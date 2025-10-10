Alerta sanitaria por emanaciones de gases que intoxicaron a más de 100 personas en Chile

La alerta estará vigente hasta el 30 de enero de 2026.

El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria hasta el 30 de enero de 2026 para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras cuatro episodios desde fines de septiembre que derivaron en más de 100 personas con síntomas de intoxicación por gases siendo atendidas en centros de salud locales, la mayoría de ellos estudiantes de primaria y secundaria.

Aunque las autoridades aún no han logrado identificar el origen de las emanaciones -la última de las cuales correspondió a un persistente olor a cloro-, este jueves la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó cargos contra la empresa Gasmar S.A., dueña de una planta de almacenamiento y despacho de gas ubicada en Quintero, la cual utiliza agua clorada que es devuelta al mar en sus procesos y habría incumplido dicho monitoreo.

Así las cosas, la seremi de Salud, Lorena Cofré, detalló que un total de 156 personas se han atendido en centros de salud y valoró la implementación de la alerta sanitaria, asegurando que permite “seguir reforzando el trabajo que ya hemos realizado junto al intersector para el resguardo de la salud pública de vecinas y vecinos”.

“Como autoridad sanitaria, no solo hemos colaborado en las acciones desde la red asistencial y los centros de salud familiares, sino que hemos reforzado las fiscalizaciones y la revisión de situaciones eventuales que sucedan en los establecimientos educacionales. Bajo esta alerta sanitaria, seguiremos resguardando la salud de los vecinos de las tres comunas", señaló.

El cordón industrial Quintero-Puchuncaví.

Críticas al gobierno

Sin embargo, las organizaciones civiles de la zona están en pie de guerra, puesto que episodios de esta naturaleza se vienen repitiendo desde hace años. Debido a esto, María Araya, presidenta del consejo consultivo del Hospital de Quintero, sostuvo que la alerta sanitaria declarada “no es la solución” y fustigó la labor del Gobierno de Boric.

“Hasta el día de hoy (el Gobierno) no encuentra la solución a los procesos de intoxicación. Hemos pasado más de seis años, hemos tenido una cantidad de personas que han sido intoxicadas desde niños y también adultos mayores, y no hemos tenido ninguna respuesta de ningún Gobierno", emplazó.

“Esta Administración, que se había declarado ecologista e incluso apoyé, lo único que ha hecho es tirar voladeros de luces para que la gente se quede tranquila. La medida sanitaria es algo paliativo: con eso no vamos a bajar las intoxicaciones”, sostuvo taxativa.

De pasó, criticó la labor del delegado presidencial, Yanino Riquelme, y de las secretarías regionales de Salud y Medioambiente, que ”han sido incapaces de ejercer sus labores“, remató.

Para esta jornada se espera que varios sindicatos de pescadores artesanales estampen un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de identificar y sancionar a las empresas responsables.