América Latina

La inflación en Bolivia alcanzó un 2,13% en mayo tras cinco semanas de protestas y bloqueos

La crisis interrumpió la atención en hospitales, multiplicó los precios en los mercados populares y profundizó la presión sobre el Gobierno, que buscó alternativas para garantizar el abastecimiento y contener la emergencia social

Guardar
Google icon
Los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 6,05 % durante mayo (Foto AP/Juan Karita)
Los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 6,05 % durante mayo (Foto AP/Juan Karita)

En medio de una ola de bloqueos y escasez en varias regiones, la inflación en Bolivia subió un 2,13% en mayo. Las medidas de fuerza, impulsadas por organizaciones sociales, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, instalaron más de 80 puntos de corte en rutas clave y complicaron la circulación entre ciudades y departamentos. La situación impactó principalmente en la sede de Gobierno, La Paz, donde la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles profundizó la emergencia económica y social.

El incremento de precios de mayo se sumó al 2,62% acumulado en los primeros cinco meses del año, mientras la variación interanual alcanzó el 12,51%. Según los datos del reporte, los alimentos y bebidas aumentaron un 6,05%, los productos consumidos fuera del hogar subieron un 1,8%, y las divisiones de salud, alcohol y tabaco, y comunicaciones también registraron alzas.

PUBLICIDAD

La región de La Paz y El Alto encabezó los mayores aumentos con un 5,41%, por encima de Tarija, Oruro y Potosí, donde la suba también resultó significativa. Santa Cruz, en cambio, registró una leve reducción de precios del 0,08%.

El tomate subió casi un 57%, la zanahoria un 42% y el plátano un 19,93%, mientras el pollo y la carne vacuna se encarecieron entre 6,73% y 8,57%. La producción y la distribución de alimentos se interrumpieron por los bloqueos, lo que derivó en subas abruptas de los productos más demandados en los mercados populares.

PUBLICIDAD

A nivel general, los cortes de ruta comenzaron el 6 de mayo y estuvieron encabezados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hacía casi siete meses.

Rodrigo Paz enfrentó la mayor crisis social desde su llegada al poder hace siete meses (Reuters)
Rodrigo Paz enfrentó la mayor crisis social desde su llegada al poder hace siete meses (Reuters)

La ola de protestas generó una crisis humanitaria. Siete personas murieron por falta de atención médica después de que ambulancias y familias quedaron retenidas en los bloqueos. Otras tres personas fallecieron en incidentes relacionados con operativos de desbloqueo, incluida una víctima de arma de fuego.

En el Hospital del Niño de La Paz se suspendieron 50 cirugías programadas por la falta de oxígeno medicinal. Padres y familiares de pacientes oncológicos protestaron por la escasez de insumos, y algunos enfermos no lograron llegar a la capital para continuar sus tratamientos.

La escasez se sintió también en los mercados, donde productos básicos como leche, huevos y verduras duplicaron o triplicaron su precio. Productores rurales de Cochabamba denunciaron la imposibilidad de trasladar mercadería a otras regiones, lo que provocó pérdidas económicas y desabastecimiento.

Además, las filas para conseguir alimentos y combustible se extendieron durante días en las principales ciudades, lo que agravó el malestar social y la presión contra el Gobierno.

Filas interminables en los supermercados reflejaron el impacto social de un país en crisis (EFE)
Filas interminables en los supermercados reflejaron el impacto social de un país en crisis (EFE)

En respuesta a la crisis, Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara mantuvieron reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los jefes de bancada de todos los partidos en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo intentó habilitar corredores humanitarios para asegurar el ingreso de alimentos y medicamentos a las zonas más afectadas.

Por otro lado, Estados Unidos ofreció hoy una asistencia de emergencia y apoyo logístico a Bolivia, para enfrentar la escasez de alimentos y medicamentos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó el compromiso de su país con la democracia boliviana y con los esfuerzos para restablecer el orden en el país.

“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno de Bolivia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una evaluación integral del impacto humanitario de los bloqueos y destacó la apertura de investigaciones oficiales para esclarecer los hechos y la responsabilidad por las muertes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaBloqueos en BoliviaInflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

La tormenta tropical Amanda, primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico, aumentará las probabilidades de lluvias en varias regiones de Honduras durante los próximos días, aunque las autoridades descartan que represente una amenaza directa para el país

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Cientos de nacionales se aprestan a viajar a Estados Unidos y Canadá para asistir al Mundial de Fútbol, países que han notificado miles de casos de la enfermedad

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

El funcionario de Transportes atribuyó la escasez a barreras legales, condiciones laborales e infraestructura insuficiente, y advirtió que el crecimiento del comercio incrementa la presión sobre camiones y autobuses de carga

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

La operación, coordinada entre autoridades estadounidenses y del territorio británico, se produce mientras Haití registra sus peores cifras de violencia en años y más de 68.000 nacionales fueron deportados solo en el primer trimestre de 2026

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo

La campaña nacional de inmunización avanza a buen ritmo, aunque las autoridades insisten en la necesidad de aumentar la protección entre adultos mayores, embarazadas y niños ante la llegada del pico de enfermedades respiratorias

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Falsificaban figuritas del Mundial 2026 en Carabayllo: PNP decomisa unas 13 mil unidades listas para distribución

Falsificaban figuritas del Mundial 2026 en Carabayllo: PNP decomisa unas 13 mil unidades listas para distribución

Álvaro Uribe estalló por condena de 28 años a su hermano Santiago, vinculado a ‘Los doce apóstoles’: “Mi familia está muy abatida”

Diputada de Morena derriba trofeo del Cruz Azul en plena ceremonia en Puebla

México vs Serbia EN VIVO: confirmadas las alineaciones

La factura ya no basta: el SAT exige “materialidad” de las operaciones

INFOBAE AMÉRICA

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

Taiwán acelerará su arsenal de misiles antibuque para contrarrestar la amenaza de una invasión china

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

ENTRETENIMIENTO

El curioso método que Matt Damon siguió para su papel en ‘The Rainmaker’

El curioso método que Matt Damon siguió para su papel en ‘The Rainmaker’

‘Persépolis’: el eterno viaje en busca de identidad que continúa rompiendo fronteras

La vez que ‘Rambo II’ se filmó en México: estos fueron sus escenarios fuera de Hollywood

‘Jóvenes brujas’: Así luce hoy en día Fairuza Balk a 30 años del estreno de la película

Dua Lipa cierra plazas históricas de Italia para celebrar su boda con Callum Turner