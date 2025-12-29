América Latina

Bolsonaro volvió al quirófano por una segunda cirugía para tratar un hipo crónico

El ex mandatario brasileño, condenado por golpismo y actualmente inhabilitado, permanece internado en Brasilia tras una serie de intervenciones quirúrgicas derivadas de secuelas del atentado que sufrió en 2018

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (Europa Press)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 24 años y tres meses de prisión por golpismo, ingresó este lunes nuevamente al quirófano para someterse a una segunda intervención quirúrgica destinada a frenar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

La nueva cirugía consiste en un bloqueo anestésico del nervio frénico del lado izquierdo, luego de que un procedimiento similar realizado el sábado sobre el lado derecho no lograra resultados duraderos. De acuerdo con el equipo médico del hospital privado DF Star, el hipo crónico ha sido resistente a tratamientos farmacológicos convencionales.

Michelle Bolsonaro señaló en redes sociales que la intervención busca evaluar si el bloqueo bilateral del nervio permite controlar las contracciones involuntarias, que han afectado el descanso y la estabilidad clínica del ex mandatario durante las últimas semanas.

Los médicos han indicado que el cuadro podría estar relacionado con las secuelas del atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió en septiembre de 2018, durante la campaña presidencial. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y hospitalizaciones recurrentes, según consta en comunicados médicos.

El domingo, Bolsonaro permaneció “estable y sin hipo”, de acuerdo con el último boletín clínico difundido por el hospital, mientras continuaba bajo cuidados postoperatorios tras una cirugía de hernia inguinal bilateral realizada el día de Navidad. Esa intervención motivó su salida temporal, con autorización judicial, de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El ex mandatario había ingresado el 24 de diciembre al centro médico tras abandonar las dependencias policiales donde cumple su condena. Las autoridades penitenciarias informaron que la hospitalización forma parte de un régimen de custodia especial previsto para casos de tratamiento médico prolongado.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025 (AP Foto/Minervino Junior, CB/D.A Press, Archivo)

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado por encabezar un complot destinado a impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de octubre de 2022. La sentencia judicial consideró probado que el entonces mandatario promovió acciones para desconocer el resultado electoral y fomentar una ruptura institucional.

El fallo se enmarca en las investigaciones abiertas tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, ocurrido en enero de 2023, cuando simpatizantes radicalizados del bolsonarismo atacaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto. Las pesquisas judiciales vincularon esos hechos a una estrategia previa de deslegitimación del proceso electoral.

Además de la pena de prisión, la Justicia brasileña inhabilitó a Bolsonaro para disputar cargos públicos hasta el año 2060, una sanción que lo excluye del escenario político durante las próximas décadas y marca un precedente en la historia democrática reciente del país.

En el plano médico, especialistas consultados por medios brasileños han señalado que el hipo persistente, aunque infrecuente, puede estar asociado a lesiones neurológicas o irritaciones del nervio frénico, especialmente en pacientes con antecedentes de cirugías abdominales complejas.

El hospital DF Star informó que Bolsonaro continuará internado al menos una semana más, bajo observación, para evaluar la evolución tras la segunda intervención y descartar complicaciones adicionales. Su estado general es considerado estable.

La combinación entre el deterioro de su salud y el avance de las causas judiciales mantiene al ex mandatario apartado del debate público, en un momento en que el bolsonarismo atraviesa una reconfiguración interna y enfrenta el desafío de reorganizarse sin su principal referente político.

