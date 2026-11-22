René Guarín defendió su gestión durante los siete meses que estuvo al frente del DNI. - crédito Colprensa y DNI

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El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín, respondió a los cuestionamientos sobre su gestión al frente del organismo, particularmente por la solicitud del censo electoral a la Registraduría y la vinculación del señalado hacker Carlos Andrés Oyola Tovar. En declaraciones a El Tiempo, explicó las razones del requerimiento presentado el 9 de abril y aseguró que tomó medidas disciplinarias contra Oyola cuando asumió la dirección de la entidad.

Sus explicaciones se conocen en medio de las investigaciones y denuncias por presuntas irregularidades en la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, entre ellas el supuesto reclutamiento de un hacker para atacar a la Registraduría y posibles actividades de espionaje contra integrantes de la oposición.

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¿Por qué René Guarín solicitó el censo electoral a la Registraduría?

Uno de los asuntos sobre los que se pronunció Guarín fue la solicitud que presentó el 9 de abril ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener el censo electoral, que contiene información de identificación y ubicación de los ciudadanos habilitados para votar.

El requerimiento fue revelado por Caracol Televisión y generó cuestionamientos por el tipo de información solicitada y su relación con las elecciones presidenciales de 2026.

Al explicar los motivos de la petición, Guarín argumentó que era necesario considerar los riesgos derivados de los avances tecnológicos y las posibles amenazas contra los sistemas electorales.

“Fui el primer director que, en épocas de inteligencia artificial, phishing, blockchain, ataques cibernéticos y posibilidad de construcción de procesos estocásticos para simular resultados, elevó una solicitud debidamente fundamentada a la Registraduría para obtener el censo electoral en el marco de los comicios presidenciales del año en curso”, afirmó al diario.

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El exfuncionario precisó que la autoridad electoral respondió negativamente y que su administración acató la decisión.

“En su momento, dicha entidad respondió el requerimiento de forma negativa en cumplimiento de la ley, como quedó documentado en las comunicaciones entre las dos entidades del Estado”, señaló.

Además, aseguró que la DNI acompañó a la Registraduría en los simulacros electorales y descartó que hubiera intentado modificar la respuesta de esa institución.

“Fue por la observancia a la ley, y no por algún otro motivo, que la DNI acompañó a la Registraduría Nacional en simulacros de las elecciones, permitiéndome resaltar que en ningún momento se intentó reversar la decisión del ente registrador”, sostuvo.

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Frente a las versiones sobre una posible intervención del organismo de inteligencia en el proceso electoral, Guarín manifestó: “Son totalmente falsas e infundadas; como bien sabe Colombia, el proceso electoral continuó con normalidad, teniendo como epílogo aquel que el país ya conoce”.

René Guarín aseguró que respetó la decisión de la Registraduría de negar la entrega del censo electoral. - crédito Colprensa y DNI

¿Qué medidas tomó Guarín frente al hacker Carlos Andrés Oyola?

El exdirector también se refirió a Carlos Andrés Oyola Tovar, quien fue contratado en la DNI durante la administración de Manuel Casanova como gestor de inteligencia máster, grado 4, y desarrollador de software.

Según la información publicada por la Unidad Investigativa del medio, Oyola habría tenido entre sus funciones desarrollar una plataforma que integrara las misiones de inteligencia y contrainteligencia, lo que le habría permitido acceder a información clasificada.

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Al ser consultado sobre su relación con el señalado hacker, Guarín aseguró que tomó medidas desde su llegada a la dirección de la entidad, debido a que encontró incumplimientos en sus obligaciones laborales y contractuales.

“Cuando llegué a la DNI ordené abrirle un proceso disciplinario a Oyola por no ir a trabajar ni cumplir con lo establecido en su contrato”, explicó.

También indicó que atendió un requerimiento de la Fiscalía relacionado con el paradero de Oyola. Según relató, las citaciones al funcionario eran respondidas con excusas médicas de su EPS.

La situación de Oyola también fue objeto de atención de las autoridades por una investigación relacionada con el hackeo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). De acuerdo con la información suministrada, tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026 y fue capturado por la Fiscalía en Neiva, Huila.

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René Guarín afirmó que ordenó abrirle un proceso disciplinario a Carlos Andrés Oyola por incumplir sus obligaciones contractuales. - crédito Gaula Militar y DNI

Guarín aseguró que encontró irregularidades en la entidad

En su balance sobre los siete meses que permaneció al frente de la DNI, Guarín afirmó que cumplió con las disposiciones constitucionales y legales que regulan las actividades de inteligencia.

“Además, la cooperación con la comunidad internacional homóloga siempre fue positiva y en buenos términos. La transparencia permeó todos y cada uno de los actos que llevé a cabo, motivo por el cual la DNI siempre estuvo abierta a los entes de control y de investigación”, manifestó.

El exdirector agregó que, al asumir el cargo, encontró situaciones que consideró irregulares y que puso en conocimiento de las autoridades.

“Por ejemplo, la compra de un dron, la adquisición indebida de sistemas de información o la remodelación de una sede de la DNI”, precisó.

Estos señalamientos coinciden con las revelaciones periodísticas sobre la adquisición de un dron por 9.000 millones de pesos, operación que, según habría presentado un millonario sobrecosto y terminó con el siniestro del equipo.

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Guarín señaló que corresponde a los organismos de control y de investigación establecer la gravedad de esas situaciones, que, según su versión, heredó de sus antecesores.

Adicionalmente, aseguró que durante su administración se prohibieron los pagos de gastos reservados destinados a fuentes humanas no bancarizadas, una medida que destacó como parte de los cambios implementados durante su permanencia en el organismo.

Guarín señaló que encontró anomalías en la compra de un dron, sistemas de información y la remodelación de una sede. - crédito Imagen ilustrativa Infobae/DNI

Exdirector de la DNI habló de los señalamientos en su contra

Finalmente, Guarín rechazó las publicaciones y cuestionamientos relacionados con su gestión, al considerar que hacen parte de una persecución mediática en su contra.

Para sustentar su posición, relacionó esos señalamientos con su búsqueda de justicia por la desaparición de su hermana durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos el 6 de noviembre de 1985.

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“Considero que las falsas noticias que han circulado últimamente no son otra cosa que ataques mediáticos a mi persona, que se dan como resultado de mi incansable y persistente lucha por encontrar a mi hermana, desaparecida por agentes del Estado colombiano el 6 de noviembre de 1985, como lo han reconocido la justicia nacional e internacional, incluso con las visitas que hice al Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2011”, afirmó.

El exfuncionario también rechazó que los cuestionamientos sobre su paso por la DNI sean utilizados para afectar su imagen, la de su hermana desaparecida o la de otras personas que trabajaron durante el gobierno Petro.

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