Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor, anuncia unidad especial para vigilar recursos de reconstrucción tras el terremoto

Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general, anunció sus prioridades para la vigilancia de los recursos públicos. - crédito @honohenriquez/X

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Jorge Eliécer Laverde Vargas, elegido como nuevo contralor general de la República, anunció que creará una Unidad Especial de Auditoría y Seguimiento Preventivo para vigilar los recursos públicos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto y las posteriores labores de reconstrucción.

El anuncio fue realizado por Laverde en entrevista con El Tiempo, en la que explicó las principales prioridades que tendrá durante su gestión al frente de la Contraloría General de la República. Entre ellas estará el fortalecimiento del control fiscal preventivo para identificar posibles irregularidades antes de que se produzcan daños al patrimonio público.

Al referirse específicamente a los recursos destinados a atender la emergencia, el nuevo contralor aseguró que el control fiscal deberá ser especialmente estricto durante este tipo de situaciones.

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“El control fiscal en estas situaciones de excepción o emergencia de desastres debe ser implacable y será mi compromiso”, afirmó Laverde.

El funcionario reconoció que las declaratorias de emergencia permiten al Gobierno, a las entidades encargadas de la atención de desastres y a los mandatarios locales flexibilizar los procesos de contratación para responder a las necesidades derivadas de una tragedia. Sin embargo, advirtió que esta situación excepcional no significa que puedan dejarse de lado las reglas que protegen el uso adecuado de los recursos públicos.

“La declaración de emergencia es muy útil para que el Ejecutivo y las entidades de atención de desastres, los mandatarios locales, puedan flexibilizar su sistema de contratación en aras de la tragedia, pero hay que recordar que no elimina los principios de transparencia y economía”, explicó.

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La emergencia por el terremoto contempla recursos para atención humanitaria y reconstrucción de infraestructura. - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Unidad especial hará seguimiento a los recursos

Como parte de su estrategia de vigilancia, Laverde anunció que dispondrá de una unidad específica para realizar auditorías y seguimiento preventivo en las zonas afectadas por el sismo.

Según explicó en la entrevista con el diario, esta estructura tendrá la tarea de revisar la destinación y ejecución de los recursos públicos utilizados durante las diferentes etapas de la emergencia.

“Dispondré una Unidad Especial de Auditoría y Seguimiento Preventivo en las zonas impactadas por el sismo para auditar cada peso destinado a la atención humanitaria, reconstrucción de infraestructura y subsidios de vivienda”, señaló.

La medida contempla, por tanto, el seguimiento de recursos destinados a tres frentes: la atención humanitaria de las personas afectadas, la recuperación de infraestructura y los subsidios de vivienda para los damnificados.

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Laverde enfatizó que el propósito será garantizar que esos recursos lleguen a las personas que resultaron afectadas y evitar que terminen en procesos de contratación que se aparten de su finalidad.

El nuevo contralor planteó esta vigilancia dentro de una visión más amplia de control fiscal preventivo. A su juicio, la entidad debe fortalecer su capacidad para detectar riesgos mientras los recursos todavía están en ejecución, en lugar de actuar únicamente cuando ya se produjo un posible detrimento.

La Unidad Especial auditará los recursos destinados a la atención humanitaria, la reconstrucción y los subsidios de vivienda. - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa

Control preventivo será uno de los ejes de su gestión

En la entrevista, Laverde destacó el trabajo que la Contraloría ha desarrollado en los últimos años mediante el control concomitante y preventivo, especialmente a partir del Acto Legislativo 04 de 2019.

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También resaltó las capacidades de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) para procesar información y generar alertas tempranas.

“La Contraloría ha dejado de ser únicamente un auditor posterior que llega a certificar la pérdida del recurso; hoy cuenta con infraestructura técnica capaz de encender alertas tempranas”, sostuvo.

Su intención será fortalecer ese modelo durante su periodo como contralor y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para anticiparse a posibles irregularidades.

En ese sentido, Laverde anunció que buscará transformar la Diari en un centro de analítica predictiva de datos públicos mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático. La propuesta contempla cruzar información del Secop, SIA Observa y bases de datos de la Dian para identificar patrones que puedan representar riesgos en la contratación estatal.

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Entre los comportamientos que pretende detectar se encuentran posibles “carruseles” de licitadores, mallas societarias sospechosas, sobrecostos sistemáticos y concentración de contratos.

“Automatizaremos el cruce de información para detectar patrones atípicos de contratación que nos visibilicen eventuales ‘carruseles’ de licitadores, mallas societarias sospechosas, sobrecostos sistemáticos y concentración de contratos en tiempo real, operando antes de que el pago se ejecute”, explicó.

La Contraloría hará seguimiento a los recursos destinados a las zonas impactadas por el sismo. - crédito REUTERS/Luisa González

Recuperar los recursos también será una prioridad

El nuevo jefe del organismo de control fiscal también señaló que una de las áreas que necesita mayor atención es el cobro de los recursos involucrados en procesos de responsabilidad fiscal.

“De nada sirve consolidar un fallo en firme de responsabilidad fiscal si el recaudo efectivo del dinero perdido es marginal”, afirmó.

Por ello, planteó mejorar la capacidad de la Contraloría para aplicar medidas cautelares y rastrear activos, incluso fuera del país, con el objetivo de recuperar los recursos públicos cuando se determine la existencia de un daño patrimonial.

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Laverde también propuso una mayor coordinación entre los organismos de control y las autoridades judiciales. Su intención es impulsar un protocolo que permita que los hallazgos fiscales puedan ser utilizados de manera más eficiente por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones que correspondan.