América Latina

Kast abrió su campaña de segunda vuelta y convocó a “todos los que quieran apoyar la libertad”

El líder ultraderechista busca ampliar su base tras quedar a tres puntos de Jeannette Jara y llamó a sumar apoyos sin condiciones, mientras promete un “gobierno de emergencia” para enfrentar la crisis de seguridad y económica

Guardar
José Antonio Kast, candidato presidencial
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios después de los primeros resultados durante las elecciones presidenciales, en Santiago, Chile, 16 de noviembre de 2025 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El ultraderechista José Antonio Kast, quien en la víspera quedó segundo en los comicios presidenciales chilenos, dijo este lunes que acogerá en su campaña para la segunda vuelta de diciembre—contra la izquierdista Jeannette Jara— a “cualquier persona que quiera dar su apoyo a las ideas de la libertad”.

“El que quiera colaborar será bienvenido, que se sume, sin ninguna exigencia, porque la única exigencia es recuperar Chile”, indicó el ex diputado católico en su primera visita en terreno tras los comicios del domingo.

Desde la sureña región de La Araucanía, uno de sus bastiones y a 730 kilómetros al sur de Santiago, Kast reiteró que se plantea su eventual mandato de cuatro años “como un gobierno de emergencia” porque “Chile está en una crisis de seguridad, económica y social en el área de la educación, de la salud, de la vivienda”.

Kast, que basó su campaña en la lucha contra la delincuencia y la migración irregular y dejó de lado la llamada “batalla cultural” y su defensa de la dictadura militar, logró el 23,9 % de los votos, frente al 26,8 % de Jara.

La diferencia fue más estrecha que la pronosticada en los sondeos y lo coloca en una mejor posición para acceder a La Moneda.

En su tercer intento por llegar al poder, tras perder contra Boric en 2021, el líder del Partido Republicano ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la ex alcaldesa, Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir durante el próximo mes a los votantes de la sorpresa de la noche: el populista Franco Parisi, que quedó tercero, con el 19,7 % y que aún no ha comprometido su voto en segunda vuelta.

José Antonio Kast, candidato presidencial
José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano, vota en las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

“Nosotros somos muy transparentes (...) Nosotros no nos ocultamos, no queremos engañar a nadie”, agregó Kast, en alusión a todos aquellos que temen que, de llegar a La Moneda en marzo próximo, implementará una agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales, como el aborto o la píldora del día después.

El ultraderechista, abogado y padre de nueve hijos, también aseguró que “recuperar” el país “va a implicar muchos sacrificios” porque “va a ser difícil que Chile vuelva a crecer, que vuelva a haber empleo, que tengamos nuestras fronteras seguras”.

Igualmente, su partido registró un importante avance en las parlamentarias, que —en paralelo— también se celebraron el domingo y su lista fue la segunda más votada en una Cámara de Diputados donde la derecha y la ultraderecha están a dos diputados de la mayoría simple.

Por su parte, Jara mantuvo un encuentro con mujeres de La Pintana y se reunió con Claudia Pizarro, la popular alcaldesa democristiana (centro) de este barrio de clase trabajadora en la periferia de Santiago.

Es una persona autoritaria (Kast), que denosta al que piensa distinto, que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar y su estilo es oponerse a todo”, dijo en un punto de prensa.

Abogada, de 61 años, Jara pasó al balotaje representando a la coalición progresista más amplia de la historia chilena, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, donde milita desde la adolescencia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

José Antonio KastChileJeannette JaraElecciones en Chile

Últimas Noticias

Los cuatro de Guayaquil: Fiscalía expuso las torturas de los militares a los niños

Pericias y declaraciones apuntan a una actuación deliberada y violenta que derivó en la muerte de los menores

Los cuatro de Guayaquil: Fiscalía

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a una médica venezolana por difundir un audio crítico al chavismo

La condena se basó en cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, tras una denuncia promovida por un integrante de los CLAP, una estructura de control social del régimen chavista

La dictadura de Nicolás Maduro

Chile enfrenta una polarización inédita tras una ajustada primera vuelta electoral

El resultado ajustado entre Jeanette Jara y José Antonio Kast en las elecciones chilenas refleja un país dividido, donde la seguridad y la economía desplazan las antiguas agendas progresistas, anticipando una segunda vuelta clave

Chile enfrenta una polarización inédita

Así quedó el Congreso chileno tras las elecciones parlamentarias

La derecha se erigió como la gran vencedora de los comicios este domingo

Así quedó el Congreso chileno

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

El vicepresidente boliviano anunció que presentará un proyecto de ley para cumplir una de las promesas que hizo durante la campaña electoral. Autoridades y analistas políticos se pronunciaron en contra de esta propuesta

Polémica en Bolivia por el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Katherine Miranda reveló los nombres

Katherine Miranda reveló los nombres de los niños que murieron en bombardeos en Amazonas y Arauca y pidió renuncia del ministro de Defensa

Gustavo Petro insistió en que fue nominado al “premio Nobel alternativo” y Vicky Dávila le respondió: “Suecia tan agradecido con Petro y su ex”

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

Vehículos matriculados afuera de Bogotá: este será el destino del dinero que se recaude en 2026 para evitar el Pico y placa de los sábados

PAN exige a CNDH y comisión capitalina condenar uso de la fuerza contra protesta de la generación Z

INFOBAE AMÉRICA
Verónica Jaffé Carbonell, ganadora del

Verónica Jaffé Carbonell, ganadora del XXV Premio Casa de América de Poesía, de la mano de 'Lo animal si poema'

“Es autoritario y denuesta al que piensa distinto”: Jara lanzó duras críticas a Kast tras la primera vuelta en Chile

Malasia concluye la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio de un barco con migrantes rohingyas

Trump asegura que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en suelo mexicano

Fuerzas federales inician una redada masiva contra inmigrantes en en Charlotte, Carolina del Norte

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet elogia a Adam

Timothée Chalamet elogia a Adam Sandler y pide un Oscar para el comediante: “Debería tener un hombre dorado en sus manos”

El emotivo mensaje de Brian May tras su derrame cerebral: “Lo que me mantiene vivo sigue siendo la música”

Reese Witherspoon, entre resiliencia y autenticidad: “Siempre seré esa persona que empuja los límites”

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

‘Moana’: Disney libera el primer adelanto del live-action