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Inés García revela cómo fue desde dentro la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: del ‘dress code’ de los invitados al tatuaje que se hicieron y sus bailes

La influencer ha desmentido los rumores de ruptura a través de unas imágenes que muestran la gran complicidad que hay entre ellos

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
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Lamine Yamal ha celebrado en Barcelona su 19 cumpleaños con una fiesta en la finca Mas de Sant Lleí, un mes después de la fecha de su aniversario, y las fotografías publicadas por Inés García han servido para reconstruir una noche con más de 100 invitados que también ha despejado los rumores sobre una posible crisis en la pareja. La influencer ha revelado todo tipo de detalles del evento a través de imágenes.

La celebración tuvo lugar en Mas de Sant Lleí, una histórica finca de Vilanova del Vallès situada a unos 15 kilómetros de Barcelona, rodeada por 40 hectáreas de terreno, con jardines centenarios, lago artificial, vistas panorámicas y helipuerto privado. La masía ofrece además cocina de vanguardia con profesionales con experiencia en restaurantes con estrella Michelin, un servicio que suelen ofrecer para las bodas que se acostumbran a celebrar allí.

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El jugador no pudo festejar su cumpleaños cuando correspondía por el Mundial, aunque mereció la pena por la segunda estrella conseguida, y ha aprovechado sus vacaciones de verano para organizar una cita inolvidable junto a sus seres queridos. Entre los asistentes estuvieron Inés García, amigos del futbolista, varios perfiles del entorno influencer y compañeros de equipo del FC Barcelona.

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal

Las fotografías compartidas por la creadora de contenido muestran a la pareja en uno de sus momentos de mayor exposición pública desde que se les vio antes del Mundial en la fiesta de final de temporada del club azulgrana, a la que los futbolistas acudieron con sus parejas. El carrusel publicado por Inés García ya ha superado el millón de likes y resume su primer cumpleaños junto al futbolista.

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Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)

En esa mismo publicación, Lamine Yamal le ha dejado un comentario breve, pero con una gran carga sentimental: “Mi mujer”. Entre los invitados figuraban Dulceida y Alba Paul, además de los cantantes Bad Gyal y Morad, ambos muy amigos del futbolista. También asistieron los padres de Inés García, un detalle que demuestra la estrecha relación que ya les une.

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)

A la fiesta acudieron igualmente Gavi, Eric García, Raphinha y Pau Cubarsí, todos ellos compañeros de equipo del jugador. La parte musical corrió a cargo de Grupo Frontera, la banda de música regional mexicana que actuó durante la velada. El álbum difundido por la influencer no deja ningún indicio de crisis entre ambos, sino todo lo contrario. En varias de las imágenes aparecen bailando pegados y divirtiéndose junto al resto de invitados, pero especialmente juntos.

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)

El tatuaje de la fiesta de Lamine Yamal

La celebración ha conseguido sobrevivir a las polémicas que rodearon la mayoría de edad del futbolista, que festejó con actuaciones de personas con acondroplasia y la presencia de chicas de imagen, decisiones muy criticadas. Esta vez ha optado por un enfoque más discreto y con temática “pink party”, como ha escrito el propio Lamine Yamal en su cuenta de Instagram, por lo que el dress code obligatorio para asistir a la fiesta era de rosa.

En un ambiente de camaradería, la selección española de fútbol celebró los cumpleaños de los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Ambos futbolistas recibieron una torta y compartieron emotivos discursos de agradecimiento y motivación con sus compañeros.

Quien mejor supo adaptarse a ese código de vestimenta fue Inés García, que apareció con un minivestido fucsia con un impresionante escote de corazón hecho a medida por la firma Bonet Studio. Su estilismo la convirtió en una de las figuras más visibles de la noche dentro del álbum compartido en redes. Además, también ha publicado que durante la fiesta había una estatua con el 304 mítico del jugador y hasta hubo un tatuador que marcó la noche para siempre con un mismo diseño para todos los invitados: una especie de pájaro a partir de dos medias lunas entrelazadas.

Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)
Las imágenes del cumpleaños de Lamine Yamal (Instagram)

En la imagen compartida por Inés García, uno de los brazos que aparece con el tatuaje parece el de Lamine Yamal, aunque no está confirmado o el suyo podría ser temporal. De hecho, durante el Mundial el futbolista explicó a la prensa que él nunca tendría un tatuaje como el que se ha hecho recientemente Marc Cucurella debido a su religión: “No me puedo tatuar, soy musulmán. Pero vamos, tampoco me tatuaría a Luis de la Fuente, ni a nadie”.

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