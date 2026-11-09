México

Christian Nodal se quita la mano de Ángela Aguilar durante concierto con Los Aguilar

El cantante se apartó de la hija de Pepe Aguilar en momentos distintos del show mientras ella intentaba tomarlo del hombro

Ángela busca refugio en su hermano Leonardo después de que el sonorense retira su mano del hombro en pleno concierto. (TikTok @Nodalngela_fans)

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Christian Nodal habría retirado la mano de Ángela Aguilar de su hombro durante un concierto junto a la familia Aguilar, en un episodio que se volvió viral y reavivó las críticas en redes sociales sobre la relación de la pareja. El momento ocurrió mientras Josi Cuén interpretaba una canción sobre el escenario.

El video muestra a Ángela con la mano apoyada en el hombro de Nodal mientras ella sonreía y se apoyaba sobre él. El cantante se encogió, se hizo a un lado y finalmente se liberó del contacto, gesto que los usuarios en redes sociales calificaron como un rechazo.

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Minutos después, cuando Leonardo Aguilar interpretaba el tema “Un puño de tierra”, Nodal se retiró disimuladamente hacia atrás hasta zafarse otra vez de la menor de la dinastía Aguilar y comenzó a bailar solo. Ella le hizo señas preguntándole qué pasaba y el sonorense se acercó nuevamente para bailar con ella unos segundos antes de volver a alejarse.

Tras el primer desplante, Ángela corrió a refugiarse en su hermano Leonardo, a quien tomó del brazo. En otra toma difundida en redes se le ve dar un pequeño manotazo en el pecho de Nodal, aunque no hay certeza de que fuera una respuesta directa al gesto.

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Ángela intentó no soltar el brazo de Nodal durante toda la presentación

Durante su paso por el escenario junto a Leonardo y Pepe Aguilar, Ángela trató de no soltar el brazo de Nodal y buscó besarlo cada que podía. Las acciones del cantante, que repetidamente se apartó de ella, provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios incluso especularon sobre un supuesto desgaste en la relación.

Christian Nodal
El cantante se apartó de Ángela en dos momentos distintos del show mientras ella intentaba tomarlo del hombro. (Captura de pantalla redes sociales)

El concierto formó parte del espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, dentro del Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Antes de la presentación, Pepe Aguilar había pedido al público que recibiera a su hija “con un fuerte aplauso” y defendió su imagen frente a miles de asistentes.

Para presentarla en el escenario, Pepe tomó el micrófono y ofreció un discurso, “Y que las p*nch*s redes se han encargado de ensuciarla más de lo que la verdad se merece. Es una gran, gran artista no porque sea mi hija”, declaró ante el público. El cantante buscó que la audiencia separara el trabajo artístico de su hija de la polémica que la rodea en internet.

Pepe Aguilar añadió que el comportamiento de Ángela no merece el juicio que ha recibido en plataformas digitales. “La verdad en Aguascalientes la van a recibir como ella se merece porque lo único que ella ha querido, la verdad, pues es amar las cosas que a ella le gustan, como su familia, su tradición y su esposo”, expresó con una gran sonrisa en el rostro.

Cabe señalar que el gesto de Christian durante el concierto no es un hecho aislado. En la edición número 26 de los Latin Grammy 2025, Nodal evitó un beso de Ángela en la alfombra roja: ella intentó besarlo, pero él mantuvo la mirada fija en las cámaras y evitó el contacto, lo que generó un intenso debate en redes sociales.

Cantantes con micrófonos y sombrero en un escenario iluminado junto a una pantalla gigante y un músico con tuba
Además de Christian Nodal, el concierto contó con la participación de Ángela y Leonardo Aguilar, así como del cantante Josi Cuén. (Instagram: Angelitas VIP)

Ese gesto fue comparado con un episodio similar en los Latin Grammy 2023, donde Nodal también evitó besar a su entonces pareja, Julieta Cazzu. Durante su discurso de agradecimiento por el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en 2025, el sonorense tampoco mencionó a su esposa Ángela, lo que amplió la controversia.

En esa misma ceremonia, durante los números musicales, Ángela Aguilar intentó bailar con Nodal y él rechazó la acción, un patrón que usuarios en redes compararon con lo ocurrido en el concierto reciente junto a la familia Aguilar.

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