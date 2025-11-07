América Latina

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

El régimen de Miguel Díaz-Canel afirmó que “cualquier cifra preliminar queda por debajo de la afectación real”

Guardar
Un socorrista en las aguas
Un socorrista en las aguas tras la crecida del río Cauto a causa del huracán Melissa, en Río Cauto, provincia de Granma, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

El régimen cubano comunicó que el huracán Melissa provocó daños significativos en la región oriental. Según datos preliminares, se registraron 76.689 viviendas afectadas, incluyendo 4.743 derrumbes totales.

El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que “cualquier cifra preliminar queda por debajo de la afectación real” durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional destinada a evaluar la recuperación en las provincias más afectadas.

Melissa impactó hace una semana durante siete horas las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, deteriorando severamente los servicios eléctrico y de telefonía, destruyendo vías y puentes, y causando inundaciones en comunidades, muchas de ellas por primera vez. Además, fueron anegados extensos cultivos.

Díaz-Canel indicó que comienza “la etapa más dura” y reconoció que, por el alcance de los daños, “la recuperación va a demorar”.

Viviendas destruidas tras el paso
Viviendas destruidas tras el paso del huracán (Europa Press)

El restablecimiento del abastecimiento de agua corriente representa el daño “más complejo”, al depender de la electricidad. En algunas zonas el suministro se realiza con camiones cisterna. Hasta el momento, “no se ha reportado la pérdida de ninguna vida humana”.

Se protegieron 1.312.000 personas; más de 69.870 recibieron asistencia en instituciones estatales y 933.000 fueron albergadas en casas de familiares, amigos o vecinos. Actualmente, más de 54.000 personas siguen protegidas, de las cuales 7.500 permanecen en centros estatales.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, señaló que los daños en la vivienda incluyen 10.311 con daños parciales, 12.056 quedaron sin techos y 47.753 lo perdieron parcialmente. De estos últimos, 2.190 ya han sido reparados.

En electricidad, el servicio está restablecido en un 64% del territorio, la telefonía móvil funciona completamente y la red fija está recuperada en más del 70%. En agricultura, se reportaron 47.833 hectáreas de cultivos dañadas.

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez Oliva, destacó la “inmediatez” de la ayuda internacional y la “diversidad” de los países y organizaciones. Señaló los recursos avanzados por las Naciones Unidas y el plan de acción de ese organismo, valorado en 74 millones de dólares, de los que ya se han activado y recibido 11 millones.

Entre los países contribuyentes, mencionó a Alemania, Noruega y Canadá, la rápida respuesta de Venezuela con envíos de medicamentos y alimentos, las 240 toneladas enviadas por Colombia y el donativo de India, que incluye un hospital móvil equipado.

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba el miércoles 29 de octubre con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, atravesando la zona oriental durante siete horas con vientos de hasta 200 km/h, lluvias intensas y marejada ciclónica severa.

Temas Relacionados

Cubahuracán MelissaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Agresión en patota en una escuela de Montevideo generó alarma en maestros y autoridades: “Es un antes y un después”

Un enfrentamiento entre niñas motivó que la madre llegue acompañada de otros adultos a la escuela y se enfrente a otros padres, docentes y hasta estudiantes

Agresión en patota en una

Keir Starmer y Lula da Silva coincidieron en que la energía limpia es la oportunidad económica del siglo XXI

El primer ministro británico mantuvo un encuentro con el mandatario brasileño al margen de la Cumbre COP30, que se realiza en Belém

Keir Starmer y Lula da

El huracán Melissa destrozó más de 70.000 viviendas en Cuba

El fenómeno climático provocó derrumbes, cortes de electricidad, daños en cultivos y dejó a más de 54.000 personas bajo resguardo. En el país continúan las labores de asistencia y auxilio

El huracán Melissa destrozó más

EEUU calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando

Tras su visita por el país, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que “el presidente Noboa y la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, son unos anfitriones excepcionales”

EEUU calificó a Ecuador como

Líderes mundiales advirtieron sobre la urgencia de contener los efectos del calentamiento global: “Hambre, desplazamientos y pérdidas”

La cumbre COP30 puso a prueba la capacidad de Brasil para movilizar recursos y sumar apoyos. Los mandatarios debatieron sobre el equilibrio entre desarrollo económico y la protección ambiental

Líderes mundiales advirtieron sobre la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por dentro del museo catarí

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

La mañanera de Claudia Sheinbaum de este viernes 7 de noviembre | En vivo

Nuevo sismo con epicentro en Santa Rosalía despierta a Baja California Sur hoy 7 de noviembre

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 6 de noviembre de 2025: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
'La reina de las hadas',

'La reina de las hadas', de Henry Purcell, llega al Teatro Real en versión semiescenificada

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

Feijóo enfatiza que España "no merece" un presidente "rodeado por sumarios de corrupción" y pide un cambio de gobierno

Resultados Petrobras, gráficos

La UE toma nota del paso de la ONU de retirar sanciones al presidente de Siria y transpondrá pronto la decisión

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas más exitosos

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público

“El rechazo nunca es agradable, pero me llevó a lugares mejores”: Sebastian Stan y cómo convirtió el fracaso en una lección de resiliencia

Gene Simmons reveló su rutina para mantenerse en forma a los 76 años: “Nunca hago ejercicio”

David Harbour analizó el cierre de Stranger Things y su futuro profesional: “Necesito encontrar nuevas formas de contar historias”

Keanu Reeves bailó con una pierna fracturada en el rodaje de Good Fortune