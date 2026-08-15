La Casa de los Famosos México 2026: ¿quién es el habitante que logró la salvación?

(La Casa de los Famosos México)

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La placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo un movimiento importante antes de la tercera gala de eliminación. Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara y Gema Garoa se enfrentaron en el juego de salvación, una prueba que puso en disputa el privilegio de abandonar la lista de nominados.

Aunque Brianda Deyanara obtuvo inicialmente el liderazgo de la casa y, con ello, la posibilidad de disputar la salvación, el beneficio terminó en manos de Moisés Peñaloza, quien superó a sus compañeras durante la competencia.

El resultado generó expectativa debido a la postura que Moisés ha mantenido durante el reality. El creador de contenido ha insistido en que juega por cuenta propia y que no mantiene alianzas dentro de la casa.

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¿A quién salvó Moisés en La Casa de los Famosos México?

Una vez que consiguió el privilegio, Moisés tenía dos posibilidades: salvar a uno de sus compañeros nominados o utilizar el beneficio para abandonar él mismo la placa.

Finalmente, eligió la segunda opción. Moisés Peñaloza se salvó a sí mismo, por lo que dejó de estar en riesgo de convertirse en el tercer eliminado de la temporada.

La decisión coincidió con su estrategia dentro del reality, pues en distintas ocasiones ha señalado que prefiere jugar de manera individual y sin depender de alianzas.

Moisés Peñaloza permanece en el reality La Casa de los Famosos México, junto a otros participantes, durante la gala de salvación. (YouTube: La Casa de los Famosos México )

Así ganó Moisés el juego de salvación

La prueba se desarrolló mediante varias rondas en las que los participantes debían derribar botellas. Brianda logró colocarse cerca de sus rivales en algunos momentos, mientras Gema quedó rezagada.

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En una de las rondas, Brianda consiguió derribar dos botellas y tomó ventaja momentánea. Sin embargo, Moisés reaccionó y consiguió empatar posteriormente con otros dos aciertos.

Conforme avanzó la prueba, Moisés comenzó a tomar distancia. En los últimos turnos consiguió mantener la ventaja, mientras Brianda sumó únicamente tres botellas y Gema no logró concretar sus lanzamientos.

El último intento dejó a Moisés como ganador de la prueba y con el poder para modificar la placa de nominados.

Los nominados pudieron saber quiénes les dieron puntos. (Facebook: La Casa de los Famosos México)

Cuándo y dónde ver la gala de eliminación y cómo votar

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 20:30 horas, con transmisión por Canal de Las Estrellas y la plataforma de streaming ViX.

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Los seguidores del reality también podrán participar en la decisión sobre quién permanece en la competencia mediante la votación oficial.

Para votar por el habitante favorito, es necesario ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México durante los periodos habilitados para emitir votos.

Con la salvación de Moisés, la placa cambia antes de la gala y la competencia entra en su tramo decisivo para definir quién abandonará la casa esta semana.