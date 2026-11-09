“Para ellos solo era un número”: cubana expone el lado oscuro del deporte en la isla y hoy celebra ser entrenadora en España

Una exgimnasta rítmica relata frente a la cámara su trayectoria profesional tras su etapa en competencias deportivas oficiales. El video muestra imágenes de premiaciones con medallas de torneos internacionales junto con grabaciones de actos acrobáticos, rutinas sobre el escenario y números de circo ante el público. Video cortesía.

Guardar

La exgimnasta cubana Legna Sabón relató que dejó el deporte de alto rendimiento, emigró a España y reconstruyó su carrera entre el circo, la danza y la enseñanza, tras un conflicto que, según afirmó, derivó en su baja por “indisciplina” de la selección nacional de Cuba.

En un video publicado en redes sociales, Legna Sabón contó que comenzó a practicar gimnasia rítmica cuando tenía cinco años y que a los 11 ya integraba una selección nacional cubana. Durante su etapa como atleta, aseguró haber obtenido más de 50 medallas en competencias panamericanas y centroamericanas.

PUBLICIDAD

Su relato, sin embargo, se detiene lejos de los podios. “Detrás de los podios había una realidad muy dura”, sostuvo al recordar los años de exigencia y competencia que atravesó antes de tomar la decisión de abandonar la actividad deportiva.

A los 20 años pidió su salida del deporte cubano

Sabón afirmó que, a los 20 años, solicitó la baja deportiva porque no estaba dispuesta a aceptar malos tratos ni humillaciones. Según su versión, las autoridades deportivas le otorgaron la baja bajo la figura de “indisciplina”.

“Ahí entendí que para ellos yo solo era un número”, expresó la exatleta, quien presentó esa decisión como el punto de quiebre de una vida que hasta entonces había transcurrido dentro de la estructura deportiva estatal de Cuba.

PUBLICIDAD

Tras abandonar la alta competencia caribeña por desavenencias con las autoridades, Legna Sabón emigró a Gran Canaria para trabajar cuidando ancianos, enseñar acrobacias y formar a jóvenes promesas del deporte insular (Composición fotográfica Infobae)

La salida del deporte la dejó, según contó, sin una carrera profesional consolidada fuera del entrenamiento de alto rendimiento. “Sin carrera deportiva y desde cero tuve que reinventarme”, dijo.

La danza y el circo como salida tras la ruptura

Tras dejar la gimnasia, Sabón aprendió baile y artes circenses. Esa formación se convirtió en una alternativa laboral y, poco después, en la herramienta que utilizó para salir de la isla.

La exgimnasta aseguró que dejó en Cuba a sus padres, a su pareja y a su entorno cercano para emigrar a España en busca de otras oportunidades. El traslado supuso una ruptura personal y profesional: pasó de representar a su país en competencias a buscar empleos que le permitieran sostenerse en un territorio desconocido.

PUBLICIDAD

“Me tocó adaptarme a lo que viniera”, afirmó. Entre los trabajos que enumeró figura el cuidado de personas mayores, una ocupación que alternó con presentaciones y actividades vinculadas al espectáculo.

También relató que recorrió la península ibérica junto a un circo. La experiencia le permitió mantenerse ligada a las capacidades físicas que había adquirido desde la infancia, aunque en un escenario distinto al de las competencias oficiales y con una vida marcada por los desplazamientos constantes.

A los veinte años y con decenas de medallas en torneos internacionales, la gimnasta solicitó su salida definitiva del combinado de la isla tras denunciar maltratos continuos por parte de los preparadores estatales (Foto cortesía L. Sabón)

De las competencias nacionales a entrenar gimnastas en Gran Canaria

Años después de su llegada a España, Sabón dijo que reside en Gran Canaria, donde trabaja como entrenadora de futuras gimnastas, profesora de flexibilidad y artista de circo.

PUBLICIDAD

El recorrido que describe parte de una vida organizada alrededor del maillot, las rutinas y la representación nacional, y termina en un proyecto profesional propio que reúne las disciplinas que aprendió tras dejar Cuba. “Vivo de lo que amo”, señaló.

Su experiencia reúne elementos habituales en los testimonios de atletas que dejaron estructuras deportivas centralizadas: la pérdida repentina de una carrera, la necesidad de conseguir otros oficios y la emigración como vía para rehacer una trayectoria laboral.

“Perder el maillot no me hizo perder el valor, más bien me enseñó de qué estaba hecha”, concluyó Sabón en el video, en el que convirtió su salida de la gimnasia competitiva y su llegada a España en una historia de reinvención personal.

PUBLICIDAD