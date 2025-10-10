América Latina

Alerta sanitaria por emanaciones de gases que intoxicaron a más de 100 personas en Chile

En las últimas semanas se produjeron múltiples casos en Quintero, Puchuncaví y Concón. Apuntan a un persistente olor a cloro en la zona

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
La alerta estará vigente hasta el
La alerta estará vigente hasta el 30 de enero de 2026.

El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria hasta el 30 de enero de 2026 para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras cuatro episodios desde fines de septiembre que derivaron en más de 100 personas con síntomas de intoxicación por gases siendo atendidas en centros de salud locales, la mayoría de ellos estudiantes de primaria y secundaria.

Aunque las autoridades aún no han logrado identificar el origen de las emanaciones -la última de las cuales correspondió a un persistente olor a cloro-, este jueves la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó cargos contra la empresa Gasmar S.A., dueña de una planta de almacenamiento y despacho de gas ubicada en Quintero, la cual utiliza agua clorada que es devuelta al mar en sus procesos y habría incumplido dicho monitoreo.

Así las cosas, la seremi de Salud, Lorena Cofré, detalló que un total de 156 personas se han atendido en centros de salud y valoró la implementación de la alerta sanitaria, asegurando que permite “seguir reforzando el trabajo que ya hemos realizado junto al intersector para el resguardo de la salud pública de vecinas y vecinos”.

“Como autoridad sanitaria, no solo hemos colaborado en las acciones desde la red asistencial y los centros de salud familiares, sino que hemos reforzado las fiscalizaciones y la revisión de situaciones eventuales que sucedan en los establecimientos educacionales. Bajo esta alerta sanitaria, seguiremos resguardando la salud de los vecinos de las tres comunas", señaló.

El cordón industrial Quintero-Puchuncaví.
El cordón industrial Quintero-Puchuncaví.

Críticas al gobierno

Sin embargo, las organizaciones civiles de la zona están en pie de guerra, puesto que episodios de esta naturaleza se vienen repitiendo desde hace años. Debido a esto, María Araya, presidenta del consejo consultivo del Hospital de Quintero, sostuvo que la alerta sanitaria declarada “no es la solución” y fustigó la labor del Gobierno de Boric.

“Hasta el día de hoy (el Gobierno) no encuentra la solución a los procesos de intoxicación. Hemos pasado más de seis años, hemos tenido una cantidad de personas que han sido intoxicadas desde niños y también adultos mayores, y no hemos tenido ninguna respuesta de ningún Gobierno", emplazó.

“Esta Administración, que se había declarado ecologista e incluso apoyé, lo único que ha hecho es tirar voladeros de luces para que la gente se quede tranquila. La medida sanitaria es algo paliativo: con eso no vamos a bajar las intoxicaciones”, sostuvo taxativa.

De pasó, criticó la labor del delegado presidencial, Yanino Riquelme, y de las secretarías regionales de Salud y Medioambiente, que ”han sido incapaces de ejercer sus labores“, remató.

Para esta jornada se espera que varios sindicatos de pescadores artesanales estampen un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de identificar y sancionar a las empresas responsables.

Temas Relacionados

ChileAlerta sanitariaLorena CofréMaría Araya

Últimas Noticias

El Ejército desplegará alrededor de 3.000 militares en Quito para evitar el ingreso de manifestantes

El ministro de Defensa advirtió que nadie tomará la ciudad y que el control del orden se mantendrá “con firmeza y dentro de la ley”

El Ejército desplegará alrededor de

Ecuador obtiene acceso a 600 millones de dólares tras la aprobación técnica del FMI

Se anunció que el país sudamericano cumplió con todos los criterios de desempeño y avances estructurales

Ecuador obtiene acceso a 600

Bolivia: YPFB y la Aduana defienden al presidente de la petrolera estatal de una denuncia penal por contrabando

El jueves se emitió una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen por el delito de “contrabando de exportación agravado”. Dos instancias descartan irregularidades y las atribuyen a “una venganza”

Bolivia: YPFB y la Aduana

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

A menos de un mes de dejar el Gobierno, el presidente de Bolivia advirtió sobre “un contexto internacional de disputas políticas”

Luis Arce pide a la

Un peligroso miembro del Tren de Aragua requerido en Chile y Perú murió en un operativo policial en Colombia

Ender Rojas Montana huyó de Santiago tras pagar USD 5 mil de fianza. Su derrotero terminó en un edificio de Medellín, acorralado por la Policía: cayó desde un octavo piso

Un peligroso miembro del Tren
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones en Bogotá afectan operación

Manifestaciones en Bogotá afectan operación de Transmilenio: desplazados adscritos a la Unidad de Víctimas serían los responsables

“Se debe escuchar a los estudiantes”: Sheinbaum sobre agresiones y amenazas de bomba recientes en la UNAM

Denuncian intento de censura a los medios en Colombia: Comisión de Regulación de Comunicaciones pidió acceso a información editorial

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: ascienden a 101 los evacuados y la Aemet pide “extremar las precauciones”

El ingrediente que conseguirá que la sopa de pollo quede más sabrosa

INFOBAE AMÉRICA
Flores fantasma y orquídeas únicas:

Flores fantasma y orquídeas únicas: las especies japonesas que sobreviven sin luz y dependen de hongos subterráneos

La Fiscalía de Perú pide la retirada del pasaporte a Boluarte por 18 y 36 meses por dos casos de corrupción

El regulador mexicano revoca la licencia para operar a CIBanco, una de las entidades señaladas por EEUU

Rueda retoma su agenda con un acto en Buenos Aires, donde destaca la fortaleza de los lazos entre Galicia y Argentina

La música reduce la ansiedad en 7 de cada 10 pacientes, recuerdan Músicos por la Salud

ENTRETENIMIENTO

El momento en que Billie

El momento en que Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

La historia real detrás de ‘Reclutas’, la nueva serie de Netflix sobre el ejército y la homosexualidad

Millie Bobby Brown muestra por primera vez a su bebé adoptada junto a Jake Bongiovi

Andrew Garfield responde a los rumores sobre su regreso como Spider-Man

La hija de Bruce Willis confesó que sufrió de bullying por el gran parecido a su padre: “Ahora es el mejor regalo que pude recibir”