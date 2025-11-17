José Antonio Kast prometió reconstruir a Chile y advirtió sobre la continuidad del oficialismo: “Llegó prometiendo reformas y no cumplió”

José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile

El candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad nacional de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre, y afirmó que el país enfrenta desafíos urgentes en seguridad, economía, salud, vivienda y educación que, según dijo, son consecuencia de “las malas decisiones del actual gobierno”.

“Lo que necesitamos es unidad. Unidad para recuperar nuestra nación en temas de seguridad, economía, salud, vivienda y educación”, expresó Kast durante una rueda de prensa al conocerse los primeros resultados oficiales, en la que insistió en que Chile requiere un esfuerzo conjunto para “sacar adelante” las áreas más afectadas.

El aspirante conservador agradeció públicamente el respaldo formal de Johannes Kaiser, quien anunció su apoyo tras quedar fuera de la segunda vuelta.

“Valoro enormemente el apoyo que me brindó Johannes, reconozco su labor, su coraje y su valentía”, señaló. Agregó que, desde este lunes, su comando trabajará en una estructura más amplia de coordinación para encarar la etapa final de la campaña.

Kast también puso el foco en el resguardo del proceso electoral, subrayando la importancia de que sus adherentes supervisen cada mesa.

“Nos ocupa que quienes nos han acompañado a lo largo de todo Chile puedan verificar cada voto hasta el final del proceso”, advirtió, en un mensaje dirigido a apoderados y voluntarios desplegados en el escrutinio.

Respecto al significado político de la jornada, Kast sostuvo que los resultados representan un punto de inflexión para el oficialismo.

“Siempre señalamos que esta fecha es fundamental para manifestarle un basta al actual gobierno. La suma de votos obtenidos refleja ese desafío y marca un antes y un después frente a un gobierno que llegó prometiendo reformas y no cumplió”, afirmó.

De cara al balotaje del 14 de diciembre, donde enfrentará a la candidata comunista Jeannette Jara, Kast aseguró que todo su equipo concentrará esfuerzos en ampliar su base de apoyo.

“Toda nuestra fuerza está enfocada en ganar la segunda vuelta. Toda la energía está puesta ahí, no en cómo se conformará un futuro gobierno”, sostuvo.

Finalmente, convocó a sus simpatizantes a redoblar la participación en esta etapa decisiva.

“Queremos convocar a todos a movilizarse para lograr un mejor Chile”, concluyó.

Noticia en desarrollo...