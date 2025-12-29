El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg.

El ministro del Interior, John Reimberg, se trasladó a Puerto López, una zona costera en el sur de Manabí, tras el fin de semana marcado por una cadena de ataques armados que dejó al menos nueve fallecidos y varios heridos. A su llegada, el funcionario afirmó que “no habrá impunidad” y que “los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten”, al tiempo que aseguró que el Estado actuará “con toda su fuerza” hasta llevar a los responsables “a la cárcel”.

Reimberg arribó la tarde del domingo 28 de diciembre y mantuvo reuniones con mandos policiales encargados de los operativos desplegados en el cantón, donde, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, se reforzó la presencia de personal para tareas de búsqueda, investigación y control territorial. El ministro indicó en redes sociales que la Policía estaba “desplegada en todo el cantón” para identificar y capturar a quienes participaron en los hechos de violencia ocurridos en las horas previas.

Los gatilleros de Puerto López que ocasionaron la última masacre.

Los pronunciamientos oficiales se produjeron después del ataque más grave registrado en el malecón de Puerto López, en un sector de actividad pesquera y comercial. Según el coronel Wladimir Acurio, jefe policial en Manabí, citado por El Universo, hombres armados llegaron en una camioneta y dos motocicletas y abrieron fuego contra personas que realizaban compra y venta de mariscos. En ese evento murieron seis personas, entre ellas una bebé de dos años, y se reportaron heridos que fueron trasladados a casas de salud.

La secuencia de violencia, sin embargo, había empezado el sábado 27 de diciembre. El Universo reportó que ese día, cerca de las 11:30, dos hermanos fueron asesinados dentro de un consultorio médico, y que la mañana del domingo se registraron nuevos hechos letales, incluido un homicidio adicional en el barrio Los Platanales, además de la masacre en el malecón. Con ese recuento, el balance de víctimas mortales del fin de semana en el cantón llegó a al menos nueve.

La bebé que fue alcanzada por las balas tenía dos años, según reportes locales.

En el plano operativo, las autoridades informaron sobre indicios y resultados preliminares de los controles posteriores a los ataques. El coronel Acurio señaló que la Policía ejecutaba “operativos intensivos” para ubicar a los responsables y que en las intervenciones se incautaron tres motocicletas, un arma de fuego, 147 municiones y un vehículo reportado como robado. También se indicó que, en la escena, se localizó una motocicleta presuntamente usada por los atacantes y que constaba como robada, elemento que forma parte de las líneas investigativas en curso.

Medios locales y oficiales añadieron que se movilizaron unidades especializadas para apoyar las diligencias investigativas y el despliegue territorial. Entre los grupos mencionados constan el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), agentes de Dinased y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), además de presencia de Fuerzas Armadas en distintos barrios y sectores del cantón como parte del refuerzo de seguridad.

John Reimberg, ministro del Interior, llegó a Puerto López.

Hasta la fecha de las publicaciones consultadas, no se habían reportado detenciones específicas vinculadas directamente con los homicidios del malecón, mientras las investigaciones seguían abiertas. En ese contexto, habitantes y actores locales expresaron pedidos de mayor presencia estatal en Puerto López, un cantón turístico cuya zona costera y malecón concentran actividad económica vinculada a la pesca y el comercio.

Con su mensaje de “no habrá impunidad”, el ministro se comprometió a proyectar un mayor control estatal y presión investigativa en un escenario de alta conmoción por la cantidad de víctimas y por la exposición pública del ataque en un punto concurrido. Las autoridades señalaron que continuarían las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer la motivación y estructura detrás de la violencia registrada entre el 27 y el 28 de diciembre en Puerto López.