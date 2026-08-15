Américo Villarreal vuelve a negar retiro de su visa y evita hablar de Andy López Beltrán: “Ya la enseñé veinte veces”

Américo Villarreal niega retiro de su visa y evita hablar de Andy López Beltrán. (Foto: redes sociales)

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El escándalo de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ha reavivado los cuestionamientos a políticos a los que se especula Estados Unidos también les habría retirado el documento, tal es el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien este 15 de agosto de 2026, fue increpado por medios de comunicación y una vez más, negó que se encuentre en la misma situación que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Tienes visa, gobernador?”, preguntó la prensa a Villarreal Anaya, quien contestó molesto: “Ya la enseñé veinte veces”. También fue consultado sobre su opinión por el tema de Andy, a lo que respondió que la cobertura de medios locales debería estar centrada en la agenda que tiene prevista la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado este fin de semana y no en el tema que ha cimbrado a la política mexicana esta semana:

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“Vine a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debías de estar cubriendo”.

Américo Villarreal y Alfonso Durazo sin visa

El pasado 3 de junio, el diario Los Angeles Times publicó un artículo donde aseguraba que de acuerdo a sus fuentes, el gobernador de Tamaulipas y el de Sonora, Alfonso Durazo, estarían bajo investigación de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior, sería el motivo de peso para que el gobierno de Donald Trump les retirara la visa a ambos mandatarios, además, la publicación precisaba que Américo Villarreal estaría siendo acusado por contrabando de hidrocarburo ilegal, también conocido como huachicol fiscal.

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Los Angeles Times, en el centro de la controversia por señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas.

Los señalamientos trascendieron debido a que ambos gobernadores estarían cooperando como informantes del gobierno estadounidense, el cual les habría otorgado libertad condicional para seguir desarrollando sus funciones en la administración de Sheinbaum.