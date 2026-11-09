El Salvador

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

Ni el cielo nublado ni la lluvia enfriaron el comal más grande del mundo. Olocuilta reafirmó su corona gastronómica con una pupusa de 5.5 metros de diámetro, convirtiendo el Día Nacional de la Pupusa en una fiesta auténtica de identidad.

El distrito de Olocuilta preparó la pupusa más grande del mundo durante su celebración nacional (Foto cortesía G. Ávila)
El distrito de Olocuilta preparó la pupusa más grande del mundo durante su celebración nacional (Foto cortesía G. Ávila)
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El distrito de Olocuilta elaboró la pupusa más grande del mundo, con un diámetro superior a cinco metros, durante la celebración del Día Nacional de la Pupusa en El Salvador, que se realiza cada segundo domingo de noviembre por Decreto Legislativo.

La lluvia no impidió que las familias asistieran a la edición 22 del festejo. La jornada incluyó música y gastronomía tradicional, y contó con la presencia del youtuber Luisito Comunica. En Olocuilta predominan las pupusas de arroz, cuya masa se prepara con ese producto. También se elaboran pupusas a base de maíz.

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La pieza, con un diámetro superior a cinco metros, fue elaborada en El Salvador durante la jornada que se realiza cada segundo domingo de noviembre mediante Decreto Legislativo, en la edición 22 (Foto cortesía Olocuilta)
La pieza, con un diámetro superior a cinco metros, fue elaborada en El Salvador durante la jornada que se realiza cada segundo domingo de noviembre mediante Decreto Legislativo, en la edición 22 (Foto cortesía Olocuilta)
Las pupusas de arroz predominan en Olocuilta, donde también se elaboran variedades a base de maíz (Foto cortesía Gabriela Ávila)
Las pupusas de arroz predominan en Olocuilta, donde también se elaboran variedades a base de maíz (Foto cortesía Gabriela Ávila)
Luisito Comunica se suma a la fiesta de Olocuilta por el Día Nacional de la Pupusa (Foto cortesía ¡Qué Chivo Aquí!)
Luisito Comunica se suma a la fiesta de Olocuilta por el Día Nacional de la Pupusa (Foto cortesía ¡Qué Chivo Aquí!)
El distrito salvadoreño celebró la edición 22 de la fiesta gastronómica con una pieza gigante que superó los cinco metros de diámetro, pese a la lluvia, y reunió a familias (Foto cortesía Olocuilta)
El distrito salvadoreño celebró la edición 22 de la fiesta gastronómica con una pieza gigante que superó los cinco metros de diámetro, pese a la lluvia, y reunió a familias (Foto cortesía Olocuilta)
La celebración en Olocuilta llegó a su edición 22 y se realizó en el marco del Día Nacional de la Pupusa, establecido por decreto legislativo en El Salvador cada segundo domingo de noviembre (Foto cortesía Gabriela Ávila)
La celebración en Olocuilta llegó a su edición 22 y se realizó en el marco del Día Nacional de la Pupusa, establecido por decreto legislativo en El Salvador cada segundo domingo de noviembre (Foto cortesía Gabriela Ávila)
Siguieron el festejo bajo la lluvia y elaboraron una pupusa de cinco metros (Foto cortesía Gabriela Ávila)
Siguieron el festejo bajo la lluvia y elaboraron una pupusa de cinco metros (Foto cortesía Gabriela Ávila)
Elaboraron la pupusa más grande del mundo, de más de cinco metros, la base para cocerla debía ser semejante en medida (Foto cortesía)
Elaboraron la pupusa más grande del mundo, de más de cinco metros, la base para cocerla debía ser semejante en medida (Foto cortesía)
Las pupuseras celebraron que cocinaron con éxito la pupusa gigante, pese a las condiciones lluviosas de la tarde (Foto cortesía Luis Martínez / La Prensa Gráfica)
Las pupuseras celebraron que cocinaron con éxito la pupusa gigante, pese a las condiciones lluviosas de la tarde (Foto cortesía Luis Martínez / La Prensa Gráfica)
El youtuber Luisito Comunica también festejó la preparación exitosa de la pupusa más grande del mundo (Foto cortesía Luis Martínez / La Prensa Gráfica)
El youtuber Luisito Comunica también festejó la preparación exitosa de la pupusa más grande del mundo (Foto cortesía Luis Martínez / La Prensa Gráfica)

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