Policía chilena busca a un haitiano acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo y casa

El sospechoso huyó en el vehículo de la víctima llevándose la ropa que ésta comercializaba en una populosa feria capitalina.

Carabineros de Chile emitió este fin de semana una alerta en todo el país para capturar al ciudadano haitiano Víctor Thiany, de 27 años, principal sospechoso del crimen en Santiago de María Leonor Valdebenito (66), comerciante chilena que le había dado trabajo y un lugar donde vivir. Según las autoridades policiales, al sujeto se le acusa de robo con homicidio y es considerado un peligro para la seguridad pública.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la noche del 1 de abril y tras no poder ubicar a su madre por varias horas, las hijas de la víctima llegaron hasta su casa, ubicada en la comuna de Quinta Normal. Al entrar a la casa, hallaron el cuerpo de la mujer en el living de su casa con signos de golpes y asfixia.

Las sospechas cayeron de inmediato sobre Víctor Thiany, quien había sido contratado María Leonor Valdebenito hace pocas semanas para ayudarla con la carga y descarga de productos en el Persa Biobío, y solo cinco días atrás le había arrendado una pieza en su propio domicilio.

Dichas sospechas se vieron confirmadas tras revisar las cámaras de seguridad, las que revelaron que el día anterior al crimen -31 de marzo-, Thiany dejó la casa manejando el vehículo de la víctima y llevándose la mercadería -principalmente ropa-, que la mujer vendía en la feria.

María Leonor Valdebenito le había dado trabajo y solo cinco antes del crimen le arrendó una pieza en su casa al sujeto actualmente prófugo.

La alerta

Así las cosas, este domingo el teniente coronel Fernando Bozo, del Departamento OS9 de Carabineros, confirmó a la prensa que Víctor Thiany se encuentra actualmente prófugo de la justicia y es profusamente buscado a lo largo y ancho del país.

“Se logró identificar y posicionar en el sitio del suceso al autor de este violento hecho, correspondiente a un ciudadano haitiano de 27 años, quien actualmente mantiene una orden de detención vigente y es ampliamente buscado por Carabineros de Chile”, señaló.

De paso, el uniformado llamó a la ciudadanía a entregar cualquier información que pudiese ayudar a dar con el paradero de Thiany para sentarlo en el banquillo de un tribunal.

“Hacemos un llamado a la comunidad, en el sentido de mantener algún antecedente que nos permita dar con este antisocial, comunicarse con el teléfono 133 con la finalidad de verificar la información y poder dar con el paradero de este delincuente”, cerró Bozo.