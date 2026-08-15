Perú
Agregar Infobae enGoogle

Adolescente ingiere cinco imanes y médicos logran retirarlos de su garganta

La presencia de objetos metálicos representaba un riesgo debido a la posibilidad de que se desplazaran hacia la vía respiratoria inferior

La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.
La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.
Guardar

Los médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen retiraron cinco pequeños imanes que una adolescente había ingerido accidentalmente y que permanecían alojados en la nasofaringe. La menor llegó al establecimiento de EsSalud acompañada por su madre, quien advirtió lo sucedido y decidió trasladarla al servicio de Emergencia. Después de la intervención, presentó una evolución favorable y continuó su recuperación junto a sus familiares.

Jessica, progenitora de la joven, descubrió que había ingerido los objetos metálicos y acudió de inmediato en busca de asistencia especializada. La paciente fue evaluada por profesionales de Otorrinolaringología, quienes determinaron la necesidad de efectuar un procedimiento para localizar y retirar los cuerpos extraños.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, el personal identificó cuatro imanes ubicados en la nasofaringe. Tras extraerlos, efectuaron una radiografía de control con el propósito de comprobar que no quedaran elementos dentro del organismo. El examen reveló la presencia de una quinta pieza en la misma zona, por lo que el equipo procedió a retirarla antes de concluir la atención.

“Luego de retirar los cuatro imanes, realizamos el control radiográfico establecido y evidenciamos un quinto cuerpo extraño a nivel de la nasofaringe. Esto nos permitió extraerlo a tiempo”, explicó la médico otorrinolaringóloga Susana Carita.

Los especialistas retiraron inicialmente cuatro piezas, pero una radiografía permitió detectar un quinto imán alojado en la nasofaringe - Créditos: Essalud.
Los especialistas retiraron inicialmente cuatro piezas, pero una radiografía permitió detectar un quinto imán alojado en la nasofaringe - Créditos: Essalud.

La especialista señaló que la ubicación de estos objetos representaba un riesgo debido a la sensibilidad de las estructuras comprometidas. “La laringe es extremadamente sensible”, precisó la doctora al advertir que las piezas metálicas podían desplazarse hacia la vía respiratoria inferior y provocar complicaciones severas.

PUBLICIDAD

El peligro también estaba relacionado con la posibilidad de que alguno de los elementos avanzara hacia zonas más profundas. Por ello, la identificación mediante imágenes y la posterior extracción bajo supervisión profesional fueron determinantes para prevenir consecuencias mayores.

El doctor Edmundo Llancari, jefe del Servicio de Otorrinolaringología, informó que esta especialidad mantiene atención las 24 horas. Asimismo, indicó que reciben diariamente entre cuatro y cinco casos de menores relacionados con cuerpos extraños ubicados en el oído, la nariz o la garganta.

Para este tipo de procedimientos, el personal sanitario empleó un moderno equipo de videoendoscopia de última generación. Esta tecnología permite visualizar con precisión las estructuras internas y detectar objetos de pequeñas dimensiones, lo que favorece una extracción segura y reduce el riesgo de lesiones durante la intervención.

La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.
La intervención permitió retirar todos los imanes y confirmar que la zona comprometida había quedado despejada - Créditos: Essalud.

Tras conocer la recuperación favorable de su hija, Jessica agradeció la atención brindada por los especialistas del Hospital Almenara. La madre destacó la rapidez con la que actuaron ante la emergencia y valoró el cuidado, la paciencia y el compromiso demostrados por el personal sanitario durante el procedimiento, debido a la complejidad que implicaba retirar los objetos alojados en la garganta de la adolescente.

A propósito del Día del Niño, que se celebra este domingo 16 de agosto, los especialistas de Essalud recomendaron a padres y cuidadores vigilar a los menores cuando manipulen piezas pequeñas, especialmente imanes. Ante una ingesta accidental, aconsejaron acudir inmediatamente a un establecimiento sanitario, sin intentar retirar el objeto en casa ni esperar la aparición de síntomas. La atención especializada permite determinar la ubicación del elemento y establecer el procedimiento más seguro para retirarlo.

Temas Relacionados

saludEssaludHospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyenperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La inteligencia artificial no creó la crisis del primer empleo

La inversión en empleabilidad juvenil no debería entenderse únicamente como filantropía. Es también una inversión en infraestructura laboral y en la sostenibilidad futura de las propias empresas

La inteligencia artificial no creó la crisis del primer empleo

La reinserción laboral exige una estrategia, no solo un buen currículum

La búsqueda laboral se ha convertido en un proceso estratégico que requiere planificación, objetivos claros y capacidad de adaptación, del mismo modo que una empresa diseña su estrategia para crecer

La reinserción laboral exige una estrategia, no solo un buen currículum

Pronóstico del clima en Lima este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Lima este 15 de agosto: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Piura este 15 de agosto?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cómo estará el clima en Piura este 15 de agosto?

Pronóstico del clima en Huancayo este sábado 15 de agosto : temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Huancayo este sábado 15 de agosto : temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

DEPORTES

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras derrota con Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos