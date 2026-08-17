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El chef Pablo Albuerne se inventa la ensaladilla rusa de patatas bravas y da la receta: “El crossover del verano”

El famoso cocinero, popular en redes sociales como @gipsychef, muestra cómo darle una vuelta a un plato tradicional

Un hombre de mediana edad sostiene un plato de comida y un tenedor frente a una calle con edificios antiguos, macetas y mesas.
El chef Pablo Albuerne se inventa la ensaladilla rusa de patatas bravas y da la receta: “El crossover del verano”. (@gipsychef)
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Pablo Albuerne (@gipsychef) es uno de los cocineros más carismáticos y disruptivos del panorama gastronómico actual en España. Su estilo se caracteriza por romper las reglas, apostar por el sabor y el desenfado, y mostrar que la cocina puede ser divertida, espontánea y sorprendente sin perder un ápice de técnica.

En su universo culinario, las locuras y los crossovers son la norma. Gipsy Chef no teme mezclar tradiciones, reinterpretar clásicos o aportar ingredientes inesperados a platos de toda la vida. Sus recetas viralizan porque logra que lo cotidiano se convierta en algo original, potenciando siempre los sabores y la experiencia sensorial.

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La ensaladilla rusa de patatas bravas es un ejemplo perfecto de su cocina fusión. Ha unido dos tapas icónicas españolas en un solo plato, manteniendo la esencia de cada una y llevándolas a un nivel superior. El resultado es una receta divertida, con contrastes y un guiño a la creatividad sin límites que lo define.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Montaje y mezcla: 10 minutos
  • Total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos (para cocer)
  2. 150 g de aceitunas verdes (de calidad, sin hueso)
  3. 1 lata de ventresca de bonito (o atún de calidad)
  4. Zumo de 1/2 limón
  5. Pimienta negra recién molida
  6. 400 g de patatas bravas (ya fritas, de tu bar favorito o caseras)
  7. 4 cucharadas de alioli (o mayonesa si prefieres)
  8. Salsa brava (al gusto, la tradicional o tu favorita)
  9. Sal fina (opcional, solo si fuera necesario)

Cómo hacer ensaladilla rusa de patatas bravas, paso a paso

  1. Cuece los huevos en agua durante 10 minutos. Enfría rápidamente en agua fría. Pela y separa yemas y claras.
  2. Pica la clara de huevo muy finita. Reserva la yema para el final.
  3. Deshuesa las aceitunas y córtalas en trozos pequeños, del tamaño de las claras de huevo.
  4. Desmenuza la ventresca en trozos medianos. Agrega la mitad del aceite de la conserva para más jugosidad.
  5. Mezcla en un bol las claras, las aceitunas y la ventresca. Añade el zumo de limón y un toque de pimienta negra.
  6. Corta las patatas bravas en dados pequeños, similares a los clásicos de ensaladilla. Truco clave: corta cuando todavía estén tibias, así absorben mejor los sabores.
  7. Incorpora las patatas al bol y mezcla bien para que todo se impregne.
  8. Añade el alioli (o mayonesa) y mezcla hasta que quede todo bien untuoso. Consejo: no lo hagas con demasiada antelación para que no pierda textura.
  9. Sirve en un plato. Añade por encima la salsa brava y termina rallando la yema de huevo cocido para un toque visual y de sabor único.

Consejo clave: Usa ventresca de bonito y aceitunas de calidad, y no te cortes con la salsa brava si te gusta el punto picante.

Dos manos esparcen trozos pequeños de yema de huevo cocido sobre una ensalada mezclada con salsa rosa y otros ingredientes en un plato azul.
Sirve en un plato. Añade por encima la salsa brava y termina rallando la yema de huevo cocido para un toque visual y de sabor único. (@gipsychef)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas como tapa o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 10-12 g
  • Hidratos de carbono: 25-30 g
  • Grasas: 18-20 g
  • Calorías: 300-350 kcal
  • Sodio: 450-600 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consérvala en la nevera, tapada, durante un máximo de 2 días. Sírvela siempre fría y añade la salsa brava y la yema justo antes de servir para evitar que se humedezca.

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