Nicaragua

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

La decisión, anunciada el 8 de noviembre, permite que quienes tenían sentencias firmes completen sus penas fuera de las cárceles y fue comunicada en ocho establecimientos penitenciarios, incluido La Modelo

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, durante un evento público, el 5 de septiembre de 2018, en Managua (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, durante un evento público, el 5 de septiembre de 2018, en Managua (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)
Guardar

El régimen de Nicaragua excarceló a 2.000 personas condenadas por delitos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, una medida que elevó a 9.900 el número de presos beneficiados durante 2026, según informó el Ministerio del Interior y retomó la agencia española EFE.

La decisión fue anunciada el domingo 8 de noviembre, en coincidencia con el 50° aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fonseca murió el 8 de noviembre de 1976, en el norte del país, dos años antes del triunfo de la revolución sandinista.

PUBLICIDAD

Los reclusos habían recibido sentencias firmes y cumplirán el resto de sus condenas fuera de prisión, bajo un mecanismo denominado convivencia familiar. Las liberaciones se realizaron durante actos en ocho centros penitenciarios, entre ellos el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, situado cerca de Managua.

La cifra anunciada ese domingo representa la mayor liberación colectiva de presos comunes desde julio, cuando el régimen otorgó el mismo beneficio a otras 2.000 personas con motivo del 47° aniversario de la revolución sandinista. Una cantidad idéntica había sido excarcelada el 30 de mayo, por el Día de la Madre Nicaragüense.

Dibujo de hombres con ropa gris y esposas abiertas que corren desde el portón de un edificio con la bandera de Nicaragua y un cartel.
Una caricatura política ilustra la excarcelación de reclusos por parte del gobierno de Nicaragua mediante una multitud que sale de una prisión estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberaciones vinculadas a fechas conmemorativas del sandinismo

El régimen encabezado por Daniel Ortega ha vinculado las excarcelaciones masivas de reos comunes a fechas conmemorativas, celebraciones nacionales y actos asociados a la narrativa oficial del sandinismo.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, las autoridades liberaron a 1.200 personas el 2 de febrero, por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz. La fecha fue establecida en homenaje al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo, quien murió en 2018.

Otros 1.200 condenados obtuvieron el beneficio el 1 de abril, en vísperas de Semana Santa. En septiembre, el régimen dispuso la salida de 1.500 presos comunes por las Fiestas Patrias. La liberación del domingo completó el total de 9.900 reos excarcelados en 2026.

El Ministerio del Interior sostiene que los beneficiados pasan a un régimen de libertad condicional y deben residir con sus familias. La información oficial no precisó los delitos por los que habían sido condenadas las 2.000 personas liberadas ni las condiciones de control que deberán cumplir durante el período restante de sus penas.

Más de 55.000 condenados beneficiados en la última década

Infografía con siluetas de presos saliendo de una cárcel, cifras de liberados en Nicaragua, gráficos de barras, porcentajes e iconos explicativos.
Un balance gráfico resume la excarcelación de 9.900 reos comunes en Nicaragua en 2026 y las cifras de personas liberadas bajo convivencia familiar durante la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las excarcelaciones bajo convivencia familiar se convirtieron en una práctica recurrente de las autoridades nicaragüenses. De acuerdo con cifras divulgadas por el régimen, 55.164 reos comunes fueron liberados en los últimos diez años antes de completar sus condenas en prisión.

Según esos datos, el 7,18% de las personas beneficiadas reincidió en la comisión de al menos un delito. El porcentaje equivale a cerca de siete de cada 100 liberados y ha sido citado por las autoridades para defender la continuidad de estas medidas.

En 2025, Nicaragua también había alcanzado la cifra de 9.900 presos comunes beneficiados con la convivencia familiar, el mayor número anual de excarcelaciones de la última década, de acuerdo con el balance oficial.

La política excluye, según la información divulgada por las autoridades, a los detenidos por razones políticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en los últimos años la salida forzada al exilio, la pérdida de nacionalidad y el despojo de bienes de centenares de opositores, periodistas, religiosos y activistas críticos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaPresosFrente Sandinista de Liberación NacionalFSLNrevolución sandinista

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortega y Murillo amplían el control sobre la población mediante vigilancia financiera y persecución política en Nicaragua

Una resolución oficial amplía la vigilancia financiera a operaciones cotidianas. Quienes reciben o envían dinero pueden ser perfilados, monitoreados y reportados sin que nadie esté obligado a avisarles

Ortega y Murillo amplían el control sobre la población mediante vigilancia financiera y persecución política en Nicaragua

Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

Una marea de fanáticos, música tradicional y una cálida bienvenida popular marcaron el desembarco de Jasmine Blandford en Puerto Rico

Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

La madre de Belén Karina Guerrero Fugón encontró consultas sobre denuncias por amenazas días antes de que la joven saliera de su casa en Managua con una maleta

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

El opositor desnacionalizado señaló que las operaciones ocurrieron entre 2020 y abril de 2026 y advirtió que las incautaciones plantean dudas sobre los títulos, las garantías y los recursos judiciales efectivos

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

Bustos de veinte metros, retratos en fachadas estatales y más de doscientas estructuras metálicas iluminadas configuran un paisaje que los analistas vinculan a las estrategias clásicas de legitimación de los regímenes autoritarios

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

TECNO

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

Las Guerreras K-pop y los Saja Boys: cómo generar dibujos para colorear con Gemini

Aire acondicionado vs. ventilador: cuál conviene realmente este verano

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

Xbox Series X|S recibe una mejora clave de rendimiento, pero hay un problema: depende de los desarrolladores

ENTRETENIMIENTO

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel

Bug Hall, actor de ‘Los pequeños traviesos’, responde a las críticas por pedir dinero para mantener a su familia

La vez que Pelé le rompió un dedo a Sylvester Stallone durante el rodaje de una película

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

MUNDO

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

El canciller Friedrich Merz anunció que propondrá a Ilse Aigner para ser la primera presidenta de Alemania

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

Un grado de diferencia puede determinar el sexo de los caimanes y poner en riesgo la supervivencia de su especie