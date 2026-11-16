En memoria de las víctimas: urgen a frenar las tragedias viales tras sumar 1,290 fallecidos en El Salvador

Foto de accidente vial en El Salvador de archivo: El registro oficial contabilizó 1.290 fallecidos hasta el 13 de noviembre, 268 más que en igual lapso del año previo, mientras los incidentes ascendieron 1,1 % y los lesionados crecieron 22,6 %. (Foto DE ARCHIVO, cortesía Comandos de Salvamento)

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El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) pidió reforzar el respeto a las normas de tránsito en El Salvador, donde 1.290 personas murieron en siniestros viales entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2026, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, la institución publicó un mensaje de solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida en las carreteras del país y llamó a prevenir nuevos hechos.

“En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, honramos la memoria de quienes perdieron la vida en siniestros viales en El Salvador y expresamos nuestra solidaridad con sus familias”, señaló FOVIAL en sus redes sociales.

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La institución añadió que mantiene acciones dirigidas a fomentar el respeto en las vías, prevenir siniestros y proteger la vida.

FOVIAL pidió reforzar el respeto a las normas de tránsito en El Salvador, donde 1.290 personas murieron en siniestros viales entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2026.

Las muertes por siniestros viales aumentaron 26,2% en 2026

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con base en registros de la Policía Nacional Civil, muestran un aumento de la mortalidad en las carreteras salvadoreñas durante 2026.

Hasta el 13 de noviembre, el país contabilizó 19.188 siniestros viales, 214 más que en el mismo período de 2025, cuando se reportaron 18.974. La variación equivale a un alza de 1,1%.

El incremento fue mayor en el número de lesionados y fallecidos. Las personas heridas pasaron de 11.279 a 13.831, un aumento de 2.552 casos, equivalente al 22,6%. Las muertes subieron de 1.022 a 1.290, lo que representa 268 víctimas más y un incremento del 26,2%.

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El registro también reportó 2.120 detenciones por conducción peligrosa, frente a las 1.892 del año anterior. La cifra aumentó 12,1%.

La distracción al volante fue la principal causa asociada a las muertes

La distracción del conductor encabezó las causas de siniestros con 5.083 casos registrados durante 2026. Le siguieron la invasión de carril, con 4.051; no respetar la señal prioritaria, con 2.429; no guardar la distancia de seguridad, con 2.401, y la velocidad inadecuada, con 1.235.

En los hechos con personas fallecidas, la distracción al volante estuvo vinculada con 421 muertes, de acuerdo con el Observatorio. La invasión de carril ocupó el segundo lugar, con 199 fallecidos.

No respetar la señal prioritaria dejó 39 víctimas mortales, mientras que no guardar la distancia de seguridad estuvo relacionado con 33 muertes.

Motociclistas y peatones concentraron gran parte de las víctimas

Foto de archivo: Un motociclista falleció tras chocar contra un autobús en la carretera hacia Victoria, Cabañas Este, agravando la crisis de siniestros viales en El Salvador. (Foto de archivo, cortesía Cruz Verde)

Los motociclistas fueron el grupo de usuarios vulnerables con más fallecimientos: 575 personas murieron en siniestros viales hasta el 13 de noviembre.

El registro incluyó 459 peatones fallecidos y 30 ciclistas. En conjunto, estos tres grupos sumaron 1.064 víctimas, más de ocho de cada 10 muertes reportadas en el período.

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Por tipo de hecho, las colisiones concentraron el 36,64% de los fallecimientos, seguidas por los atropellos, con 34,8%. Los choques representaron el 18,75% de las muertes, los vuelcos el 5,17% y los eventos clasificados como características especiales el 4,63%.

El Observatorio define esta última categoría como hechos fortuitos, entre ellos caídas de pasajeros de vehículos en marcha, incidentes por derrames de aceite, caída de árboles o piedras en carretera y situaciones provocadas por semovientes en la vía.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que 1.290 personas murieron en siniestros de tránsito en El Salvador durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Salvador registró 273 fallecidos en las carreteras

San Salvador acumuló 273 muertes por siniestros viales, la cifra más alta entre los departamentos incluidos en el registro. El dato representa 41 víctimas más que las 232 contabilizadas en el mismo período de 2025.

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La Libertad reportó 186 fallecidos, 39 más que el año anterior. En Sonsonate, las muertes aumentaron de 91 a 130; en Santa Ana, de 109 a 127; y en San Miguel, de 81 a 98.

Las cifras difundidas en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito muestran que, pese a que la cantidad total de siniestros tuvo una variación moderada, las consecuencias fueron más graves: el promedio diario de muertes pasó de tres en 2025 a cuatro fallecidos por día en 2026.