Europa se consolidó como el segundo socio comercial de Costa Rica, según el Gobierno

Un globo terráqueo ilustra la ruta comercial de productos agrícolas como banano, piña y café desde Costa Rica hacia el continente europeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Europa pasó del cuarto al segundo lugar entre los socios comerciales de Costa Rica en los últimos dos años, de acuerdo con cifras divulgadas por la Presidencia en una cadena nacional emitida este domingo, tras la participación de la mandataria Laura Fernández Delgado en actividades empresariales y políticas en Madrid.

La información fue presentada después de la visita oficial de la presidenta costarricense a España, donde participó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano y en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 4 y 5 de noviembre.

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Durante el mensaje televisado, la Presidencia sostuvo que Costa Rica comercializa cerca de 5.000 productos en más de 160 países. La gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López, precisó que el país envía casi 800 productos a más de 37 naciones europeas.

La administración de Fernández busca ampliar la presencia de empresas costarricenses en ese mercado y, a la vez, atraer capital europeo. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del país, según indicó la comunicación oficial.

El 47% de las exportaciones corresponde a dispositivos médicos

El comercio exterior de Costa Rica sitúa a Europa como su segundo socio comercial, impulsado por una exportación del 47% en dispositivos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta destacó en Madrid el cambio en la composición de las ventas externas costarricenses. Si bien la piña, el banano y el café continúan entre los productos identificados con el país, señaló que el 47% de las exportaciones corresponde a dispositivos médicos de alta complejidad tecnológica.

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“Cuando uno es pequeño, pero estratégico, eficiente y busca la excelencia, tiene que hacer las apuestas correctas”, afirmó Fernández ante empresarios iberoamericanos. La mandataria vinculó el desempeño exportador con la seguridad jurídica, el uso de inteligencia artificial y la política fiscal.

En su intervención, también invitó a los empresarios a instalar nuevas operaciones o expandir sus inversiones en Costa Rica. “Aprovecho este maravilloso foro para invitarles a conocer más de Costa Rica, a que inviertan y reinviertan”, expresó.

La presencia en Europa incluyó reuniones con representantes del sector privado. La Presidencia difundió testimonios de empresarios que destacaron la calidad de la producción costarricense, las condiciones para invertir y las oportunidades de contratación.

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La Presidencia difundió las cifras tras la visita de Laura Fernández Delgado a Madrid, donde participó en la cumbre iberoamericana y promovió inversiones europeas, mientras Estados Unidos conserva el primer lugar comercial (Foto EFE/ Víctor Lerena)

Treinta proveedores de Airbus instalados en Costa Rica

Durante uno de los encuentros en España, Fernández afirmó que 30 proveedores de la empresa aeronáutica Airbus están instalados en Costa Rica. El Gobierno presentó ese dato como una muestra de la integración de firmas locales y multinacionales en cadenas de suministro vinculadas con industrias de alto valor agregado.

La mandataria también abordó la capacitación de trabajadores. Según explicó en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, el Instituto Nacional de Aprendizaje, Procomer y el sector privado coordinan programas de formación de acuerdo con las necesidades de las empresas.

Fernández participó en Madrid junto con otros jefes de Estado y de Gobierno de la región. En una de las sesiones de la cumbre, propuso reforzar la cooperación internacional frente al crimen organizado y señaló que los resultados de los foros multilaterales deben medirse por sus acciones.

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La agenda de la presidenta incluyó además una audiencia privada con el rey Felipe VI de España. La Presidencia de Costa Rica informó que ambos abordaron asuntos vinculados con cambio climático, ciberseguridad, protección de los océanos y el fenómeno de El Niño.