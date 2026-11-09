Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, durante un evento público, el 5 de septiembre de 2018, en Managua (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)

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El régimen de Nicaragua excarceló a 2.000 personas condenadas por delitos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, una medida que elevó a 9.900 el número de presos beneficiados durante 2026, según informó el Ministerio del Interior y retomó la agencia española EFE.

La decisión fue anunciada el domingo 8 de noviembre, en coincidencia con el 50° aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fonseca murió el 8 de noviembre de 1976, en el norte del país, dos años antes del triunfo de la revolución sandinista.

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Los reclusos habían recibido sentencias firmes y cumplirán el resto de sus condenas fuera de prisión, bajo un mecanismo denominado convivencia familiar. Las liberaciones se realizaron durante actos en ocho centros penitenciarios, entre ellos el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, situado cerca de Managua.

La cifra anunciada ese domingo representa la mayor liberación colectiva de presos comunes desde julio, cuando el régimen otorgó el mismo beneficio a otras 2.000 personas con motivo del 47° aniversario de la revolución sandinista. Una cantidad idéntica había sido excarcelada el 30 de mayo, por el Día de la Madre Nicaragüense.

Una caricatura política ilustra la excarcelación de reclusos por parte del gobierno de Nicaragua mediante una multitud que sale de una prisión estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberaciones vinculadas a fechas conmemorativas del sandinismo

El régimen encabezado por Daniel Ortega ha vinculado las excarcelaciones masivas de reos comunes a fechas conmemorativas, celebraciones nacionales y actos asociados a la narrativa oficial del sandinismo.

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En lo que va del año, las autoridades liberaron a 1.200 personas el 2 de febrero, por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz. La fecha fue establecida en homenaje al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo, quien murió en 2018.

Otros 1.200 condenados obtuvieron el beneficio el 1 de abril, en vísperas de Semana Santa. En septiembre, el régimen dispuso la salida de 1.500 presos comunes por las Fiestas Patrias. La liberación del domingo completó el total de 9.900 reos excarcelados en 2026.

El Ministerio del Interior sostiene que los beneficiados pasan a un régimen de libertad condicional y deben residir con sus familias. La información oficial no precisó los delitos por los que habían sido condenadas las 2.000 personas liberadas ni las condiciones de control que deberán cumplir durante el período restante de sus penas.

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Más de 55.000 condenados beneficiados en la última década

Un balance gráfico resume la excarcelación de 9.900 reos comunes en Nicaragua en 2026 y las cifras de personas liberadas bajo convivencia familiar durante la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las excarcelaciones bajo convivencia familiar se convirtieron en una práctica recurrente de las autoridades nicaragüenses. De acuerdo con cifras divulgadas por el régimen, 55.164 reos comunes fueron liberados en los últimos diez años antes de completar sus condenas en prisión.

Según esos datos, el 7,18% de las personas beneficiadas reincidió en la comisión de al menos un delito. El porcentaje equivale a cerca de siete de cada 100 liberados y ha sido citado por las autoridades para defender la continuidad de estas medidas.

En 2025, Nicaragua también había alcanzado la cifra de 9.900 presos comunes beneficiados con la convivencia familiar, el mayor número anual de excarcelaciones de la última década, de acuerdo con el balance oficial.

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La política excluye, según la información divulgada por las autoridades, a los detenidos por razones políticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años la salida forzada al exilio, la pérdida de nacionalidad y el despojo de bienes de centenares de opositores, periodistas, religiosos y activistas críticos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.