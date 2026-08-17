Crujientes por fuera, chiclosas por dentro: qué tienen de especial la nueva receta viral de TikTok de ‘Shanghai Butter Rice Cakes’. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hace tiempo que las redes sociales se convirtieron en una de las plataformas favoritas para que cocineros, chefs y aficionados dieran a conocer sus recetas y trucos de cocina. Así, estas ‘Shanghai Butter Rice Cakes’ (o pasteles de arroz con mantequilla), inicialmente difundidas en Xiaohongshu y Douyin, las principales plataformas de redes sociales de China, rápidamente se extendieron a Instagram y TikTok, donde los videos acumulan millones de reproducciones.

Lo que los hace inmediatamente reconocibles es, sobre todo, su textura. El exterior está bien caramelizado, mientras que el centro conserva la típica consistencia masticable del mochi. Este resultado se logra gracias al uso de pasta de arroz glutinoso , también conocida como ‘mochiko’ en japonés, que desarrolla una estructura elástica distintiva. En las redes sociales chinas, a menudo se les llama ‘Shanghai butter mochi’, mientras que en Corea también circula el nombre ‘butter tteok’, donde “tteok” se refiere genéricamente a las empanadillas a base de arroz. Sin embargo, estos términos se crearon principalmente para describir un producto contemporáneo. Sus orígenes son recientes, pero los elementos que los componen provienen de diversas culturas gastronómicas. Estos dulces son el resultado de una fusión de recetas mucho más antiguas, desde China hasta Filipinas, pasando por Francia y Hawái.

PUBLICIDAD

Las Shanghai Butter Rice Cakes se han convertido en el capricho dulce del momento por su textura crujiente y su sabor delicado, perfecto para sorprender en cualquier merienda. Estas galletas, nacidas de la fusión entre tradición y tendencia digital, se pueden disfrutar solas, acompañadas de un café, un té aromático o incluso como base para un postre creativo con frutas y nata. Su versatilidad y sencillez las hacen ideales tanto para picar entre horas como para compartir en reuniones informales.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

200 g de arroz cocido (blanco, sin sal) 60 g de mantequilla (a temperatura ambiente) 60 g de azúcar 1 huevo 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal

Un postre con un interior elástico y masticable, típico de los postres elaborados con harina de arroz glutinoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Shanghai Butter Rice Cakes, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel vegetal. Coloca el arroz cocido en un bol y tritúralo con un tenedor o procesador hasta que quede una pasta pegajosa. Añade la mantequilla y el azúcar al arroz. Mezcla bien hasta integrar por completo. Incorpora el huevo y la esencia de vainilla. Añade la pizca de sal. Remueve hasta obtener una masa homogénea y húmeda. Con ayuda de una cuchara, forma montoncitos pequeños de masa sobre la bandeja. Deja espacio entre ellos. Con los dedos ligeramente humedecidos, da forma de galleta a cada porción, presionando suavemente. Hornea durante 20 minutos, o hasta que los bordes estén dorados y la superficie crujiente. Deja enfriar sobre una rejilla antes de manipular: estarán blandas al salir del horno pero se endurecen al enfriar. Consejo técnico: Si quieres un extra de crujiente, pincela ligeramente con mantequilla derretida antes de hornear.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 12 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 85 kcal

Hidratos de carbono: 14 g

Grasas: 3,5 g

Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan 3 días en recipiente hermético a temperatura ambiente. Si las quieres mantener crujientes, añade un absorbente de humedad (bolsita de sílice para alimentos).

PUBLICIDAD