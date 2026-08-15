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Adrián Di Monte abandona furioso entrevista con Shanik Berman tras ser confrontado por misógino

Analu Salazar confrontó en vivo a Adrián Di Monte por los audios misóginos que su exesposa Sandra Itzel difundió en 2023

Adrián Di Monte abandona furioso entrevista con Shanik Berman tras ser confrontado
Adrián Di Monte abandona furioso entrevista con Shanik Berman tras ser confrontado por misógino. IG: adriandimonte (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El actor cubano Adrián Di Monte abandonó la entrevista en vivo que sostenía junto a su esposa Nuja Amar en el programa de Shanik Berman.

La pareja salió del foro luego de que la conductora y periodista de espectáculos Analu Salazar lo confrontó por audios en los que habla de manera despectiva sobre las mujeres.

El incidente se viralizó en redes sociales y reabrió el debate sobre las acusaciones de violencia que su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel, formuló en su contra.

Tras la abrupta salida de Di Monte y Amar, Berman regañó a Salazar y le pidió que se disculpara. Analu Salazar se negó y fue enfática.

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“Le costó la carrera lo que él dijo, no que yo le pregunte, que no friegue. Él es responsable de sus palabras”, señaló Analu Salazar.

Shanik Berman terminó ofreciéndole disculpas al actor, sin embargo, la entrevista terminó de una forma abrupta.

Adrián Di Monte y  Nuja Amar abandonaron una entrevista
Adrián Di Monte y  Nuja Amar abandonaron la entrevista con Shanik Berman. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analu Salazar interrumpió la entrevista para confrontar al actor

Shanik Berman entrevistaba a Di Monte y a Amar cuando Salazar detuvo los elogios de su compañera para declarar que no soportaba al actor.

Su argumento fue directo: “Yo no lo quiero a él, porque dijo que a las mujeres nos deberían de matar porque nos deberíamos de callar. No empieces a justificar, no se justifican las cosas”.

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Nuja Amar respondió que la situación constituía una falta de respeto, en particular hacia ella: “Hay que ser congruentes con lo que uno defiende y uno dice”.

Di Monte, por su parte, rechazó los señalamientos y sostuvo que el audio que circuló estaba editado y fuera de contexto: “No puedes juzgar por algo que no sabes, de un audio editado. Yo soy una persona muy feminista, estoy casado con una mujer”.

La discusión escaló hasta que Di Monte y Amar abandonaron el programa visiblemente molestos, tras esto, Berman le exigió a Salazar una disculpa pública, argumentando que Nuja le había dicho que el señalamiento le había costado la carrera al actor.

Salazar rechazó la petición y Berman cerró la escena disculpándose con Di Monte, en un gesto que muchos interpretaron como una defensa al actor.

Analu Salazar interrumpió la entrevista para confrontar a Di Monte sobre los audios compartidos por su expareja
Analu Salazar interrumpió la entrevista para confrontar a Di Monte sobre los audios compartidos por su expareja Sandra Itzel en 2023. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los audios filtrados tras la separación con Sandra Itzel

El origen de la polémica se remonta a 2022, cuando Di Monte e Itzel pusieron fin a una relación de casi diez años que en un inicio describieron como una separación amistosa.

La versión cambió radicalmente en septiembre de 2023, cuando Itzel rompió el silencio y acusó al actor de violencia psicológica, física, sexual y económica.

La actriz difundió audios atribuidos a Di Monte en los que se escucha: “Tú vives en el mundo de las maravillas, tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni p**** porque yo te mantengo. Ya entiendo por qué la gente mat* a la gente, ya entiendo a los psicópatas por qué mat*n a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca”.

La cantante Sandra Itzel confirmó que demandará a su esposo Adrián Di Monte por acoso y por divulgar videos íntimos de ella.
La cantante Sandra Itzel demandó su exesposo Adrián Di Monte por acoso y por divulgar videos íntimos de ella. Foto: @sandraitzel, @adriandimonte, IG

Itzel también relató una agresión física en enero de 2021, en la que Di Monte presuntamente la tomó del cuello y la expulsó de su casa.

Acompañó las publicaciones con un mensaje a sus seguidoras: “No permitamos nunca más que nuestros violentadores tengan la comodidad de nuestro silencio”.

Di Monte negó todas las acusaciones, calificó los materiales de montajes e interpuso una contrademanda por violencia familiar.

En abril de 2024, a través de un comunicado firmado por su representante legal, el actor aclaró que su presencia en el domicilio de Itzel respondió a una notificación judicial de divorcio acompañada por una funcionaria del juzgado, y rechazó categóricamente las acusaciones de acoso, el divorcio se formalizó ese mismo año.

(Instagram: @sandraitzel // @adriandimonte)
Tras la denuncia formar por parte de Sandra Itzel el divorcio se formalizo en 2024 (Instagram: @sandraitzel // @adriandimonte)

Siete carpetas de investigación y una eliminación temprana del reality

Antes de que iniciara La Casa de los Famosos México 3, en julio de 2025, la abogada Mariana Gutiérrez declaró al periodista Gustavo Adolfo Infante que Di Monte enfrentaba siete carpetas de investigación por presuntos actos de violencia de género.

Arremeten contra La Casa de los Famosos México tras revelar a Adrián Di Monte
En redes sociales aseguraron que el actor es abusador, pidiendo su salida del reality en 2025. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La noticia reavivó el rechazo en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron que la producción de Televisa lo retirara del programa antes de que arrancara.

Di Monte entró al reality, pero el público lo convirtió en el segundo eliminado de la temporada, Di Monte permaneció en la competencia solo 15 días.

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