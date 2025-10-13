América Latina

Fin de semana sangriento en Santiago de Chile: 4 homicidios en menos de 24 horas

Todos murieron producto de disparos en distintos hechos

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Dos de los crímenes ocurrieron
Dos de los crímenes ocurrieron en la comuna de Conchalí.

Cuatro homicidios en menos de 24 horas remecieron la capital chilena este fin de semana, todos producto de armas de fuego y dos de ellos en la misma comuna. El mas trágico, sin duda, fue el de una joven de 20 años que recibió un balazo en medio de un enfrentamiento entre dos bandas.

El último de estos hechos ocurrió al mediodía de este domingo, en la populosa comuna de Conchalí, cuando vecinos alertaron a la policía que cuatro hombres que circulaban en un auto habían disparado contra otro sujeto, quien yacía en la esquina de la calle Dos Poniente también con un certero tiro en la cabeza.

Según el comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte, Roberto Torres, se trata de “una persona de tez morena, aparentemente de nacionalidad extranjera”, quien no portaba ningún documento de identidad entre sus ropas.

Er Renca, una joven de
Er Renca, una joven de 20 años murió en el fuego cruzado entre dos bandas.

Los otros tres crímenes

El primer homicidio ocurrió a eso de las 21:00 horas del sábado -también en Conchalí-, específicamente en el pasaje Codigua, hasta donde llegó Carabineros alertados por una balacera. Una vez apersonados en el lugar, los uniformados constataron la muerte de un hombre de nacionalidad chilena, de 35 años.

“Está verificado que se trata de un enfrentamiento, en cuanto hay cámaras que captan la dinámica del hecho. Tenemos alrededor de cuatro vainillas percutidas en el lugar”, informó el comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Danilo Sepúlveda.

En tanto, la madrugada del domingo una joven de 20 años se vio envuelta en un enfrentamiento entre dos bandas mientras circulaba por la calle Vicuña Mackenna en la comuna de Renca, recibiendo una bala loca en la cabeza que le causaría la muerte en el hospital Félix Bulnes.

De acuerdo al fiscal ECOH, Leonardo Tapia, “pasa un vehículo con un grupo indeterminado de sujetos, se enfrenta con otro que se encontraban a pie (…) y ella se ve involucrada lamentablemente en este fuego cruzado”.

El tercer crimen ocurrió en la comuna de Santiago también la madrugada del domingo, cuando un hombre que huía de otro recibió al menos dos impactos de bala que le causaron la muerte en la calle Nueva de Valdés.

El fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo, detalló que la víctima no portaba documentación alguna, por lo que aun se desconoce su identidad y nacionalidad.

“Se encuentra fallecido en la vía pública con a lo menos dos impactos balísticos, uno en el sector de la pierna y otro en el sector de la cabeza, con una salida de bala por la parte trasera de la nuca”, señaló el persecutor.

Por ahora, las policías trabajan infructuosamente para dar con el paradero de los responsables de estos cruentos hechos.

