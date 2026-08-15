México
Agregar Infobae enGoogle

Américo Villarreal vuelve a negar retiro de su visa y evita hablar de Andy López Beltrán: “Ya la enseñé veinte veces”

Un medio estadounidense señaló que el gobernador de Tamaulipas se habría quedado sin visa por presuntos nexos con el crimen organizado

Américo Villarreal niega retiro de su visa y evita hablar de Andy López Beltrán. (Foto: redes sociales)
Américo Villarreal niega retiro de su visa y evita hablar de Andy López Beltrán. (Foto: redes sociales)
Guardar

El escándalo de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ha reavivado los cuestionamientos a políticos a los que se especula Estados Unidos también les habría retirado el documento, tal es el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien este 15 de agosto de 2026, fue increpado por medios de comunicación y una vez más, negó que se encuentre en la misma situación que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Tienes visa, gobernador?”, preguntó la prensa a Villarreal Anaya, quien contestó molesto: “Ya la enseñé veinte veces”. También fue consultado sobre su opinión por el tema de Andy, a lo que respondió que la cobertura de medios locales debería estar centrada en la agenda que tiene prevista la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado este fin de semana y no en el tema que ha cimbrado a la política mexicana esta semana:

PUBLICIDAD

“Vine a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debías de estar cubriendo”.

Américo Villarreal y Alfonso Durazo sin visa

El pasado 3 de junio, el diario Los Angeles Times publicó un artículo donde aseguraba que de acuerdo a sus fuentes, el gobernador de Tamaulipas y el de Sonora, Alfonso Durazo, estarían bajo investigación de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior, sería el motivo de peso para que el gobierno de Donald Trump les retirara la visa a ambos mandatarios, además, la publicación precisaba que Américo Villarreal estaría siendo acusado por contrabando de hidrocarburo ilegal, también conocido como huachicol fiscal.

PUBLICIDAD

Los Angeles Times, en el centro de la controversia por señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas.
Los Angeles Times, en el centro de la controversia por señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas.

Los señalamientos trascendieron debido a que ambos gobernadores estarían cooperando como informantes del gobierno estadounidense, el cual les habría otorgado libertad condicional para seguir desarrollando sus funciones en la administración de Sheinbaum.

Temas Relacionados

Américo VillarrealAndy López BeltránTamaulipasVisaEstados UnidosCrimen OrganizadoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Héctor Herrera bromea con el fichaje de Santi Giménez al Porto: “Le rento mi casa”

Herrera jugó para el conjunto portugués por lo que le mandó un recado a Giménez

Héctor Herrera bromea con el fichaje de Santi Giménez al Porto: “Le rento mi casa”

Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

El equipo griego envió una propuesta formal por el delantero que representó a México en la última Copa del Mundo 2026

Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

Diputada local de Morena en Veracruz rechaza pedir “moches”; solicita investigar denuncia de su excolaborador

La legisladora veracruzana Dorheny García Cayetano aseguró que si no logran acreditar la denuncia, procederá contra el responsable

Diputada local de Morena en Veracruz rechaza pedir “moches”; solicita investigar denuncia de su excolaborador

Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’ tras polémica publicación ligada a retiro de visas

El subsecretario de Estado dijo que las dos naciones prosperan cuando hay cooperación en espíritu y respeto mutuo

Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’ tras polémica publicación ligada a retiro de visas

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Detienen a ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S.

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

Delitos sexuales disminuyen en Cuautitlán Izcalli, municipio con alerta de género

Van detenidos ocho objetivos prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal en Jalisco l Videos

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: termina la prueba sabatina

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: termina la prueba sabatina

Enredados live action ya tiene fecha de estreno: ¿Cuándo llegará a México?

Kunno niega embarazo de Ángela Aguilar y explota contra la prensa: “De repente a uno le gusta meterle a la comida”

¿Doña Alegría peleará con Crista Montes? Esto respondió a Gala sobre Ring Royale 2

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

DEPORTES

Héctor Herrera bromea con el fichaje de Santi Giménez al Porto: “Le rento mi casa”

Héctor Herrera bromea con el fichaje de Santi Giménez al Porto: “Le rento mi casa”

Atlante vs Toluca: Sigue EN VIVO el partido de la Liga Mx, jornada 4, Apertura 2026, Estadio Azteca

Hormiga González jugaría en Europa: Chivas recibe oferta del Olympiacos para fichar al mexicano

México Varonil pierde la Semifinal en el Mundial de Flag Football: buscará el bronce y el pase olímpico ante Japón

América vs Atlético de San Luis: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de Liga MX?