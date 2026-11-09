Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

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La familia de Carlos Herrera y Mariló Montero está de celebración. Rocío Crusset ha anunciado que espera su primer hijo junto a Charlie Schein, con quien contrajo matrimonio hace apenas cinco meses. La modelo ha compartido la noticia hace unas horas a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía en la que deja ver sus primeras curvas premamá. Una nueva etapa que llega después de un año especialmente importante para la pareja, que celebró su enlace en dos ocasiones y que ahora se prepara para convertirse en padres.

Ha sido la propia Rocío quien ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial. Para ello, ha escogido una imagen tomada en un entorno tropical, con abundante vegetación y el mar al fondo. La sevillana posa sola, con una mano apoyada sobre el vientre y un vestido largo de color verde que permite apreciar su incipiente barriguita. Junto a la fotografía, ha escrito un mensaje breve en inglés que no deja lugar a dudas: “Baby gringo on the way”, es decir, “bebé gringo en camino”.

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Rocío Crusset anuncia su embarazo en una imagen compartida en redes sociales (Instagram).

La modelo ha etiquetado a su marido en la publicación, aunque Charlie Schein no aparece en la instantánea. Por ahora, ninguno de los dos ha ofrecido más detalles sobre el embarazo. Se desconoce tanto el tiempo de gestación como el sexo del bebé, por lo que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona esta nueva aventura familiar.

Un anuncio muy especial para la familia Herrera Montero

La llegada del primer hijo de Rocío supondrá también una alegría para sus padres, que volverán a ejercer de abuelos apenas unos meses después de estrenarse en esta nueva faceta. Carlos Herrera y Mariló Montero dieron la bienvenida a su primer nieto el pasado mes de marzo, cuando Alberto Herrera, hermano de la modelo, y su pareja, Blanca Llandres, se convirtieron en padres.

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De esta manera, el embarazo de Rocío ampliará la familia y permitirá a la presentadora y al periodista disfrutar de un segundo nieto en menos de un año. La noticia, además, no resulta del todo inesperada si se tienen en cuenta las declaraciones que Mariló Montero realizó después de la boda de su hija. Entonces, la comunicadora ya dejó entrever que tanto Rocío como Alberto y sus respectivas parejas tenían ilusión por formar una familia. “Quieren tener familia. Y familia ya veremos si numerosa”, comentó ante los medios.

Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

El anuncio también ha contado con una de las primeras reacciones de Alberto Herrera, que ha celebrado públicamente la noticia compartida por su hermana. Una muestra de la alegría con la que la familia ha recibido la próxima llegada del nuevo integrante.

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Una historia de amor que comenzó en Nueva York

El embarazo llega después de varios años de relación entre Rocío y Charlie, cuya historia comenzó al otro lado del Atlántico. La modelo se instaló en Nueva York para impulsar su trayectoria profesional en el mundo de la moda y fue precisamente en esta ciudad donde conoció a su actual marido, a través de amigos comunes.

Desde entonces, ambos han preferido mantener su relación lejos de los focos. Aunque Rocío comparte algunos aspectos de su vida en redes sociales, siempre ha procurado preservar su intimidad sentimental. Charlie, por su parte, se ha integrado en el entorno familiar de la modelo y ha acompañado a su mujer en distintas visitas a España.

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Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

En 2026 decidieron formalizar su relación con una doble celebración. La primera tuvo lugar el 30 de mayo en Nueva York, donde se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima en la iglesia de San Ignacio de Loyola, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Entre los asistentes estuvieron Carlos Herrera, Mariló Montero y Alberto, que acudió junto a Blanca Llandres.

La segunda fiesta llegó el 24 de julio, esta vez en Ibiza. La pareja reunió a alrededor de 60 invitados en una finca con vistas al mar para celebrar su matrimonio con un encuentro mucho más amplio. Después de aquella semana, Rocío compartió su felicidad con sus seguidores: “Sinceramente, la mejor semana de mi vida. Tengo los mejores amigos y el mejor esposo”.

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Rocío Crusset en su boda en Ibiza (INSTAGRAM).