suspensión de los aranceles se produce mientras Colombia enfrenta un incremento de las tarifas aplicadas por Estados Unidos a sus productos, que pasaron del 10% al 12,5% - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con el relato publicado por De la Espriella, en la llamada expuso la situación económica que, según afirmó, debe afrontar el Gobierno mientras avanza la respuesta y reconstrucción tras el terremoto. “Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo”.

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El mandatario colombiano agregó que Trump expresó sus condolencias por las víctimas del sismo y manifestó solidaridad con las familias afectadas.

Posteriormente, De la Espriella explicó que planteó ante el presidente estadounidense la necesidad de facilitar las condiciones económicas para las empresas colombianas que están enfrentando los efectos de la emergencia. “Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que solicitó directamente considerar la suspensión temporal de los aranceles aplicados a los productos colombianos. La medida, según explicó, tendría como propósito reducir las presiones sobre los empresarios mientras el país atiende las consecuencias del terremoto.

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“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, sostuvo.

El terremoto de magnitud 7.4, registrado en San José del Palmar, Chocó, ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios, de acuerdo con el balance de la Ungrd con corte al 15 de agosto de 2026 - crédito Juan David Duque/REUTERS

El planteamiento del presidente se produce después de que el Ministerio de Comercio y el Gobierno nacional prepararan una propuesta para intentar convencer a Estados Unidos de reversar el incremento de los aranceles aplicados a productos colombianos, que pasaron del 10% al 12,5%.

La fórmula contemplada por el Gobierno consiste en prohibir mediante decreto la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y otorgar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) herramientas para investigar y detener el ingreso de mercancías cuando existan sospechas razonables de que fueron producidas bajo esas condiciones.

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Colombia ya había recibido advertencias sobre la posibilidad de que Estados Unidos incrementara los aranceles debido a la falta de medidas consideradas efectivas frente a la prohibición del trabajo forzoso. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había advertido desde marzo de 2026 sobre la posibilidad de adoptar medidas contra el país por este asunto.

La discusión sobre los aranceles, por tanto, ya se encontraba en curso antes de la emergencia provocada por el terremoto. Sin embargo, la solicitud formulada ahora por De la Espriella ante Trump incorpora la situación generada por el desastre natural como argumento para pedir una suspensión temporal de las medidas comerciales.

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Abelardo de la Espriella informó que sostuvo una conversación telefónica de diez minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cual abordaron la situación que enfrenta Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Al referirse a la conversación con Trump, De la Espriella también destacó el tono del encuentro y el respaldo expresado por el mandatario estadounidense hacia Colombia. “La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente”.

Finalmente, señaló: “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”.