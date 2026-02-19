América Latina

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras

La Fuerza Aérea Uruguaya celebró el “momento histórico” que significó la llegada de las primeras aeronaves de las seis que compró a Brasil. Es un “paso decisivo” para la renovación de flotas del país

La Fuerza Aérea Uruguaya celebró la llegada de los dos primeros aviones Tucano comprados a Brasil para blindar su frontera

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizaba, desde hace al menos cinco días, una cuenta regresiva del tiempo que faltaba para recibir los primeros aviones Tucano, que compró al fabricante brasileño Embraer para blindar sus fronteras. Esa cuenta atrás llegó a su fin este miércoles, cuando sobre la pista uruguaya aterrizaron las dos aeronaves y así se terminó un proceso que comenzó hace cerca de dos años.

La noticia fue celebrada en las redes de la Fuerza Aérea, que compartió las imágenes de un momento que definió como “histórico”. “Entre el tradicional arco de agua y el saludo a los pilotos, se concretó un paso decisivo en la modernización de nuestro poder aéreo”, dice uno de los posteos de Instagram.

Fue un día que “quedará en la memoria” de esta fuerza uruguaya, según expresaba una publicación. Definieron que esta entrega fue motivo de “orgullo”. Además, consideraron que con esta llegada se abrió un “nuevo capítulo en la historia operativa de la Fuerza Aérea Uruguaya”.

Embraer informó de esta entrega en un comunicado, en el que destacaron que estas primeras dos aeronaves forman parte de un programa de renovación de la flota y de ampliación de las capacidades operativas de la FAU, de su patrullaje aéreo y de la vigilancia fronteriza.

La fuerza uruguaya destacó que con esta adquisición se logra una “esperada modernización”, de acuerdo a declaraciones del comandante en jefe de la FAU, Fernando Colina, difundidas por la empresa brasileña.

La incorporación de estas aeronaves abre un nuevo horizonte tecnológico. Además de un buen rendimiento de vuelo y modernos sistemas a bordo, las aeronaves abren nuevas posibilidades, permitiendo la adquisición de nuevas capacidades, lo que redefine el poder aéreo de la fuerza aérea uruguaya”, destacó en tanto el coronel Shandelaio González, comandante de la II Brigada Aérea.

El contrato entre el Estado uruguayo y el fabricante brasileño fue firmado a fines de 2024 e incluye “equipamientos para la misión, servicios logísticos integrados y un simulador de vuelo”, según detalló la compañía.

“Nos honra entregar los primeros A-29 Super Tucanos a la Fuerza Aérea Uruguaya. Este hito fortalece una alianza que se ha desarrollado durante más de 50 años, desde que Uruguay se convirtió en el primer cliente internacional en adquirir una aeronave de Embraer”, declaró Bosco da Costa Júnior, el presidente y director ejecutivo de Embraer, en declaraciones difundidas por la compañía.

El ejecutivo describió que las aeronaves son “multimisión” y dijo que representan “un logro significativo para la Fuerza Aérea Uruguaya” porque les permite ampliar “sus capacidades operativas de maneras nunca antes posibles”.

Embraer define a los Super Tucano como el “líder mundial” de su categoría y destaca que ha sido elegido por 22 fuerzas aéreas de todo el mundo, y que ha acumulado más de 600.000 horas de vuelo.

En julio de 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció esta compra. Como publicó entonces Infobae, la adquisición del modelo Super Tucano implicó una inversión de USD 100 millones, que va en la línea con un plan que se fijó el Poder Ejecutivo de “renovación de las fuerzas”. Así lo explicó el entonces ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, en una conferencia de prensa.

El exministro de Defensa Nacional
El exministro de Defensa Nacional de Uruguay, Armando Casaingdebat (Presidencia)

La compra a Embraer, en tanto, será de seis aviones Super Tucano. “Significaría un antes y un después en la Fuerza Aérea Uruguaya, en una política de tratar de blindar lo más posible la frontera uruguaya”, adelantó el jerarca entonces.

En su página web, Embraer destaca que el modelo A-29 Super Tucano tiene una “amplia flexibilidad operativa y maniobrabilidad” y asegura que es el “único avión de ataque ligero diseñado desde el principio para satisfacer las demandas del combate aéreo”. La velocidad, altitud y alcance son “excepcionales”, y es “altamente maniobrable” para “interceptar aeronaves”.

