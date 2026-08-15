Adolescente ingiere cinco imanes y médicos logran retirarlos de su garganta

La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.

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Los médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen retiraron cinco pequeños imanes que una adolescente había ingerido accidentalmente y que permanecían alojados en la nasofaringe. La menor llegó al establecimiento de EsSalud acompañada por su madre, quien advirtió lo sucedido y decidió trasladarla al servicio de Emergencia. Después de la intervención, presentó una evolución favorable y continuó su recuperación junto a sus familiares.

Jessica, progenitora de la joven, descubrió que había ingerido los objetos metálicos y acudió de inmediato en busca de asistencia especializada. La paciente fue evaluada por profesionales de Otorrinolaringología, quienes determinaron la necesidad de efectuar un procedimiento para localizar y retirar los cuerpos extraños.

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Durante la intervención, el personal identificó cuatro imanes ubicados en la nasofaringe. Tras extraerlos, efectuaron una radiografía de control con el propósito de comprobar que no quedaran elementos dentro del organismo. El examen reveló la presencia de una quinta pieza en la misma zona, por lo que el equipo procedió a retirarla antes de concluir la atención.

“Luego de retirar los cuatro imanes, realizamos el control radiográfico establecido y evidenciamos un quinto cuerpo extraño a nivel de la nasofaringe. Esto nos permitió extraerlo a tiempo”, explicó la médico otorrinolaringóloga Susana Carita.

Los especialistas retiraron inicialmente cuatro piezas, pero una radiografía permitió detectar un quinto imán alojado en la nasofaringe - Créditos: Essalud.

La especialista señaló que la ubicación de estos objetos representaba un riesgo debido a la sensibilidad de las estructuras comprometidas. “La laringe es extremadamente sensible”, precisó la doctora al advertir que las piezas metálicas podían desplazarse hacia la vía respiratoria inferior y provocar complicaciones severas.

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El peligro también estaba relacionado con la posibilidad de que alguno de los elementos avanzara hacia zonas más profundas. Por ello, la identificación mediante imágenes y la posterior extracción bajo supervisión profesional fueron determinantes para prevenir consecuencias mayores.

El doctor Edmundo Llancari, jefe del Servicio de Otorrinolaringología, informó que esta especialidad mantiene atención las 24 horas. Asimismo, indicó que reciben diariamente entre cuatro y cinco casos de menores relacionados con cuerpos extraños ubicados en el oído, la nariz o la garganta.

Para este tipo de procedimientos, el personal sanitario empleó un moderno equipo de videoendoscopia de última generación. Esta tecnología permite visualizar con precisión las estructuras internas y detectar objetos de pequeñas dimensiones, lo que favorece una extracción segura y reduce el riesgo de lesiones durante la intervención.

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La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.

Tras conocer la recuperación favorable de su hija, Jessica agradeció la atención brindada por los especialistas del Hospital Almenara. La madre destacó la rapidez con la que actuaron ante la emergencia y valoró el cuidado, la paciencia y el compromiso demostrados por el personal sanitario durante el procedimiento, debido a la complejidad que implicaba retirar los objetos alojados en la garganta de la adolescente.

A propósito del Día del Niño, que se celebra este domingo 16 de agosto, los especialistas de Essalud recomendaron a padres y cuidadores vigilar a los menores cuando manipulen piezas pequeñas, especialmente imanes. Ante una ingesta accidental, aconsejaron acudir inmediatamente a un establecimiento sanitario, sin intentar retirar el objeto en casa ni esperar la aparición de síntomas. La atención especializada permite determinar la ubicación del elemento y establecer el procedimiento más seguro para retirarlo.

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