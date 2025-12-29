América Latina

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

John Reimberg llegó al cantón manabita tras los ataques del fin de semana

Guardar
El ministro del Interior, John
El ministro del Interior, John Reimberg.

El ministro del Interior, John Reimberg, se trasladó a Puerto López, una zona costera en el sur de Manabí, tras el fin de semana marcado por una cadena de ataques armados que dejó al menos nueve fallecidos y varios heridos. A su llegada, el funcionario afirmó que “no habrá impunidad” y que “los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten”, al tiempo que aseguró que el Estado actuará “con toda su fuerza” hasta llevar a los responsables “a la cárcel”.

Reimberg arribó la tarde del domingo 28 de diciembre y mantuvo reuniones con mandos policiales encargados de los operativos desplegados en el cantón, donde, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, se reforzó la presencia de personal para tareas de búsqueda, investigación y control territorial. El ministro indicó en redes sociales que la Policía estaba “desplegada en todo el cantón” para identificar y capturar a quienes participaron en los hechos de violencia ocurridos en las horas previas.

Los gatilleros de Puerto López
Los gatilleros de Puerto López que ocasionaron la última masacre.

Los pronunciamientos oficiales se produjeron después del ataque más grave registrado en el malecón de Puerto López, en un sector de actividad pesquera y comercial. Según el coronel Wladimir Acurio, jefe policial en Manabí, citado por El Universo, hombres armados llegaron en una camioneta y dos motocicletas y abrieron fuego contra personas que realizaban compra y venta de mariscos. En ese evento murieron seis personas, entre ellas una bebé de dos años, y se reportaron heridos que fueron trasladados a casas de salud.

La secuencia de violencia, sin embargo, había empezado el sábado 27 de diciembre. El Universo reportó que ese día, cerca de las 11:30, dos hermanos fueron asesinados dentro de un consultorio médico, y que la mañana del domingo se registraron nuevos hechos letales, incluido un homicidio adicional en el barrio Los Platanales, además de la masacre en el malecón. Con ese recuento, el balance de víctimas mortales del fin de semana en el cantón llegó a al menos nueve.

La bebé que fue alcanzada
La bebé que fue alcanzada por las balas tenía dos años, según reportes locales.

En el plano operativo, las autoridades informaron sobre indicios y resultados preliminares de los controles posteriores a los ataques. El coronel Acurio señaló que la Policía ejecutaba “operativos intensivos” para ubicar a los responsables y que en las intervenciones se incautaron tres motocicletas, un arma de fuego, 147 municiones y un vehículo reportado como robado. También se indicó que, en la escena, se localizó una motocicleta presuntamente usada por los atacantes y que constaba como robada, elemento que forma parte de las líneas investigativas en curso.

Medios locales y oficiales añadieron que se movilizaron unidades especializadas para apoyar las diligencias investigativas y el despliegue territorial. Entre los grupos mencionados constan el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), agentes de Dinased y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), además de presencia de Fuerzas Armadas en distintos barrios y sectores del cantón como parte del refuerzo de seguridad.

John Reimberg, ministro del Interior,
John Reimberg, ministro del Interior, llegó a Puerto López.

Hasta la fecha de las publicaciones consultadas, no se habían reportado detenciones específicas vinculadas directamente con los homicidios del malecón, mientras las investigaciones seguían abiertas. En ese contexto, habitantes y actores locales expresaron pedidos de mayor presencia estatal en Puerto López, un cantón turístico cuya zona costera y malecón concentran actividad económica vinculada a la pesca y el comercio.

Con su mensaje de “no habrá impunidad”, el ministro se comprometió a proyectar un mayor control estatal y presión investigativa en un escenario de alta conmoción por la cantidad de víctimas y por la exposición pública del ataque en un punto concurrido. Las autoridades señalaron que continuarían las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer la motivación y estructura detrás de la violencia registrada entre el 27 y el 28 de diciembre en Puerto López.

Temas Relacionados

Masacre Puerto LópezPuerto López EcuadorMinistro del InteriorSeguridad Ecuador

Últimas Noticias

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

La justicia consideró que no se probó una vulneración grave a sus derechos ni una urgencia médica que justifique su traslado a un hospital

Juez negó el habeas corpus

Diputados de oposición chilenos exigieron la salida de la embajadora en Nueva Zelanda

Manahi Pakarati fue reprendida por la Cancillería tras un publicación en la que aludía a la autodeterminación de la Isla de Pascua, de donde es oriunda

Diputados de oposición chilenos exigieron

Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Estiman son 14 comunidades las que ante eventuales proyectos de explotación e industrialización del recurso serían las directamente afectadas por la escasez de agua y otros problemas ambientales

Comunidades indígenas de Bolivia piden

En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Más de 100 kilos de marihuana y 700 de cocaína estaban camuflados en cargamentos de soja y madera. La mercadería tenía como destino final Colombia y España

En menos de una semana

Santiago de Chile en alerta roja por ola de calor extremo

La capital chilena y otras cinco regiones de la zona central serán azotadas por altas temperaturas

Santiago de Chile en alerta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aprobó sólo 13 materias de

Aprobó sólo 13 materias de la carrera de Derecho y decía ser abogado: estafó por $54 millones a familiares y a amigos

Dos muertos y un herido grave en un alud en Panticosa en pleno Pirineo aragonés: hay todavía al menos un desaparecido

No es solo la sal: cuál es el otro enemigo silencioso que afecta la presión arterial

Abelardo de la Espriella aseguró que “Petro se quiere atornillar en el poder” por medio de una Constituyente: “Seamos el muro de contención”

Senador que citó debate por emergencia económica llamó cobarde al Gobierno por inasistencia de ministros: “Dejen de evadir”

INFOBAE AMÉRICA
Malí lanza nuevos bombardeos contra

Malí lanza nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" al oeste de Bamako y en la región de Tombuctú

SoftBank comprará DigitalBridge por 3.398 millones

Hamás confirma la muerte este año de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

Fiscalía acusa a la ex primera dama Kim Keon Hee de interferir "entre bambalinas" en asuntos estatales

Guterres pide a los líderes mundiales que "elijan a las personas y al planeta, en lugar de al dolor" en 2026

ENTRETENIMIENTO

‘Malcolm el de en medio:

‘Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’ revela primer adelanto y fecha oficial de estreno

Randy Havens reveló su mayor deseo con Stranger Things: “Siempre esperé que el Sr. Clarke se involucre realmente en la acción”

Kate Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas fueron con chicas: “Sin duda sentía curiosidad”

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos