La policía chilena decomisó casi 2,9 toneladas de drogas en el norte del país

El fiscal de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo colaborativo del Ministerio Público y las policías.

El fiscal regional de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, confirmó que en los últimos días 2.840 kilos de distintas drogas fueron decomisados en cuatro operativos llevados a cabo en conjunto por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, los que dejaron además cinco personas detenidas.

Flanqueado por el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, el persecutor que encabeza el ranking de incautaciones de droga en el país con 112 toneladas desde que asumió en octubre de 2023, recordó que “esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado”.

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Castro Bekios se ha erigido como el fiscal con mas decomisos en el país.

El primer operativo

Según informó Castro Bekios, la diligencia más grande se llevó a cabo en la turística comuna de San Pedro de Atacama, donde detectives de la PDI sorprendieron en una fiscalización a los conductores de un furgón transportando más de mil paquetes de marihuana, a saber, 1.179 kilos.

Tras el interrogatorio de rigor, los policías apresaron también a los pasajeros de otro vehículo que apoyaba el traslado de la droga, para luego allanar una vivienda en la ciudad de Calama, donde hallaron otro vehículo con 1.089 kilos de cannabis.

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Amén de los 2.269 kilos de droga, la policía civil decomisó los dos dos furgones, un automóvil y unos $7,7 millones de pesos (USD 8.400), en dinero contante y sonante.

En lo que va del año los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en la región de Antofagasta, siete toneladas más que todo lo incautado en el año pasado.

Los otros tres

Por su parte, Carabineros de Chile llevó a cabo otros tres operativos que terminaron con el decomiso de 571 kilos de droga, todos ellos en la provincia de El Loa.

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El primero tuvo lugar en un camino de tierra en las afueras de Calama, donde los uniformados dieron con una camioneta que tenía encargo por robo y en cuyo interior hallaron 318 kilos de cannabis.

En el segundo, fue apresado el conductor de un automóvil que transitaba por la ruta B-75 con 32,5 kilos de marihuana.

Y en el tercero, dos individuos fueron apresados en el sector de Tocorpuri transportando en dos vehículos 115 kilos de cocaína, 95 kilos de pasta base de cocaína y 11 kilos de ketamina.

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De acuerdo al fiscal Castro Bekios, con estos operativos los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en lo que va del año en la región de Antofagasta, siete toneladas mas que todo lo incautado en el año pasado.