La inflación en Bolivia alcanzó un 2,13% en mayo tras cinco semanas de protestas y bloqueos

Los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 6,05 % durante mayo (Foto AP/Juan Karita)

En medio de una ola de bloqueos y escasez en varias regiones, la inflación en Bolivia subió un 2,13% en mayo. Las medidas de fuerza, impulsadas por organizaciones sociales, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, instalaron más de 80 puntos de corte en rutas clave y complicaron la circulación entre ciudades y departamentos. La situación impactó principalmente en la sede de Gobierno, La Paz, donde la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles profundizó la emergencia económica y social.

El incremento de precios de mayo se sumó al 2,62% acumulado en los primeros cinco meses del año, mientras la variación interanual alcanzó el 12,51%. Según los datos del reporte, los alimentos y bebidas aumentaron un 6,05%, los productos consumidos fuera del hogar subieron un 1,8%, y las divisiones de salud, alcohol y tabaco, y comunicaciones también registraron alzas.

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La región de La Paz y El Alto encabezó los mayores aumentos con un 5,41%, por encima de Tarija, Oruro y Potosí, donde la suba también resultó significativa. Santa Cruz, en cambio, registró una leve reducción de precios del 0,08%.

El tomate subió casi un 57%, la zanahoria un 42% y el plátano un 19,93%, mientras el pollo y la carne vacuna se encarecieron entre 6,73% y 8,57%. La producción y la distribución de alimentos se interrumpieron por los bloqueos, lo que derivó en subas abruptas de los productos más demandados en los mercados populares.

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A nivel general, los cortes de ruta comenzaron el 6 de mayo y estuvieron encabezados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hacía casi siete meses.

Rodrigo Paz enfrentó la mayor crisis social desde su llegada al poder hace siete meses (Reuters)

La ola de protestas generó una crisis humanitaria. Siete personas murieron por falta de atención médica después de que ambulancias y familias quedaron retenidas en los bloqueos. Otras tres personas fallecieron en incidentes relacionados con operativos de desbloqueo, incluida una víctima de arma de fuego.

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En el Hospital del Niño de La Paz se suspendieron 50 cirugías programadas por la falta de oxígeno medicinal. Padres y familiares de pacientes oncológicos protestaron por la escasez de insumos, y algunos enfermos no lograron llegar a la capital para continuar sus tratamientos.

La escasez se sintió también en los mercados, donde productos básicos como leche, huevos y verduras duplicaron o triplicaron su precio. Productores rurales de Cochabamba denunciaron la imposibilidad de trasladar mercadería a otras regiones, lo que provocó pérdidas económicas y desabastecimiento.

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Además, las filas para conseguir alimentos y combustible se extendieron durante días en las principales ciudades, lo que agravó el malestar social y la presión contra el Gobierno.

Filas interminables en los supermercados reflejaron el impacto social de un país en crisis (EFE)

En respuesta a la crisis, Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara mantuvieron reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los jefes de bancada de todos los partidos en la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo intentó habilitar corredores humanitarios para asegurar el ingreso de alimentos y medicamentos a las zonas más afectadas.

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Por otro lado, Estados Unidos ofreció hoy una asistencia de emergencia y apoyo logístico a Bolivia, para enfrentar la escasez de alimentos y medicamentos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó el compromiso de su país con la democracia boliviana y con los esfuerzos para restablecer el orden en el país.

“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

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Por su parte, el Gobierno de Bolivia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una evaluación integral del impacto humanitario de los bloqueos y destacó la apertura de investigaciones oficiales para esclarecer los hechos y la responsabilidad por las muertes.

(Con información de EFE)